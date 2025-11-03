Una delle più grande preoccupazioni per chi cerca un’offerta Internet casa sono gli eventuali vincoli contrattuali che potrebbero legarlo all’operatore ben oltre quanto ritiene opportuno o potrebbero portarlo in futuro a spese non richieste. Quando si parla di vincoli ci riferiamo, ad esempio, alla presenza di costi accessori o penali per la disdetta anticipata. Alcuni operatori poi azzerano o scontano il contributo per l’attivazione della linea se la si mantiene attiva per un periodo variabiale, solitamente 24 mesi.

Fibra senza vincoli: le migliori offerte da attivare a novembre 2025

Offerte fibra senza vincoli Costi Servizi inclusi Plenitude Fibra 24,90 €/mese

Attivazione a 39 € navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in FTTH

modem

3 mesi di DAZN MyClubPass entro il 31/12/25 Sky WiFi

25,90 €/mese per 12 mesi solo online

solo online 20,90 €/mese per 18 mesi con offerta TV

con offerta TV Attivazione a 29 € o gratis con offerta TV navigazione illimitata fino a 1 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky Smart

Sky TV a 9 €/mese per 18 mesi

Sky TV + Sky Sport + Ultra HD a 15 €/mese per 18 mesi IliadBox

25,99 €/mese

21,99 €/mese con attiva offerta mobile da 9,99 €/mese o 11,99 €/mese e pagamento automatico

con attiva offerta mobile da 9,99 €/mese o 11,99 €/mese e pagamento automatico Installazione linea a 39,99 € navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in FTTH EPON

chiamate illimitate

attivazione

modem con supporto al Wi-Fi 7 Fastweb Casa Start 27,95 €/mese

23,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6

attivazione Fastweb Casa Pro 29,95 €/mese

25,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

Internet Box Fastweb Seven con Wi-Fi 7

attivazione

Assistenza Casa con Quixa IliadBox Super 34,99 €/mese

29,99 €/mese con attiva offerta mobile da 9,99 €/mese o 11,99 €/mese e pagamento automatico

con attiva offerta mobile da 9,99 €/mese o 11,99 €/mese e pagamento automatico Installazione linea a 39,99 € navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in FTTH EPON

chiamate illimitate

attivazione

modem con supporto al Wi-Fi 7

2 Wi-Fi Extender

saponetta Wi-Fi con SIM da 350 GB in 4G

McAfee Multi Access

6 mesi di Le Chat Pro

Di seguito avete una descrizione dettagliata delle migliori offerte per la fibra senza vincoli che potete attivare direttamente online sul comparatore di SOStariffe.it:

Plenitude Fibra

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON

modem di ultima generazione

3 mesi di DAZN MyClubPass entro il 31/12/25

L’offerta di Plenitude per i nuovi clienti di rete fissa costa 24,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro. In caso di migrazione della linea esistente non si potrà mantenere il numero telefonico fisso.

Con DAZN MyClubPass potete vedere tutte le partite solo della propria squadra del cuore di Serie A Enilive, gli highlight di tutti gli incontri del campionato e contenuti esclusivi. Il codice ricevuto per email è anche cedebile a terzi.

Sky WiFi

navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky Wifi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

L’offerta di Sky WiFi costa 25,90 euro al mese per 12 mesi acquistandola online, invece di 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29 euro, invece di 49 euro.

Abbinando alla linea fissa un abbonamento un abbonamento a Sky TV + Sky Sport + Ultra HD a 15 euro al mese per 18 mesi, invece di 51,90 euro al mese, il prezzo per la fibra diventa di 20,90 euro al mese per 18 mesi e l’attivazione è gratis In questo caso il canone per l’offerta convergente con rete fissa e intrattenimento diventa quindi a partire da 35,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro una tantum, invece di 99 euro, per l’attivazione del decoder Sky Smart.

Fastweb Casa Start

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

attivazione inclusa

L’offerta di Fastweb Casa costa 27,95 euro al mese senza vincoli.

Aggiungendo alla fibra una delle offerte di Fastweb Mobile, il prezzo per la linea fissa è scontato a 23,95 euro al mese. Cliccando sul tasto di seguito, potete prima attivare la linea fissa e poi aggiungere la vostra offerta mobile con minuti e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone a partire da 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi a partire da 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM.

Con Fastweb Casa Pro al prezzo di 29,90 euro al mese è invece incluso il modem Internet Box Fastweb Seven con Wi-Fi 7 e avete anche Assistenza Casa con Quixa per proteggere e tutelare la propria abitazione da danni o imprevisti tramite assistenza h24 da parte dei migliori professionisti. Anche in questo caso, abbinando alla fibra un’offerta di Fastweb Mobile il prezzo per la linea dfissa viene scontato a 25,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi a partire da 35,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM.

Potete arricchire ulteriormente entrambe le offerte di Fastweb Casa con i seguenti servizi:

Opzione Plus con Assistenza Plus e la possibilità di scegliere ogni mese uno dei vantaggi di Fastweb UP Plus come sconti da Gamestop, gift card per volo più hotel su volagratis.com, due biglietti per gli UCI Cinema al prezzo di uno o un mese di film su Infinity+ a 3 euro al mese

con e la possibilità di scegliere ogni mese uno dei vantaggi di come sconti da Gamestop, gift card per volo più hotel su volagratis.com, due biglietti per gli UCI Cinema al prezzo di uno o un mese di film su Infinity+ a Fastweb Protect per la sicurezza online di tutta la famiglia con inclusa una polizza assicurativa Wallife contro le frodi online che vi rimborsa in caso di perdite economiche a 3 euro al mese

per la sicurezza online di tutta la famiglia con inclusa una contro le frodi online che vi rimborsa in caso di perdite economiche a Fastweb Booster con Alexa integrata per potenziare il segnale e raggiungere ogni angolo della casa a 3 euro al mese

IliadBox di Iliad

navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON

chiamate illimitate anche verso 60 destinazioni internazionali

modem con supporto al Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito

L’offerta di Iliad costa 25,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

La linea fissa diventa scontata a 21,99 euro al mese per sempre con attiva un’offerta mobile da 9,99 euro al mese o 11,99 euro al mese e addebito automatico su conto corrente o carta di credito.

Potete aggiungere fino a 4 Wi-Fi 7 Extender per ampliare la copertura (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e McAfee Multi Access per la protezione di tutti i terminali della famiglia (2,99 euro al mese).

Con IliadBox Super avete inclusi anche 2 Wi-Fi Extender, saponetta Wi-Fi con SIM dati da 350 GB in 4G disponibili in Italia, McAfee Multi Access e 6 mesi di Le Chat Pro di Mistral (poi si rinnova in automatico, salvo disdetta, a 18,29 euro al mese o al diverso costo previsto da Mistral AI). Il prezzo è di 34,99 euro al mese per sempre o 29,99 euro al mese per sempre se è attivo contestualmente un piano mobile da 9,99 euro al mese o 11,99 euro al mese e addebito automatico.

Per ottenere lo sconto sui clienti convergenti potete oggi attivare TOP 250 Plus con inclusi minuti e SMS illimitati e 250 GB in 5G con copertura in oltre 7.000 Comuni più 25 GB extra per navigare in roaming in Ue e UK a 9,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa è possibile richiedere un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro. Potete poi eseguire la verifica dell’identità tramite video identificazione. Questa offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino alle 15.00 del 13/11/25.

Altre offerte per la fibra senza vincoli (sulla carta)

Alcuni operatori come TIM e WindTre propongono formalmente delle offerte per la fibra senza vincoli ma prevedono la vendita reatizzata del modem. Questo fatto nella pratica invoglia l’utente a non cambiare operatore in quanto, sebbene il costo per il ruoter sia incluso nel canone per la rete fissa, in caso di recesso prima della scadenza delle rate si devono comunque corrispondere quelle eventualmente residue.

Vodafone invece nella descrizione delle sue offerte fibra afferma che “il contratto è a tempo indeterminato e non ha nessun vincolo di durata” ma in caso di recesso entro i primi 24 mesi è previsto un costo per la disattivazione della linea o passaggio ad altro operatore che varia in base alla tecnologia di rete disponibile.

Optima vincola la sua offerta alla fornitura di Luce e/o Gas mentre Plenitude propone uno sconto ai suoi clienti per l’energia. In questo caso infatti il prezzo è di 16,90 euro al mese per 36 mesi. Lo sconto viene applicato anche a per chi passa Plenitude per la fornitura Luce e/o Gas.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

