DAZN continua a essere un punto di riferimento per tutti gli appassionati di sport. Nei mesi scorsi, la piattaforma ha lanciato il piano MyClubPass che consente di seguire le partite della propria squadra del cuore. Per chi ha attivato questo piano c'è ora la possibilità di passare al piano Full a prezzo scontato . Per i nuovi utenti, invece, ci sono diverse offerte per accedere a DAZN.

DAZN Full a 19,99 euro al mese per chi ha MyClub Pass: come funziona l'offerta

Una delle principali novità degli ultimi mesi per DAZN è stata il piano MyClubPass che consente di seguire le partite del campionato della propria squadra del cuore. Questo piano è stato proposto a 9,99 euro al mese per 12 mesi con una promo lancio che ha attirato migliaia di utenti. Attualmente, il pass in questione costa 29,99 euro al mese.

Chi ha attivato MyClubPass a prezzo scontato può ora fare l’upgrade al piano DAZN Full che permette l’accesso a tutto il catalogo di contenuti della piattaforma. Sfruttando la promo in corso, è possibile passare al piano Full risparmiando 15 euro al mese. Per verificare la disponibilità della promo per il vostro account vi basta premere sul box qui di sotto.

Ricordiamo che il piano Full permette di seguire tutte le partite di Serie A ma anche la Serie B, il calcio estero e gli eventi degli “altri sport” come il basket, la pallavolo e molto altro. Si tratta di un’offerta davvero ricca di contenuti e accessibile senza limitazioni di alcun tipo per gli utenti.

Andiamo a scoprire i dettagli della promo sull’upgrade a DAZN Full a prezzo scontato e quali sono le alternative per abbonarsi a DAZN a prezzo ridotto, seguendo le partite di Serie A e tutti gli altri contenuti disponibili sulla piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport.

DAZN Full a meno di 20 euro al mese: ecco la promo

Per chi ha MyClubPass, quindi, c’è la possibilità di passare a DAZN Full attivando l’abbonamento con un costo scontato a 19,99 euro al mese per 12 mesi (invece di 34,99 euro al mese). In questo modo è possibile accedere a tutto il catalogo della piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport. Si tratta di un’offerta esclusiva che, per il momento, è riservata a utenti selezionati.

Per verificare la disponibilità della promo vi basta raggiungere DAZN dal link qui di sotto ed effettuare il login con il vostro account. Un messaggio all’accesso vi confermerà la possibilità di effettuare l’upgrade di piano, passando al piano Full a prezzo ridotto. La versione del piano Full proposta è quella annuale con pagamento mensile.

Le offerte per accedere a DAZN di novembre 2025

Per il momento, i nuovi utenti hanno la possibilità di attivare un abbonamento a DAZN al prezzo di listino:

MyClubPass costa 29,99 euro al mese per 12 mesi oppure 329 euro per un anno

costa 29,99 euro al mese per 12 mesi oppure 329 euro per un anno Full costa 34,99 euro al mese per 12 mesi oppure 44,99 euro al mese oppure 359 euro per un anno

L’offerta più conveniente per accedere a DAZN è rappresentata da TIMVISION con DAZN e Prime che include:

tutti i contenuti TIMVISION

DAZN Full

Amazon Prime (con Prime Video)

(con Prime Video) Inifinity+

Eurosport e Discovery+

Questo bundle viene ora proposto con un prezzo di 29,99 euro al mese per 6 mesi (poi 34,99 euro al mese per i successivi 6 mesi). In alternativa c’è TIMVISION Gold che aggiunge anche Netflix e Disney Plus con un costo di 39,99 euro al mese per 6 mesi (poi 44,99 euro al mese). Le offerte sono disponibili qui di sotto.

