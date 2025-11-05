Noitel pochi giorni ha lanciato sul mercato le sue prime offerte 5G per navigare alla massima velocità sulla rete di Vodafone e ha reso disponibile lo stesso servizio anche ad alcuni operatori ATR

Noitel ha lanciato il primo novembre 2025 le sue offerte 5G per navigare alla massima velocità sulla rete di Vodafone Italia. L’operatore di telefonia mobile ha poi esteso lo stesso servizio anche ad alcuni gestori di tipo ART.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile dei principali operatori e trovare la soluzione più conveniente per le vostre esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Offerte 5G di Noitel: prezzo e caratteristiche a novembre 2025

Super Jump 5G Full Speed Dettagli Costi 9,99 €/mese

Attivazione a 5 € o gratis acquistandola online

o gratis acquistandola online SIM a 10 € Minuti, SMS e Gigabyte minuti illimitati e 50 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps Chi può attivarla disponibile per i nuovi clienti anche con portabilità del numero

Noitel è un operatori virtuale o MVNO (Mobile Virtual Network Operator) di tipo ESP (Enhanced Service Provider) dell’azienda di telecomunicazioni Retelit Digital Services. Fino a ottobre permetteva ai suoi clienti di navigare in 2G e 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload sulla rete di Vodafone tramite l’aggregatore tecnico Plintron.

Con le offerte 5G di Noitel oggi è invece possibile navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, ovvero le stesse prestazioni attualmente previste per i clienti di Vodafone. In assenza di copertura, poi, viene eliminato il blocco della velocità fino a 60 Mbps in 4G.

Le due offerte 5G di Noitel sono quindi le seguenti:

Super Jump 5G Full Speed

minuti illimitati e 50 SMS

200 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone

fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone 12,6 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro o gratis acquistandola online mentre il contributo per l’attivazione è in promozione a 5 euro. La spedizione è gratis.

L’offerta è disponibile per i nuovi clienti e chi arriva da un altro operatore e vuole mantenere il suo numero di telefono può fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente da Noitel entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Per navigare in 5G con Noitel si deve non solo attivare una delle offerte 5G dell’operatore ma anche disporre di un dispositivo abilitato a questa tecnologia e adeguata copertura per la rete di Vodafone, che potete verificare cliccando sull’apposito link sul sito, che vi re-indirizzerà sulla pagina dedicata sul portale di Vodafone.

Noitel ha resodisponibile il 5G anche per alcuni suoi gestori di tipo ATR (Air Time Reseller), ovvero una particolare tipologia di operatore virtuale che rivende traffico all’ingrosso di un altro gestore e si occupa solo della commercializzazione del proprio marchio e dell’assistenza clienti. Le SIM invece vengono realizzate dall’operatore di appoggio, che nel caso specifico sarebbe Noitel.

Gli ATR che hanno aderito al servizio 5G di Noitel sono: Apposto Mobile, UniPoste Mobile, MultiWire, Ehiweb Mobile, Netoip, Ops! Mobile, Eden Mobile, Spadhausen Mobile e CLK Italia.

Altre offerte 5G convenienti degla novembre 2025

Offerte 5G dei MVNO Costi Minuti, SMS e Gigabyte 5,99 Special 2 Mesi Gratis 5G di Kena Mobile

primi 2 mesi gratis , poi 5,99 €/mese

, poi Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica Spusu 200 XL 5G 7,89 €/mese per sempre

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 500 SMS + 200 GB in 5G + 400 GB di riserva Speed 5G 200 Limited Edition di 1Mobile primo mese a 5 € , poi 7,99 €/mese

, poi 7,99 €/mese Attivazione gratis con portabilità minuti illimitati e 50 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps ho. 9,95 di ho. Mobile 9,95 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps Fastweb Mobile Start 9,95 €/mese

Attivazione a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps Giga illimitati in 5G con offerta fibra

Anche altri operatori virtuali dispongono di offerte 5G molto interessanti con inclusi minuti illimitati e fino a 200 GB in 5G anche alla massima velocità. In alcuni casi il contributo per l’attivazione è gratis. Di seguito avete la descrizione dettagliata delle migliori tariffe con incluso il 5G dei MVNO:

5,99 Special 2 Mesi Gratis 5G di Kena Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G fino a 250 Mbps sulla rete di TIM (+ 100 GB con autoricarica)

fino a 250 Mbps sulla rete di TIM (+ 100 GB con autoricarica) 8 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 5,99 euro al mese ma i primi 2 mesi sono gratis. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa è possibile acquistare un’eSIM anche online. L’operatore consente poi di effettuare la verifica dell’identità anche con SPID.

L’offerta è disponibile con richiesta di portabilità del numero da Iliad, CoopVoce e Digimobile.

La navigazione in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload è la stessa prevista dalle offerte 5G “di base” di TIM ed è inclusa acquistando l’offerta entro il 12/11/25, salvo ulteriori proroghe. In seguito potete attivare l’apposita opzione 5G al costo di 99 cent al mese.

Attiva Kena 5,99 Special 5G »

Speed 5G 200 Limited Edition di 1Mobile

minuti illimitati e 50 SMS

200 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone

L’offerta di 1Mobile costa 5 euro per il primo mese, poi si rinnova a 7,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis con portabilità da qualsiasi operatore così come la SIM e spedizione.

Attiva Speed 5G di 1Mobile »

Spusu 200 XL 5G

minuti illimitati e 500 SMS

1.000 minuti dall’Italia all’Ue e Uk

200 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre

fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre 400 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso

da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso 9,95 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

L’offerta di Spusu costa 7,89 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete cambiare offerta una volta al mese o richiedere un’eSIM anche online.

I Giga di riserva non hanno scadenza e potete utilizzarli a partire dal rinnovo successivo. Si possono accumulare Giga extra fino alla soglia massima prevista dalla promozione.

Scopri le offerte di Spusu »

ho. 9,95

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone

fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone 12,6 GB per navigare in roaming in Ue

assistenza h24 via WhatsApp

L’offerta di ho. Mobile costa 9,95 euro al mese più una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. La SIM e spedizione sono gratis. Altrimenti potete richiedere anche online un’eSIM al costo di 1,99 euro.

Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri. Per i clienti di TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb Mobile o Very Mobile, invece, il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro ed è disponibile solo il pagamento con ricarica automatica.

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per trenta giorni e poi scegliere se continuare con ho. oppure richiedere il recesso direttamente online con due clic senza penali o costi aggiuntivi insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

Attiva ho. 9,95 »

Fastweb Mobile Start

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone

fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone 17 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 15 GB extra

Wi-Fi Calling per chiamare e riceverete telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Mobile costa 9,95 euro al mese senza vincoli. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Per effettuare la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

Attiva Fastweb Mobile Start »

Se siete interessati alla rete fissa, i clienti di Fastweb Mobile possono attivare un’offerta fibra al prezzo scontato di 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, e avere Giga illimitati in 5G. Avrete inclusi una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH, chiamate illimitate, modem Internet Box NeXXt One con Wi‑Fi 6 e attivazione. Cliccando sul tasto di seguito, potete prima attivare la linea fissa e poi aggiungere il piano mobile. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM.

Attiva Fastweb Casa Start + mobile »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

« notizia precedente DAZN Full a 19,99 euro al mese per chi ha MyClub Pass: come funziona l’offerta notizia successiva »