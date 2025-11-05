Passa a Spusu: più Giga in 5G con le nuove offerte di novembre 2025

Spusu
di Matteo Testa

Chi passa a Spusu entro la fine di novembre può attivare la nuova offerta con inclusi minuti illimitati e 200 GB in 5G alla massima velocità a meno di 8 euro al mese più 400 GB di riserva

In 30 sec.
Le offerte Spusu di novembre 2025
  1. Avete inclusi minuti illimitati e 200 GB in 5G a meno di 8 €/mese per sempre
  2. Avete a disposizione anche 400 GB di riserva
Spusu di recente ha rinnovato il suo listino di offerte di telefonia mobile permettendo di attivare una tariffa con inclusi minuti illimitati e 200 GB in 5G alla massima velocità, invece di 150 GB, a fronte di un canone comunque inferiore a 8 euro al mese.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte mobile per trovare la promozione più conveniente in base alle vostre abitudini di consumo e necessità. Cliccando sul tasto di seguito avrete in pochi secondi le informazioni che vi servono per selezionare l’offerta perfetta e poi attivarla comodamente online.

La tariffa giusta per te
Quanti Minuti?
A consumo
Quanti SMS?
A consumo
Quanti GB?
Almeno 1 GB

Passa a Spusu: la nuova offerte di novembre 2025

Spusu 200 XL 5G Dettagli
Costi
  • 7,89 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,90
Minuti, SMS e Gigabyte
  • minuti illimitati e 500 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps + e 400 GB di riserva
Chi può attivarla
  • vecchi e nuovi clienti anche con portabilità del numero

Chi passa a Spusu può scegliere solo offerte senza vincoli né costi nascosti. L’operatore low cost non applica poi rimodulazioni e quindi il prezzo è fisso per sempre, così come la quantità di Giga inclusi nelle promozioni.

Chi passa a Spusu e vuole mantenere il proprio numero di telefono può fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente dall’operatore low cost entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Spusu vi permette poi senza costi aggiuntivi di richiedere un’eSIM anche online e di cambiare offerta una volta al mese.

Chi passa a Spusu entro il 30/11/25, salvo proroghe, può quindi attivare la seguente tariffa:

Spusu 200 XL 5G

  • minuti illimitati e 500 SMS
  • 1000 minuti verso l’Ue e Uk
  • 200 GB in 5G fino a 2 Gbps
  • 400 GB di riserva
  • 9,95 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

Il prezzo è di 7,89 euro al mese fisso per sempre.

Scopri le offerte di Spusu »

Per chi passa a Spusu il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis.

Spusu si appoggia alla rete di WindTre e permette di navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload con una copertura quasi totale del territorio italiano. Con le sue offerte 5G, invece, si può arrivare a una velocità di 2 Gbps in download per oltre il 97% della popolazione. Lo scorso marzo Spusu ha esteso la compatibilità con la sua rete 5G anche per iPhone con iOS 16.4 o superiori e Pixel di Google.

Grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE è possibile chiamare con audio di altissima qualità anche mentre si naviga su Internet o si utilizzano le app in contemporanea.

I servizi utili di Spusu

Spusu quando si esauriscono i Giga inclusi nella propria offerta blocca in automatico la connessione a Internet per evitarvi spese inutili. Grazie al servizio Riserva Dati, però, tutti i minuti, SMS e Gigabyte non consumati durante il mese vengono convertiti in automatico in Giga Extra, che si possono utilizzare a partire da rinnovo successivo nel momento in cui finisce il traffico dati incluso.

I Giga di riserva non hanno scadenza e si può accumulare traffico dati aggiuntivo fino alla soglia prevista dalla promozione (nel caso di Spusu 200 XL 5G è di 400 GB). Ogni minuto, SMS e Megabyte non consumato diventa 1 MB che va a riempiere la Riserva Dati. Ad esempio, se a ottobre avete risparmiato 100 minuti, 100 SMS e 10 GB, a novembre avrete a disposizione 3 GB in più senza costi aggiuntivi.

Quando si svuota anche la Riserva Dati è possibile continuare a navigare su Internet al costo di 0,004 euro al MB (4 euro ogni GB). Se invece avete credito sufficiente al momento del rinnovo, si attiva in automatico una tariffa base con chiamate a 4 cent al minuto, SMS a 4 cent e navigazione su Internet a 0,004 euro al MB. Quando invece si esauriscono i minuti inclusi, le telefonate sono tariffate a 10 cent al minuto.

Passa a Spusu, come acquistare le offerte online a novembre 2025

Chi passa a Spusu può attivare comodamente online la sua nuova offerta cliccando sulla sezione “Tariffe” sul sito dell’operatore low cost e poi direttamente sul box di presentazione del piano desiderato. Cliccando su “Attiva” vi verrà richiesto di inserire alcuni dati per completare l’acquisto. La SIM vi verrà consegnata direttamente a casa tramite corriere.

Altrimenti, chi ha richiesto un’eSIM può scaricarla sul telefono inquadrando con la fotocamera dello smartphone l’apposito QR Code presente nell’email di riepilogo dell’ordine. Per attivarla dovrete poi inviare un SMS con il codice ricevuto nella conferma d’ordine al numero 378 010 1001.

Spusu come metodo di pagamento vi permette di scegliere tra carta di credito dei circuiti Visa o Mastercard e PayPal. Per la verifica dell’identità è possibile scegliere tra video identificazione o tramite corriere.

Chi passa a Spusu e ha bisogno di assistenza può contattare il Servizio Clienti al 378 010 1000 o via chat su WhatsApp al 378 010 2000.

Passa a Spusu, le altre offerte di novembre 2025

Le offerte di Spusu Costi Minuti, SMS e Gigabyte
Spusu 1
  • 3,98 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,90
  • 100 minuti e 100 SMS + 1 GB in 4G+ fino a 300 Mbps + 2 GB di riserva
Spusu 10
  • 4,98 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,90
  • 1000 minuti e 200 SMS + 10 GB in 4G+ fino a 300 Mbps + 20 GB di riserva
Spusu 150 XL
  • 5,98 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,90
  • minuti illimitati e 500 SMS + 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps + 300 GB di riserva
Spusu 500 XXL
  • 9,98 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,90
  • minuti illimitati e 500 SMS + 500 GB in 5G fino a 2 Gbps + 500 GB di riserva
Spusu 500 XXL 5G
  • 12,98 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,90
  • minuti illimitati e 500 SMS + 500 GB in 5G fino a 2 Gbps + 500 GB di riserva
Spusu Oltreconfine
  • 9,98 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,90
  • minuti illimitati e 500 SMS + 150 GB in 4G fino a 300 Mbps in Italia + 10 GB in Svizzera
Spusu Oltreconfine+
  • 12,98 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,90
  • minuti illimitati e 500 SMS + 200 GB in 4G fino a 300 Mbps in Italia + 30 GB in Svizzera

Chi passa a Spusu può scegliere tra molte altre offerte anche con inclusi minuti illimitati e fino a 500 GB in 5G alla massima velocità a meno di 13 euro al mese come:

Spusu 1

  • 100 minuti e 100 SMS
  • 1 GB in 4G+ utilizzabile anche in roaming in Ue e Uk
  • 2 GB di riserva

Il prezzo è di 3,98 euro al mese fisso per sempre.

Spusu 10

  • 1000 minuti e 200 SMS
  • 10 GB in 4G+ fino a 300 Mbps
  • 20 GB di riserva
  • 6,28 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

Il prezzo è di 4,98 euro al mese fisso per sempre.

Spusu 150 XL

  • minuti illimitati e 500 SMS
  • 1.000 minuti dall’Italia all’Ue e Uk
  • 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps
  • 300 GB di riserva
  • 7,54 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

Il prezzo è di 5,98 euro al mese fisso per sempre.

Spusu 500 XXL

  • minuti illimitati e 500 SMS
  • 5.000 minuti dall’Italia all’Ue e Uk
  • 500 GB in 4G+ fino a 300 Mbps
  • 500 GB di riserva
  • 12,95 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

Il prezzo è di 9,89 euro al mese fisso per sempre.

Spusu 500 XXL 5G

  • minuti illimitati e 500 SMS
  • 5.000 minuti dall’Italia all’Ue e Uk
  • 150 GB in 5G fino a 2 Gbps
  • 500 GB di riserva
  • 16,37 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

Il prezzo è di 12,98 euro al mese fisso per sempre.

Se avete bisogno di più traffico dati per l’estero, invece, chi passa a Spusu può attivare:

Spusu Oltreconfine

  • 2.000 minuti e 500 SMS + 10 GB in Svizzera
  • minuti illimitati in Italia, in Ue e Uk
  • 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in Italia
  • 300 GB di riserva
  • 12,59 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

Il prezzo è di 9,98 euro al mese fisso per sempre.

Spusu Oltreconfine+

  • 2.000 minuti e 500 SMS + 30 GB in Svizzera
  • minuti illimitati in Italia, in Ue e Uk
  • 200 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in Italia
  • 400 GB di riserva
  • 18,89 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

Il prezzo è di 14,98 euro al mese fisso per sempre.

Altre offerte 5G a meno di 8 euro al mese a novembre 2025

Offerte 5G con tanti Giga Costi Minuti, SMS e Gigabyte
5,99 Special 2 Mesi Gratis 5G di Kena Mobile
  • primi 2 mesi gratis, poi 5,99 €/mese
  • Attivazione gratis
  • minuti illimitati e 50 SMS + 100 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica
Speed 500 Limited Edition di 1Mobile
  • primo mese a 5 , poi 7,99 €/mese
  • Attivazione gratis con portabilità
  • minuti illimitati e 50 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps
ho. 6,95 di ho. Mobile
  • 6,95 €/mese
  • Attivazione a partire da 2,99
  • minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps
  • ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese

Di seguito avete una descrizione dettagliata di altre offerte 5G con un canone mensile intorno agli 8 euro tra cui scegliere:

5,99 Special 2 Mesi Gratis 5G di Kena Mobile

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 100 GB in 5G fino a 250 Mbps sulla rete di TIM (+ 100 GB con autoricarica)
  • 8 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 5,99 euro al mese ma i primi 2 mesi sono gratis. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa è possibile acquistare un’eSIM anche online. L’operatore consente poi di effettuare la verifica dell’identità anche con SPID.

L’offerta è disponibile con richiesta di portabilità del numero da Iliad, CoopVoce e Digimobile.

La navigazione in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload è la stessa prevista dalle offerte 5G “di base” di TIM ed è inclusa acquistando l’offerta entro il 12/11/25, salvo ulteriori proroghe. In seguito potete attivare l’apposita opzione 5G al costo di 99 cent al mese.

Attiva Kena 5,99 Special 5G »

Speed 500 Limited Edition di 1Mobile

  • minuti illimitati e 50 SMS
  • 200 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone

L’offerta di 1Mobile costa 5 euro per il primo mese, poi 7,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis con portabilità da qualsiasi operatore mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa è possibile acquistare un’eSIM al costo di 99 cent una tantum.

Attiva Speed 500 Limited Edition di 1Mobile »

ho. 6,95 di ho. Mobile

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 150 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone
  • opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese
  • 8,8 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 6,95 euro al mese più una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Per effettuare la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per un mese e decidere poi se continuare con il piano oppure richiedere il recesso online senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute.

Attiva ho. 6,95 »

Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri. Per i clienti di TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb Mobile o Very Mobile, invece, il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro ed è disponibile solo il pagamento con ricarica automatica. La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM al costo di 1,49 euro.

Attivando l’opzione ho. Il Turbo avrete incluso il 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload al costo di 1,29 euro al mese. Il canone mensile per l’offerta di ho. Mobile diventa quindi di poco più di 8 euro. La stessa funzione è inclusa anche in ho.+, insieme a vantaggi come sconti e promozioni sui prodotti e servizi dei partner dell’operatore low cost al costo di 1,99 euro al mese.

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico




















