Offerte 5G in Italia: disponibili le tariffe di un nuovo operatore

Telefonia Mobile
di Matteo Testa

Noitel pochi giorni ha lanciato sul mercato le sue prime offerte 5G per navigare alla massima velocità sulla rete di Vodafone e ha reso disponibile lo stesso servizio anche ad alcuni operatori ATR

In 30 sec.
Offerte 5G di Noitel di novembre 2025
  1. Sono inclusi minuti illimitati e 200 GB in 5G fino a 2 Gbps a 9,99 €/mese
  2. Il servizio 5G è disponibile anche per alcuni operatori ATR
Offerte 5G in Italia: disponibili le tariffe di un nuovo operatore

Noitel ha lanciato il primo novembre 2025 le sue offerte 5G per navigare alla massima velocità sulla rete di Vodafone Italia. L’operatore di telefonia mobile ha poi esteso lo stesso servizio anche ad alcuni gestori di tipo ART.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile dei principali operatori e trovare la soluzione più conveniente per le vostre esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online.

La tariffa giusta per te
Quanti Minuti?
A consumo
Quanti SMS?
A consumo
Quanti GB?
Almeno 1 GB

Offerte 5G di Noitel: prezzo e caratteristiche a novembre 2025

Super Jump 5G Full Speed Dettagli
Costi
  • 9,99 €/mese
  • Attivazione a 5 o gratis acquistandola online
  • SIM a 10
Minuti, SMS e Gigabyte
  • minuti illimitati e 50 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps
Chi può attivarla
  • disponibile per i nuovi clienti anche con portabilità del numero

Noitel è un operatori virtuale o MVNO (Mobile Virtual Network Operator) di tipo ESP (Enhanced Service Provider) dell’azienda di telecomunicazioni Retelit Digital Services. Fino a ottobre permetteva ai suoi clienti di navigare in 2G e 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload sulla rete di Vodafone tramite l’aggregatore tecnico Plintron.

Con le offerte 5G di Noitel oggi è invece possibile navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, ovvero le stesse prestazioni attualmente previste per i clienti di Vodafone. In assenza di copertura, poi, viene eliminato il blocco della velocità fino a 60 Mbps in 4G.

Le due offerte 5G di Noitel sono quindi le seguenti:

Super Jump 5G Full Speed

  • minuti illimitati e 50 SMS
  • 200 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone
  • 12,6 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro o gratis acquistandola online mentre il contributo per l’attivazione è in promozione a 5 euro. La spedizione è gratis.

L’offerta è disponibile per i nuovi clienti e chi arriva da un altro operatore e vuole mantenere il suo numero di telefono può fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente da Noitel entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Per navigare in 5G con Noitel si deve non solo attivare una delle offerte 5G dell’operatore ma anche disporre di un dispositivo abilitato a questa tecnologia e adeguata copertura per la rete di Vodafone, che potete verificare cliccando sull’apposito link sul sito, che vi re-indirizzerà sulla pagina dedicata sul portale di Vodafone.

Noitel ha resodisponibile il 5G anche per alcuni suoi gestori di tipo ATR (Air Time Reseller), ovvero una particolare tipologia di operatore virtuale che rivende traffico all’ingrosso di un altro gestore e si occupa solo della commercializzazione del proprio marchio e dell’assistenza clienti. Le SIM invece vengono realizzate dall’operatore di appoggio, che nel caso specifico sarebbe Noitel.

Gli ATR che hanno aderito al servizio 5G di Noitel sono: Apposto Mobile, UniPoste Mobile, MultiWire, Ehiweb Mobile, Netoip, Ops! Mobile, Eden Mobile, Spadhausen Mobile e CLK Italia.

Altre offerte 5G convenienti degla novembre 2025

Offerte 5G dei MVNO Costi Minuti, SMS e Gigabyte
5,99 Special 2 Mesi Gratis 5G di Kena Mobile
  • primi 2 mesi gratis, poi 5,99 €/mese
  • Attivazione gratis
  • minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica
Spusu 200 XL 5G
  • 7,89 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,90 €
  • minuti illimitati e 500 SMS + 200 GB in 5G + 400 GB di riserva
Speed 5G 200 Limited Edition di 1Mobile
  • primo mese a 5 €, poi 7,99 €/mese
  • Attivazione gratis con portabilità
  • minuti illimitati e 50 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps
ho. 9,95 di ho. Mobile
  • 9,95 €/mese
  • Attivazione a partire da 2,99 €
  • minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps
Fastweb Mobile Start
  • 9,95 €/mese
  • Attivazione a 10 €
  • minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps
  • Giga illimitati in 5G con offerta fibra

Anche altri operatori virtuali dispongono di offerte 5G molto interessanti con inclusi minuti illimitati e fino a 200 GB in 5G anche alla massima velocità. In alcuni casi il contributo per l’attivazione è gratis. Di seguito avete la descrizione dettagliata delle migliori tariffe con incluso il 5G dei MVNO:

5,99 Special 2 Mesi Gratis 5G di Kena Mobile

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 100 GB in 5G fino a 250 Mbps sulla rete di TIM (+ 100 GB con autoricarica)
  • 8 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 5,99 euro al mese ma i primi 2 mesi sono gratis. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa è possibile acquistare un’eSIM anche online. L’operatore consente poi di effettuare la verifica dell’identità anche con SPID.

L’offerta è disponibile con richiesta di portabilità del numero da Iliad, CoopVoce e Digimobile.

La navigazione in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload è la stessa prevista dalle offerte 5G “di base” di TIM ed è inclusa acquistando l’offerta entro il 12/11/25, salvo ulteriori proroghe. In seguito potete attivare l’apposita opzione 5G al costo di 99 cent al mese.

Attiva Kena 5,99 Special 5G »

Speed 5G 200 Limited Edition di 1Mobile

  • minuti illimitati e 50 SMS
  • 200 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone

L’offerta di 1Mobile costa 5 euro per il primo mese, poi si rinnova a 7,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis con portabilità da qualsiasi operatore così come la SIM e spedizione.

Attiva Speed 5G di 1Mobile »

Spusu 200 XL 5G

  • minuti illimitati e 500 SMS
  • 1.000 minuti dall’Italia all’Ue e Uk
  • 200 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre
  • 400 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso
  • 9,95 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

L’offerta di Spusu costa 7,89 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete cambiare offerta una volta al mese o richiedere un’eSIM anche online.

I Giga di riserva non hanno scadenza e potete utilizzarli a partire dal rinnovo successivo. Si possono accumulare Giga extra fino alla soglia massima prevista dalla promozione.

Scopri le offerte di Spusu »

ho. 9,95

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 150 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone
  • 12,6 GB per navigare in roaming in Ue
  • assistenza h24 via WhatsApp

L’offerta di ho. Mobile costa 9,95 euro al mese più una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. La SIM e spedizione sono gratis. Altrimenti potete richiedere anche online un’eSIM al costo di 1,99 euro.

Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri. Per i clienti di TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb Mobile o Very Mobile, invece, il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro ed è disponibile solo il pagamento con ricarica automatica.

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per trenta giorni e poi scegliere se continuare con ho. oppure richiedere il recesso direttamente online con due clic senza penali o costi aggiuntivi insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

Attiva ho. 9,95 »

Fastweb Mobile Start

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 150 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone
  • 17 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 15 GB extra
  • Wi-Fi Calling per chiamare e riceverete telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi
  • corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Mobile costa 9,95 euro al mese senza vincoli. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Per effettuare la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

Attiva Fastweb Mobile Start »

Se siete interessati alla rete fissa, i clienti di Fastweb Mobile possono attivare un’offerta fibra al prezzo scontato di 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, e avere Giga illimitati in 5G. Avrete inclusi una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH, chiamate illimitate, modem Internet Box NeXXt One con Wi‑Fi 6 e attivazione. Cliccando sul tasto di seguito, potete prima attivare la linea fissa e poi aggiungere il piano mobile. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM.

Attiva Fastweb Casa Start + mobile »

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
« notizia precedente « notizia successiva »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Offerte 5G in Italia: disponibili le tariffe di un nuovo operatore
Telefonia Mobile
angle-right
DAZN Full a 19,99 euro al mese per chi ha MyClub Pass: come funziona l'offerta
DAZN
angle-right
Conto Deposito con interessi fino al 4%: le migliori offerte di novembre 2025
Conti deposito
angle-right
Open Fiber completa il piano Banda Ultra Larga in Sardegna
Internet Casa
angle-right
I migliori conti correnti giovani di novembre 2025
Conti Correnti
angle-right
Fibra senza vincoli: le promozioni di novembre 2025
Internet Casa
angle-right
TIM WiFi Go: come funziona l'offerta per i nuovi clienti fibra
Internet Casa
angle-right
Click to Pay Visa e Mastercard: come funziona il nuovo metodo di pagamento
Carte di Credito
angle-right
3 carte di credito con app di pagamento da usare all'estero a novembre 2025
Carte di Credito
angle-right
La BCE potrebbe non cambiare i tassi fino al 2027: è il momento di puntare sul conto deposito?
Conti deposito
angle-right
Le nostre Guide
Quali sono le offerte per avere minuti illimitati?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è il tetto ISEE per il bonus bollette a novembre 2025?
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le offerte Lyca Mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Costo conto corrente: guida alle spese e all'apertura a novembre 2025
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le carte di debito di UniCredit?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è la fibra migliore in Italia? Classifica degli operatori più veloci di novembre 2025
di Davide Raia
angle-right
Quali sono le carte prepagate a costo zero?
di Luana Galanti
angle-right
Come faccio a sapere se Iliad prende a casa mia?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Cosa succede se non si ricarica KENA mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Come aumentare Giga con Iliad?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
Alperia
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
N26
NeN
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.