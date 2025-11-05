Conto Deposito con interessi fino al 4%: le migliori offerte di novembre 2025

Conti deposito
di Davide Raia

Il mese di novembre 2025 può essere il periodo giusto per puntare su un Conto Deposito. Sfruttando le migliori offerte del momento, infatti, è ora possibile accedere a soluzioni in grado di garantire interessi fino al 4%. Andiamo a scoprire come scegliere il Conto Deposito più conveniente considerando tasso garantito, durata e l'eventuale presenza di un vincolo.

In 30 sec.
Le migliori offerte per un Conto Deposito a novembre 2025: 
  • ING propone il 4% per 6 mesi con il conto deposito non vincolato Conto Arancio
  • con il Conto BBVA è possibile ottenere il 3% per 6 mesi (poi la remunerazione continua fino al 2027 con un tasso da definire)
  • ViViBanca propone un conto vincolato con interessi al 3,25% per 24 mesi
  • scegliendo il conto deposito di Banca AideXa si ottengono interessi al 3,5% per 36 mesi
  • con ContoTe è possibile ottenere interessi al 3,2% per 60 mesi, con imposta di bollo a carico della banca
Conto Deposito con interessi fino al 4%: le migliori offerte di novembre 2025

Il Conto Deposito è un prodotto che può garantire un buon rendimento, sia nel breve che nel lungo periodo, senza i rischi tipici degli investimenti, anche grazie alla protezione del Fondo interbancario che protegge ogni risparmiatore fino a 100.000 euro. Con le offerte del mese di novembre 2025 è possibile accedere a soluzioni in grado di garantire interessi fino al 4% (con riferimento al tasso annuo lordo), per incrementare in sicurezza il valore della propria liquidità.

Per scoprire nuove promozioni particolarmente interessanti è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per Conti Deposito, accessibile tramite il box qui di sotto. Il comparatore permette di confrontare le opzioni proposte dalle banche partner, consentendo all’utente di selezionare l’importo da depositare e la durata del deposito per verificare le promo migliori e il guadagno netto ottenibile. Scelto il conto giusto, inoltre, sarà possibile procedere con una veloce procedura di apertura online.

Scegli qui il nuovo Conto Deposito »

Le migliori offerte per un Conto Deposito a novembre 2025

In tabella, qui, di sotto vengono riepilogate le 5 migliori offerte disponibili in questo momento per un Conto Deposito:

CONTO INTERESSI TIPOLOGIA DI CONTO
Conto Arancio di ING interessi al 4% per 6 mesi (fino a 50.000 euro) non vincolato
Conto Remunerato di BBVA interessi al 3% per 6 mesi  conto corrente remunerato
ViViConto Extra di ViVi Banca interessi al 3,25% per 24 mesi  vincolato
Conto Deposito X Risparmio di Banca AideXa interessi al 3,5% per 36 mesi vincolato e svincolabile
ContoTe di Tyche Bank interessi al 3,2% per 60 mesi vincolato e con imposta di bollo a carico della banca

Andiamo ad analizzare i dettagli dei conti individuati:

Conto Arancio di ING

Per i nuovi clienti che aprono il Conto Corrente Arancio di ING, utilizzando il codice ING2025, è possibile accedere a un conto corrente a canone zero oppure con canone azzerabile, scegliendo la versione Più che aggiunge i prelievi gratis e la carta di credito.

La promozione in corso garantisce il 4% di cashback sulle spese con carta di debito (fino a 20 euro di rimborso ogni mese) e anche interessi al 4% sul conto deposito Conto Arancio (non vincolato) per i primi 6 mesi. Il tasso promozionale è valido fino a 50.000 euro di deposito.

Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Apri qui il Conto Arancio »

Conto remunerato BBVA

Il Conto BBVA è un conto corrente remunerato che, per i nuovi clienti, garantisce interessi al 3% per 6 mesi, fino a 1 milione di euro di saldo e con liquidazione mensile. La remunerazione continuerà almeno fino a fine 2027 ma con un tasso che sarà comunicato successivamente, in base all’andamento del mercato.  Il conto corrente è a zero spese e offre anche altri vantaggi, come il 3% di cashback per 6 mesi e il 10% di cashback per il primo mese. Si tratta di una buona soluzione per chi è alla ricerca di un buon rendimento per un breve periodo. Per aprire il conto basta premere sul box qui di sotto.

Apri qui il Conto BBVA »

ViViConto Extra di ViVi Banca

Un’altra ottima opzione per un Conto Deposito su cui puntare a novembre 2025 è rappresentata da ViViConto Extra di ViVi Banca. Disponibile con più opzioni di durata, questo conto arriva a offrire interessi al 3,25% per un deposito vincolato a 24 mesi. Si tratta di una soluzione particolarmente conveniente per poter ottenere un buon guadagno nel medio periodo.

Apri qui il conto di ViViBanca »

Conto Deposito X Risparmio di Banca AideXa

Con Banca AideXa è possibile accedere a Conto Deposito X Risparmio. Si tratta di un conto vincolato e svincolabile che può garantire interessi fino al 3,5% per un deposito di 36 mesi. Si tratta, quindi, di un prodotto molto vantaggioso per chi è alla ricerca di un guadagno ancora maggiore rispetto alla soluzione precedente. La liquidazione è a scadenza. Per aprire questo conto basta seguire il link qui di sotto.

Apri qui il conto di Banca Aidexa »

ContoTe di Tyche Bank

Un’altra opzione da considerare è ContoTe di Tyche Bank che mette a disposizione dei risparmiatori un tasso annuo lordo pari al 3,2% per un deposito di 60 mesi (ma sono disponibili anche altre opzioni di durata). La liquidazione è trimestrale. Il punto di forza di ContoTe è rappresentato dall’imposta di bollo a carico della banca (pari allo 0,2% del capitale depositato ogni anno). In questo modo, il guadagno netto effettivo risulta più alto. Per aprire questo conto basta seguire il link qui di sotto.

Apri qui Conto Te di Tyche Bank »

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
« notizia precedente « notizia successiva » »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
DAZN Full a 19,99 euro al mese per chi ha MyClub Pass: come funziona l'offerta
DAZN
angle-right
Conto Deposito con interessi fino al 4%: le migliori offerte di novembre 2025
Conti deposito
angle-right
Open Fiber completa il piano Banda Ultra Larga in Sardegna
Internet Casa
angle-right
I migliori conti correnti giovani di novembre 2025
Conti Correnti
angle-right
Fibra senza vincoli: le promozioni di novembre 2025
Internet Casa
angle-right
TIM WiFi Go: come funziona l'offerta per i nuovi clienti fibra
Internet Casa
angle-right
Click to Pay Visa e Mastercard: come funziona il nuovo metodo di pagamento
Carte di Credito
angle-right
3 carte di credito con app di pagamento da usare all'estero a novembre 2025
Carte di Credito
angle-right
La BCE potrebbe non cambiare i tassi fino al 2027: è il momento di puntare sul conto deposito?
Conti deposito
angle-right
iPad Pro con M5 a rate con TIM: quanto costa il nuovo tablet di Apple
Telefonia Mobile
angle-right
Le nostre Guide
Quali sono le offerte per avere minuti illimitati?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è il tetto ISEE per il bonus bollette a novembre 2025?
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le offerte Lyca Mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Costo conto corrente: guida alle spese e all'apertura a novembre 2025
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le carte di debito di UniCredit?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è la fibra migliore in Italia? Classifica degli operatori più veloci di novembre 2025
di Davide Raia
angle-right
Quali sono le carte prepagate a costo zero?
di Luana Galanti
angle-right
Come faccio a sapere se Iliad prende a casa mia?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Cosa succede se non si ricarica KENA mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Come aumentare Giga con Iliad?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
Alperia
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
N26
NeN
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.