Bonus Luce e Gas con sconto legato ai consumi: ecco le novità in arrivo

I Bonus Luce e Gas sono agevolazioni per contrastare la crisi energetica e dare un taglio netto alle bollette. Si tratta di misure pensate per garantire uno sconto in bolletta alle famiglie in difficoltà economica e che potrebbero avere problemi a saldare in tempo le fatture, soprattutto in questo periodo in cui il costo medio dell'energia è molto alto. Nel corso del prossimo futuro potrebbero esserci importanti novità per i Bonus Luce e Gas. Ad anticipare il progetto di riforma è ARERA . Ecco i dettagli completi in merito.

Offerte in evidenza Luce Flex Web 915,47 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 839,79 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.094,20 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Novità in arrivo per i Bonus Luce e Gas. L’agevolazione che consente alle famiglie in difficoltà economica di dare un taglio alle bollette grazie ad uno sconto aggiuntivo rappresenta oggi una delle “armi” più efficaci contro il caro energia. Nel corso dell’ultimo anno, i fornitori energetici hanno, in più occasione, aumentato i prezzi con rincari legati all’aumento del costo all’ingrosso dell’energia. Grazie ai Bonus Luce e Gas, per le famiglie è stato possibile ottenere uno sconto aggiuntivo. Per il prossimo futuro potrebbe esserci un’importante riforma per le due agevolazioni. Ecco le anticipazioni fornite da ARERA.

Come cambieranno i Bonus Luce e Gas in futuro?

LE NOVITA’ IN ARRIVO PER I BONUS LUCE E GAS 1. ARERA lavora ad una riforma dell’agevolazione 2. In futuro l’importo del bonus potrebbe essere legato anche ai consumi della famiglia beneficiaria 3. Le novità potrebbero arrivare dal 2° trimestre 2023

Ad anticipare possibili novità per il Bonus Sociale, detto anche Bonus Luce e Gas, è il presidente di ARERA, Stefano Besseghini, nel corso di un’intervista ad IlSole24Ore. Secondo quanto sottolineato da Besseghini, ARERA sta lavorando ad una riforma sull’agevolazione affinché lo sconto sia più legato ai consumi delle singole famiglie in modo da suddividere le risorse tenendo conto anche di questo parametro e non sono degli altri fattori previsti, attualmente, dalla normativa.

In particolare, il presidente di ARERA si concentra sul Bonus Gas, lo sconto riservato alle bollette del gas che, rispetto alla luce, presentano un importo mediamente più alto, soprattutto nei mesi invernali. Poter sfruttare al meglio le risorse per garantire sconti più equi rappresenta un elemento fondamentale per il futuro della normativa. Secondo Besseghini: “I bonus sociali che sono diventati strumenti di successo pesano molto più di prima. E riportarli indistintamente nelle bollette rischia di avere effetti molto pesanti per i consumatori”.

Per il futuro, il Presidente di ARERA aggiunge: “Stiamo valutando di legarli più strettamente ai consumi della singola famiglia“. La riforma potrebbe entrare in vigore già nel corso del secondo trimestre del 2023 anche considerando che a fine marzo 2023 termineranno gli aiuti attualmente in corso e per cui sono già state predisposte le coperture economiche da parte del Governo. Il progetto, come evidenziato dal Presidente di ARERA, è ancora in fase di sviluppo e maggiori dettagli arriveranno nelle prossime settimane.

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Bonus Luce e Gas 2023: importo, requisiti e come richiederlo

In attesa di capire quali saranno le novità in arrivo su cui ARERA è al lavoro, il Bonus Luce e Gas presenta caratteristiche ben precise. Per quanto riguarda l’importo, ad esempio, viene previsto un contributo fisso che include il bonus ordinario più un contributo aggiuntivo. ARERA determina l’importo del bonus su base trimestrale tenendo in considerazione il fatto che:

il Bonus Luce dipende esclusivamente dal numero di componenti del nucleo familiare

dipende esclusivamente dal numero di il Bonus Gas dipende dal numero di componenti del nucleo familiare, dall’uso del gas (acqua calda, cottura e/o riscaldamento) e dalla zona climatica

Per il primo trimestre del 2023 è previsto un importo compreso tra 182,70 euro e 265,50 euro per il Bonus Luce mentre per il Bonus Gas l’importo dell’agevolazione è compreso tra 64,80 euro e 511,20 euro. Ricordiamo che non è necessario presentare richiesta per l’ottenimento del bonus che viene riconosciuto a tutte le famiglie che rientrano nei requisiti ISEE seguenti:

ISEE inferiore a 15.000 euro

inferiore a ISEE inferiore a 20.000 euro (per famiglie numerose con almeno 4 figli)

Ricordiamo, in ogni caso, che i Bonus Luce e Gas non sono sufficienti, da soli, a garantire una riduzione della spesa e il massimo risparmio. Per ridurre le bollette è fondamentale affidarsi alle migliori offerte luce e gas del Mercato Libero che consentono di minimizzare il costo dell’energia. Per scoprire le offerte più vantaggiose è possibile fare riferimento al comparatore di SOStariffe.it.

Scopri qui le migliori offerte luce e gas »