Open Fiber ha completato gli obiettivi per il piano banda ultra larga in Molise . Si tratta della prima Regione in Italia. Scopri tutti i dettagli sul progetto e le migliori offerte fibra di maggio

Sembra proprio che le previsioni piuttosto ottimistiche sull’Italia formulate dalla Commissione europea sul raggiungimento degli obiettivi per la diffusione della banda ultra larga si siano rivelate veritiere, o per lo meno ci sono tutti i presupposti perché si avverino. Il Molise è la prima Regione a concludere il piano BUL – Banda Ultra Larga connettendo 130 Comuni in fibra ottica FTTH (Fiber to the Home). Ad occuparsi della progettazione, realizzazione e gestione della rete è stato Open Fiber, uno dei principali wholesaler di banda larga in Italia, su mandato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

Open Fiber completa gli obiettivi per il piano banda ultra larga in Molise

BUL in Molise Risultati raggiunti in sintesi Infrastruttura 1.700 Km in fibra ottica Velocità massima 10 Gbps Comuni raggiunti 130 Comuni della Regione (49 in provincia di Isernia e 81 di Campobasso) per un totale di 133.000 case e 688 sedi della PA connesse

L’obiettivo del piano nazionale banda larga è quello di portare una connessione veloce nelle cosiddette Aree Bianche, ovvero quelle a fallimento di mercato in cui gli operatori non hanno interesse a investire, ed eliminare il digital divide in Italia. Open Fiber ha vinto il primo e il secondo bando di gara di Infratel. Il Molise fa parte del primo bando, vinto dall’azienda nel marzo del 2017.

Open Fiber ha messo a disposizione una connessione in fibra a cittadini privati, impresa e Pubblica Amministrazione e ha contributo contestualmente alla riduzione del consumo energetico. Si stima infatti che la banda larga consumi il 60% in meno di energia rispetto alla rete in rame. Non solo, Open Fiber è presente in Molise anche con la sua rete proprietaria a Campobasso, Isernia e Tremoli per un totale di 47mila case connesse e un investimento di 8,3 milioni di euro.

“Siamo particolarmente soddisfatti di poter annunciare il completamento del piano BUL in Molise, prima regione italiana a raggiungere questo traguardo. Si tratta di un pilastro fondamentale dell’intervento pubblico complessivo che Infratel Italia sta attuando e che prevede, oltre al piano BUL, il piano Italia a 1 G, il piano Scuola connessa e il piano Sanità connessa. Tutti questi interventi pubblici nelle aree a fallimento di mercato, che complementano gli investimenti privati nelle aree più redditizie, porteranno il Molise e l’Italia tutta alla pari dei paesi europei più digitalizzati, attuando così una completa democrazia digitale“, ha commentato Luigi Cudia, Responsabile Piano BUL Infratel Italia.

Le migliori offerte fibra selezionate con il comparatore di SOStariffe.it a maggio 2024

Offerte fibra Navigazione Chiamate Costo mensile Attivazione Internet Unlimited di Vodafone fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate 24,90 €/mese

primi 2 mesi gratis , poi 27,90 €/mese con prezzo bloccato 24 mesi

, poi con 22,90 €/mese per i già clienti mobile 19,95 € con acquisto online

con acquisto online 39,90 € per i già clienti mobile Super Fibra di WindTre fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate 24,99 €/mese

22,99 €/mese per i già clienti mobile Gratis TIM WiFi Power Smart fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate (con acquisto online) 30,90 €/mese

24,90 €/mese con attiva un’offerta dati mobile da 9,99 €/mese Gratis fino al 24/5/24 IliadBox fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON illimitate 24,99 €/mese per sempre

19,99 €/mese per sempre con attiva un’offerta mobile da 9,99 €/mese e pagamento automatico 39,99 €

Se ancora non avete la banda larga a casa, potete scegliere tra diverse offerte fibra per navigare alla massima velocità con adeguata copertura. In alternativa molti operatori propongono una connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra l’abitazione e la cabina stradale. Per sapere se siete raggiunti o meno dalla fibra, potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Internet Unlimited di Vodafone

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate)

Per l’offerta di Vodafone si può scegliere se pagare 24,90 euro al mese o avere i primi 2 mesi gratis con rinnovo a 27,90 euro al mese e prezzo bloccato per 24 mesi. Il contributo iniziale per l’attivazione della linea in entrambi i casi è scontato a 19,95 euro se la si acquista online. Se però si è già clienti di Vodafone per la telefonia mobile il prezzo per la fibra è di 22,90 euro al mese. In questo caso il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.

Se siete clienti di Vodafone per la rete fissa e il cellulare potete poi attivare Infinito Insieme per avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi con Infinito Insieme. Si può scegliere di pagare con domiciliazione in bolletta o addebito su borsellino, carta di credito e conto corrente.

Super Fibra di WindTre

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 6 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

Amazon Prime per 12 mesi

possibilità di abbinare Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese dopo l’attivazione della fibra

Dopo aver verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potrete attivare l’offerta di WindTre al costo di 24,99 euro al mese, invece di 27,99 euro. Se però siete già clienti dell’operatore per il mobile il prezzo per la fibra diventa di 22,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis.

TIM WiFi Power Smart

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

TIM Navigazione Sicura

Per l’offerta di TIM il prezzo è di 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online o 24,99 euro al mese con attiva una SIM con offerta dati a partire da 9,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 39,90 euro.

I clienti di TIM per la rete fissa e il cellulare con TIM Unica Power possono avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare dalla connessione di casa) e 6 GB in più al mese per il roaming in Ue oltre ad altri vantaggi come una seconda SIM con offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese, sconti su alcuni modelli di smartphone e 3 mesi gratis di TIMVISION con Disney+ Standard con pubblicità (poi si rinnova a 6,99 euro al mese). TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, acquistandola entro l’8/6/24.

IliadBox

navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload in FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate anche verso 60 destinazioni internazionali

attivazione

modem con supporto al Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito

Per l’offerta di Iliad il prezzo è di 24,99 euro al mese per sempre o 19,99 euro al mese per sempre con attiva un’offerta mobile da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Potete aggiungere anche fino a quattro Wi-Fi 7 Extender (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) per ampliare la portata del segnale e la protezione di McAfee Multi Access per tutti i dispositivi connessi (2,99 euro al mese). L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 31/7/24.

Per avere lo sconto di 5 euro al mese sulla fibra di Iliad potete oggi attivare Giga 180 con minuti e SMS illimitati e 180 GB in 5G per navigare in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia. Sono inclusi anche 11 GB per navigare in roaming in Ue. Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. In alternativa si può acquistare online un’eSIM al costo di 9,99 euro.

