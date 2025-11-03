Per scegliere il miglior conto corrente per giovani è necessario valutare diverse opzioni, andando a distinguere i conti per minorenni dalle proposte riservate ai maggiorenni. Andiamo a scoprire, quindi, quali sono le migliori offerte disponibili a novembre 2025 .

La scelta di un nuovo conto corrente richiede un’analisi attenta delle proprie necessità e delle opzioni disponibili. Questo vale soprattutto per quanto riguarda i conti correnti per giovani, una particolare categoria per cui è importante selezionare con precisione l’offerta giusta.

In linea di massima, quando si parla di “conto per giovani” si fa riferimento alle proposte per maggiorenni, in genere Under 30 oppure Under 35. Sono disponibili, però, anche conti per Under 18.

In ogni caso, per scegliere l’opzione migliore è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per conti correnti, accessibile tramite il box qui di sotto. In questo modo è possibile confrontare le proposte delle banche partner e scegliere il prodotto giusto.

I migliori conti di novembre 2025

Ecco le migliori opzioni per un nuovo conto corrente per giovani:

CONTO CARATTERISTICHE isyPrime di isyBank canone zero imposta di bollo azzerata prelievi e bonifici gratis Buono Amazon da 50 euro in regalo Conto Corrente Arancio Più di ING canone zero prelievi e bonifici gratis carta di credito inclusa interessi al 4% per 6 mesi cashback del 4% per 6 mesi (con carta di debito) Conto Revolut (anche per Under 18) canone zero piani a pagamento con vantaggi aggiuntivi accesso al conto per Under 18

isyPrime di isyBank

Per i clienti Under 35 che scelgono isyBank c’è la possibilità di puntare sul conto isyPrime, normalmente proposto a 9,90 euro al mese. In questo caso, però, il canone è zero, fino a quando il cliente avrà meno di 35 anni, e anche l’imposta di bollo è zero.

Il conto in questione include la carta di debito fisica (personalizzabile) e permette di sfruttare prelievi gratis in tutto il mondo oltre a bonifici ordinari e istantanei gratuiti. Da segnalare anche che per chi effettua almeno 50 euro di spese con carta di debito c’è un Buono Amazon da 50 euro in regalo.

Per accedere subito alla promozione e aprire il conto di isyBank basta seguire il link qui di sotto.

Conto Corrente Arancio Più di ING

Per i clienti Under 30 c’è la possibilità di puntare sul Conto Corrente Arancio Più di ING che viene proposto con canone zero (invece di 5 euro al mese). Questo conto include la carta di debito, con prelievi gratis in tutta l’area euro, e anche la carta di credito. Da segnalare che ci sono anche i bonifici ordinari e istantanei gratis.

Aprendo il conto con il codice ING2025 è possibile ottenere interessi al 4% sul Conto Arancio (conto deposito non vincolato), fino a 50.000 euro di deposito, e cashback del 4% per le spese con carta di debito (fino a 20 euro di rimborso mensile) per i primi 6 mesi dall’apertura. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di apertura.

Conto Revolut (anche per Under 18)

Un altro conto molto interessante per i giovani è il Conto Revolut che, nella sua versione Standard a canone zero, include la carta di debito virtuale (con possibilità di richiedere la carta fisica) e prelievi gratis fino a 200 euro al mese.

Sono inclusi anche altri vantaggi come i bonifici gratis, il cambio valuta senza commissioni (fino a 1.000 euro al mese) e il conto deposito non vincolato, con interessi all’1,5% e accredito giornaliero degli interessi maturati. Revolut è disponibile anche con piani a pagamento che offrono vantaggi aggiuntivi.

Per gli Under 18 c’è la possibilità di sfruttare un apposito conto per giovani (da 6 anni e fino al compimento di 18 anni) direttamente collegato al conto ordinario e sempre completamente gratuito. I genitori hanno la possibilità di aprire Revolut Standard e poi aprire un conto per il proprio figlio Under 18, tutto sempre a canone zero.

