Il mese di novembre 2025 può essere il periodo giusto per puntare su un Conto Deposito . Sfruttando le migliori offerte del momento, infatti, è ora possibile accedere a soluzioni in grado di garantire interessi fino al 4% . Andiamo a scoprire come scegliere il Conto Deposito più conveniente considerando tasso garantito, durata e l'eventuale presenza di un vincolo.

Il Conto Deposito è un prodotto che può garantire un buon rendimento, sia nel breve che nel lungo periodo, senza i rischi tipici degli investimenti, anche grazie alla protezione del Fondo interbancario che protegge ogni risparmiatore fino a 100.000 euro. Con le offerte del mese di novembre 2025 è possibile accedere a soluzioni in grado di garantire interessi fino al 4% (con riferimento al tasso annuo lordo), per incrementare in sicurezza il valore della propria liquidità.

Per scoprire nuove promozioni particolarmente interessanti è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per Conti Deposito, accessibile tramite il box qui di sotto. Il comparatore permette di confrontare le opzioni proposte dalle banche partner, consentendo all’utente di selezionare l’importo da depositare e la durata del deposito per verificare le promo migliori e il guadagno netto ottenibile. Scelto il conto giusto, inoltre, sarà possibile procedere con una veloce procedura di apertura online.

Le migliori offerte per un Conto Deposito a novembre 2025

In tabella, qui, di sotto vengono riepilogate le 5 migliori offerte disponibili in questo momento per un Conto Deposito:

CONTO INTERESSI TIPOLOGIA DI CONTO Conto Arancio di ING interessi al 4% per 6 mesi (fino a 50.000 euro) non vincolato Conto Remunerato di BBVA interessi al 3% per 6 mesi conto corrente remunerato ViViConto Extra di ViVi Banca interessi al 3,25% per 24 mesi vincolato Conto Deposito X Risparmio di Banca AideXa interessi al 3,5% per 36 mesi vincolato e svincolabile ContoTe di Tyche Bank interessi al 3,2% per 60 mesi vincolato e con imposta di bollo a carico della banca

Andiamo ad analizzare i dettagli dei conti individuati:

Conto Arancio di ING

Per i nuovi clienti che aprono il Conto Corrente Arancio di ING, utilizzando il codice ING2025, è possibile accedere a un conto corrente a canone zero oppure con canone azzerabile, scegliendo la versione Più che aggiunge i prelievi gratis e la carta di credito.

La promozione in corso garantisce il 4% di cashback sulle spese con carta di debito (fino a 20 euro di rimborso ogni mese) e anche interessi al 4% sul conto deposito Conto Arancio (non vincolato) per i primi 6 mesi. Il tasso promozionale è valido fino a 50.000 euro di deposito.

Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Conto remunerato BBVA

Il Conto BBVA è un conto corrente remunerato che, per i nuovi clienti, garantisce interessi al 3% per 6 mesi, fino a 1 milione di euro di saldo e con liquidazione mensile. La remunerazione continuerà almeno fino a fine 2027 ma con un tasso che sarà comunicato successivamente, in base all’andamento del mercato. Il conto corrente è a zero spese e offre anche altri vantaggi, come il 3% di cashback per 6 mesi e il 10% di cashback per il primo mese. Si tratta di una buona soluzione per chi è alla ricerca di un buon rendimento per un breve periodo. Per aprire il conto basta premere sul box qui di sotto.

ViViConto Extra di ViVi Banca

Un’altra ottima opzione per un Conto Deposito su cui puntare a novembre 2025 è rappresentata da ViViConto Extra di ViVi Banca. Disponibile con più opzioni di durata, questo conto arriva a offrire interessi al 3,25% per un deposito vincolato a 24 mesi. Si tratta di una soluzione particolarmente conveniente per poter ottenere un buon guadagno nel medio periodo.

Conto Deposito X Risparmio di Banca AideXa

Con Banca AideXa è possibile accedere a Conto Deposito X Risparmio. Si tratta di un conto vincolato e svincolabile che può garantire interessi fino al 3,5% per un deposito di 36 mesi. Si tratta, quindi, di un prodotto molto vantaggioso per chi è alla ricerca di un guadagno ancora maggiore rispetto alla soluzione precedente. La liquidazione è a scadenza. Per aprire questo conto basta seguire il link qui di sotto.

ContoTe di Tyche Bank

Un’altra opzione da considerare è ContoTe di Tyche Bank che mette a disposizione dei risparmiatori un tasso annuo lordo pari al 3,2% per un deposito di 60 mesi (ma sono disponibili anche altre opzioni di durata). La liquidazione è trimestrale. Il punto di forza di ContoTe è rappresentato dall’imposta di bollo a carico della banca (pari allo 0,2% del capitale depositato ogni anno). In questo modo, il guadagno netto effettivo risulta più alto. Per aprire questo conto basta seguire il link qui di sotto.

