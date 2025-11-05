DAZN Full a 19,99 euro al mese per chi ha MyClub Pass: come funziona l'offerta

DAZN
di Davide Raia

DAZN continua a essere un punto di riferimento per tutti gli appassionati di sport. Nei mesi scorsi, la piattaforma ha lanciato il piano MyClubPass che consente di seguire le partite della propria squadra del cuore. Per chi ha attivato questo piano c'è ora la possibilità di passare al piano Full a prezzo scontato. Per i nuovi utenti, invece, ci sono diverse offerte per accedere a DAZN.

In 30 sec.
  • Gli utenti DAZN con MyClubPass possono effettuare l'upgrade al piano Full (con tutti i contenuti DAZN inclusi)
  • per chi ha attivato MyClubPass a prezzo scontato nei mesi scorsi ora Full costa solo 19,99 euro al mese
  • Per i nuovi clienti c'è l'offerta TIMVISION DAZN e Prime con prezzo scontato per 6 mesi
DAZN Full a 19,99 euro al mese per chi ha MyClub Pass: come funziona l'offerta

Una delle principali novità degli ultimi mesi per DAZN è stata il piano MyClubPass che consente di seguire le partite del campionato della propria squadra del cuore. Questo piano è stato proposto a 9,99 euro al mese per 12 mesi con una promo lancio che ha attirato migliaia di utenti. Attualmente, il pass in questione costa 29,99 euro al mese.

Chi ha attivato MyClubPass a prezzo scontato può ora fare l’upgrade al piano DAZN Full che permette l’accesso a tutto il catalogo di contenuti della piattaforma. Sfruttando la promo in corso, è possibile passare al piano Full risparmiando 15 euro al mese. Per verificare la disponibilità della promo per il vostro account vi basta premere sul box qui di sotto.

Ricordiamo che il piano Full permette di seguire tutte le partite di Serie A ma anche la Serie B, il calcio estero e gli eventi degli “altri sport” come il basket, la pallavolo e molto altro. Si tratta di un’offerta davvero ricca di contenuti e accessibile senza limitazioni di alcun tipo per gli utenti.

Accedi qui a DAZN »

Andiamo a scoprire i dettagli della promo sull’upgrade a DAZN Full a prezzo scontato e quali sono le alternative per abbonarsi a DAZN a prezzo ridotto, seguendo le partite di Serie A e tutti gli altri contenuti disponibili sulla piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport.

DAZN Full a meno di 20 euro al mese: ecco la promo

Per chi ha MyClubPass, quindi, c’è la possibilità di passare a DAZN Full attivando l’abbonamento con un costo scontato a 19,99 euro al mese per 12 mesi (invece di 34,99 euro al mese). In questo modo è possibile accedere a tutto il catalogo della piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport. Si tratta di un’offerta esclusiva che, per il momento, è riservata a utenti selezionati.

dazn full

Per verificare la disponibilità della promo vi basta raggiungere DAZN dal link qui di sotto ed effettuare il login con il vostro account. Un messaggio all’accesso vi confermerà la possibilità di effettuare l’upgrade di piano, passando al piano Full a prezzo ridotto. La versione del piano Full proposta è quella annuale con pagamento mensile.

Accedi qui a DAZN »

Le offerte per accedere a DAZN di novembre 2025

Per il momento, i nuovi utenti hanno la possibilità di attivare un abbonamento a DAZN al prezzo di listino:

  • MyClubPass costa 29,99 euro al mese per 12 mesi oppure 329 euro per un anno
  • Full costa 34,99 euro al mese per 12 mesi oppure 44,99 euro al mese oppure 359 euro per un anno

L’offerta più conveniente per accedere a DAZN è rappresentata da TIMVISION con DAZN e Prime che include:

  • tutti i contenuti TIMVISION
  • DAZN Full
  • Amazon Prime (con Prime Video)
  • Inifinity+
  • Eurosport e Discovery+

Questo bundle viene ora proposto con un prezzo di 29,99 euro al mese per 6 mesi (poi 34,99 euro al mese per i successivi 6 mesi).  In alternativa c’è TIMVISION Gold che aggiunge anche Netflix e Disney Plus con un costo di 39,99 euro al mese per 6 mesi (poi 44,99 euro al mese). Le offerte sono disponibili qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di TIMVISION »

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
« notizia precedente « notizia successiva »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
DAZN Full a 19,99 euro al mese per chi ha MyClub Pass: come funziona l'offerta
DAZN
angle-right
Conto Deposito con interessi fino al 4%: le migliori offerte di novembre 2025
Conti deposito
angle-right
Open Fiber completa il piano Banda Ultra Larga in Sardegna
Internet Casa
angle-right
I migliori conti correnti giovani di novembre 2025
Conti Correnti
angle-right
Fibra senza vincoli: le promozioni di novembre 2025
Internet Casa
angle-right
TIM WiFi Go: come funziona l'offerta per i nuovi clienti fibra
Internet Casa
angle-right
Click to Pay Visa e Mastercard: come funziona il nuovo metodo di pagamento
Carte di Credito
angle-right
3 carte di credito con app di pagamento da usare all'estero a novembre 2025
Carte di Credito
angle-right
La BCE potrebbe non cambiare i tassi fino al 2027: è il momento di puntare sul conto deposito?
Conti deposito
angle-right
iPad Pro con M5 a rate con TIM: quanto costa il nuovo tablet di Apple
Telefonia Mobile
angle-right
Le nostre Guide
Quali sono le offerte per avere minuti illimitati?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è il tetto ISEE per il bonus bollette a novembre 2025?
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le offerte Lyca Mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Costo conto corrente: guida alle spese e all'apertura a novembre 2025
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le carte di debito di UniCredit?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è la fibra migliore in Italia? Classifica degli operatori più veloci di novembre 2025
di Davide Raia
angle-right
Quali sono le carte prepagate a costo zero?
di Luana Galanti
angle-right
Come faccio a sapere se Iliad prende a casa mia?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Cosa succede se non si ricarica KENA mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Come aumentare Giga con Iliad?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
Alperia
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
N26
NeN
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.