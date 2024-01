Pagamenti digitali con Apple che finisce nel mirino dell’Antitrust europea. L’UE costringe la società di Cupertino ad aprire la tecnologia contactless per i pagamenti alle app di parti terze per tutelare concorrenza e diritti dei consumatori. Per scoprire che cosa cambia sugli iPhone e come trovare le migliori carte di credito di gennaio 2024, c’è SOStariffe.it .

Sui pagamenti digitali Apple si è offerta di dare alle società concorrenti la possibilità di accedere alla sua tecnologia di pagamento contactless con i dispositivi mobile (iPhone) e di interagire con essa. La mossa del gigante di Cupertino è una risposta alle “accuse” sollevate dall’Autorità di regolamentazione in Europa che aveva definitivo il sistema operativo iOS di iPhone un sorta di “ecosistema chiuso”: “Poiché la società controlla esclusivamente il sistema operativo, l’accesso degli sviluppatori di mobile wallet di terze parti alla sua tecnologia di pagamento é stato finora limitato”.

Pagamenti digitali: ecco quali sono le novità per iPhone e Apple Pay

Nel 2022, la Commissione UE aveva rilevato che Apple limitava l’accesso ai suoi sistemi di pagamento mobile “tap-and-go”, basati sulla tecnologia indipendente chiamata Near-Field Communication (NFC), in quanto “rendeva difficile per i rivali sviluppare opzioni di pagamento alternative per i dispositivi basati su iOS e competere con le app Apple Pay e Wallet”, riferisce l’agenzia Reuters.

Dal canto suo, la Commissione UE faceva notare che “gli iPhone di Apple funzionano esclusivamente con il sistema operativo di Apple (iOS), con il quale formano un ecosistema chiuso. Apple controlla ogni aspetto di questo ecosistema, compreso l’accesso degli sviluppatori di portafogli mobili”.

Adesso, per superare questo ostacolo, il colosso di Cupertino si è impegnato ad aprire questi sistemi agli sviluppatori di terze parti per le loro app, che funzioneranno indipendentemente da quelle di Apple. Spiega Apple in un nota: “Ci siamo impegnati a fornire agli sviluppatori di terze parti nello Spazio economico europeo un’opzione che consentirà ai loro utenti di effettuare pagamenti contactless NFC all’interno delle loro app iOS, separatamente da Apple Pay e Apple Wallet”.

La casa produttrice di iPhone ha dichiarato che l’accesso è offerto agli sviluppatori di applicazioni per i pagamenti, le banche e i portafogli digitali nello Spazio Economico Europeo come ulteriore opzione, oltre ad Apple Pay.

In questo modo, ha chiarito l’azienda di Cupertino, i consumatori potranno scegliere se:

pagare con il servizio Apple;

pagare con un’altra applicazione abilitata NFC attraverso la propria banca o la società emittente della carta.

Carte di credito: le offerte più convenienti di Gennaio 2024

NOME DELL’OFFERTA SPIEGAZIONE 1 Cartaimpronta One di Webank canone annuo gratuito

annuo fido da un minimo di 500 € a un massimo di 7.800 €

collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay e Xiaomi Pay 2 Carta YOU di Advanzia Bank canone annuale gratuito

fido mensile variabile in base al reddito del richiedente

collegamento ad Apple Pay e Google Pay 3 Carta di Credito Mastercard Gold di Conto Corrente Arancio di ING canone gratuito in tutti i mesi in cui le spese mensili saranno di almeno 500 € o con un piano Pagoflex attivo, oppure canone annuo di 24 €

in tutti i mesi in cui le spese mensili saranno di almeno 500 € o con un piano Pagoflex attivo, oppure canone annuo di fido di 1.500 €/mese

collegamento ad Apple Pay e Google Pay

Analizziamo qui di seguito le principali caratteristiche di tre carte di credito convenienti e che hanno collegamenti con Apple Pay e con i principali wallet digitali.

Cartaimpronta One di Webank

Con collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay e Xiaomi Pay, Cartaimpronta One di Webank è una delle carte di credito più convenienti essendo a zero spese e con un plafond mensile minimo di 500 euro e massimo di 7.800 euro. Queste le sue principali caratteristiche:

addebito a saldo ;

; appartenenza ai circuiti Visa/MasterCard;

zero commissioni sui pagamenti in area Euro. In valuta diversa maggiorazione dell’1,50% dell’importo, più una commissione dell’1% variabile da Paese a Paese;

sui pagamenti in area Euro. In valuta diversa maggiorazione dell’1,50% dell’importo, più una commissione dell’1% variabile da Paese a Paese; tecnologia contactless: con importi fino a 25 euro non è necessario inserire il PIN.

Cartaimpronta One si appoggia al conto corrente online di Webank che, per i nuovi clienti, è a canone zero e offre il 3% lordo annuo di remunerazione fino al 31 dicembre 2024 sulle giacenze da 3.000 a 100.000 euro, con accredito di stipendio o pensione, se richiesto entro il 9 aprile 2024. Le sue caratteristiche principali sono:

carta di debito internazionale inclusa con collegamenti ai principali wallet digitali;

inclusa con collegamenti ai principali wallet digitali; prelievo di contante gratuito da tutti gli ATM in Italia e area Euro;

domiciliazione delle utenze incluse;

bonifico ordinario in Italia e area SEPA senza commissioni;

ricarica cellulare gratuite;

pagamenti MAV e RAV senza costi.

Per avere più informazioni sull’offerta di Webank, segui il link:

Carta YOU di Advanzia Bank

Appartenente al circuito Mastercard e collegamenti con Apple Pay e Google Pay, Carta YOU di Advanzia Bank è una carta di credito con canone annuo gratuito e per averla non occorre aprire un conto corrente presso la banca stessa. Carta YOU si contraddistingue per:

fido mensile variabile in base al reddito del richiedente , ma di solito il plafond mensile oscilla tra un minimo di 300 euro e un massimo di 3.000 euro; nel corso del tempo, saldando regolarmente le spese sostenute con carta, il cliente potrà richiedere un aumento del plafond;

, ma di solito il plafond mensile oscilla tra un minimo di 300 euro e un massimo di 3.000 euro; nel corso del tempo, saldando regolarmente le spese sostenute con carta, il cliente potrà richiedere un aumento del plafond; addebito a saldo con possibilità di rateizzazione;

pagamenti e prelievi gratuiti in Italia e all’estero;

assicurazione di viaggio gratuita.

La procedura per richiedere Carta YOU è completamente online, come requisito principale c’è quello di avere un documento di identità (carta d’identità o passaporto) in corso di validità.

Per avere una panoramica dell’offerta di Carta YOU, clicca il link qui sotto:

Carta di Credito Mastercard Gold di Conto Corrente Arancio di ING

Anche la Carta di Credito Mastercard Gold di Conto Corrente Arancio di ING offre un collegamento ad Apple Pay e Google Pay. Questa carta ha un fido mensile di 1.500 euro ed è a canone zero:

in tutti quei mesi in cui le spese saranno di almeno 500 euro;

oppure avendo attivo un piano Pagoflex per acquisti superiori a 200 euro;

In alternativa, il canone sarà di 2 euro al mese, per un totale di 24 euro l’anno. Per attivare questa carta di credito è necessario l’accredito sul conto dello stipendio o della pensione, oppure l’esistenza, al momento dell’attivazione, di un saldo disponibile sul conto di almeno 3.000 euro e di un saldo medio per un periodo minimo di 30 giorni precedenti la richiesta di attivazione di almeno 3.000 euro.

Questa carta si appoggia a Conto Corrente Arancio che è sempre gratuito. Questo prodotto bancario, che si apre tramite Internet con la firma digitale, offre una serie di servizi aggiuntivi con la formula “Modulo Zero Vincoli”, la quale è a zero spese per i primi 12 mesi, poi il canone ha un costo di 2 euro al mese. Ma tale costo è azzerabile con l’accredito di stipendio/pensione o entrate mensili di almeno 1.000 euro al mese. Le sue caratteristiche sono:

carta di debito Mastercard inclusa;

Mastercard inclusa; collegamenti con Apple Pay e Google Pay;

prelievo di contante in Italia e in Europa senza costi;

un modulo di assegni all’anno gratuito;

principali pagamenti MAV, F24, RAV senza commissioni;

bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono senza costi.

Banca ING offre ai titolari di Conto Corrente Arancio il conto deposito Conto Arancio, che offre un rendimento del 4% lordo senza vincoli per i primi 12 mesi con apertura entro il 27 gennaio 2024.

Per saperne di più sull’offerta di Conto Corrente Arancio di ING, segui il link qui sotto:

