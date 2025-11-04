Open Fiber ha annunciato il completamento del piano Banda Ultra Larga (BUL) in Sardegna. Il progetto promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e gestito da Infratel Italia prevede la realizzazione di una infrastruttura per portare una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) in oltre 6.000 Comuni italiani delle cosiddette “Aree Bianche“, ovvero quelle zone attualmente sprovviste di copertura con reti ad alte prestazioni. In Sardegna il piano ha interessato 134 Comuni. La prima Regione a completare il BUL era stata il Molise.

Open Fiber completa il piano Banda Ultra Larga in Sardegna: i dettagli

L’infrastruttura in fibra ottica realizzata in Sardegna, che rimane di proprietà pubblica, è realizzata e gestita in concessione da Open Fiber, il primo wholesaler di banda larga in Italia che si è aggiudicato i bandi pubblici indetti da Infratel Italia. Con questo progetto è stato possibile rendere disponibile sull’isola una connessione fino a 10 Gbps in download, offrendo nuove opportunità per cittadini, imprese e amministrazioni locali in settori come telemedicina, lavoro da remoto, controllo del territorio e gestione smart dei servizi urbani.

“La tecnologia FTTH di Open Fiber – si legge in un comunicato del wholesaler di banda larga – garantisce inoltre un impatto ambientale ridotto, con un consumo energetico inferiore del 60% rispetto alle reti in rame, e un contributo concreto alla sostenibilità sociale ed economica“.

Nell’ambito del piano Banda Ultra Larga in Sardegna, nei 134 Comuni coinvolti sono stati realizzati circa 2.000 chilometri di fibra ottica per raggiungere in modalità FTTH ben 65mila unità immobiliari e circa 500 sedi della Pubblica Amministrazione (scuole, ospedali, presidi sanitari, uffici comunali, biblioteche, caserme). I servizi di connettività sono quindi disponibili in 32 Comuni grazie a ulteriori investimenti privati di Open Fiber.

La fibra ottica è arrivata non solo nei piccoli borghi e Comuni nelle aree interne dell’isola ma anche nella Città Metropolitana di Cagliari e complessivamente in 14 grandi e medie città sarde per un totale di quasi 287mila unità immobiliari. Tra pubblico e privato, Open Fiber ha investito circa 170 milioni di euro.

“Open Fiber – conclude il comunicato – mira a garantire la copertura delle maggiori città italiane e il collegamento delle aree rurali e industriali con una rete in fibra ottica ultraveloce e affidabile, in grado di fornire servizi e funzionalità sempre più avanzati per cittadini, imprese e Pubblica amministrazione. Ad oggi Open Fiber ha messo in vendibilità oltre 15 milioni di unità immobiliari in fibra ottica ed è il principale operatore fiber to the home in Italia, tra i leader in Europa, e il primo tra gli operatori wholesale only del continente“.

