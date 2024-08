Si allarga l'elenco degli operatori virtuali che propongono il 5G : da questa settimana, infatti, Tiscali Mobile , divisione dell'azienda che propone servizi di telefonia mobile su rete TIM, mette a disposizione dei suoi clienti il 5G, con un'offerta dedicata da meno di 10 euro al mese oltre che con un'offerta fisso + mobile. Vediamo i dettagli completi in merito alla nuova promozione.

Tiscali Mobile lancia le prime offerte 5G per nuovi e già clienti

Dopo Spusu, 1Mobile e, più di recente, ho. Mobile, anche Tiscali lancia le sue prime offerte 5G. L’operatore virtuale su rete TIM mette a disposizione dei suoi clienti, a partire da questa settimana, la possibilità di usare la rete mobile di nuova generazione con una serie di offerte particolarmente vantaggiose. Le promozioni sono già disponibili per i nuovi clienti oltre che per i già clienti. Per un quadro completo sulle migliori offerte 5G del momento è possibile, invece, consultare il comparatore di SOStariffe.it che raccoglie le migliori proposte degli operatori partner.

Tiscali Mobile lancia il 5G

3COSE DA SAPERE SUL 5G DI TISCALI MOBILE 1. L’operatore utilizza la rete TIM 2. L’accesso al 5G avviene tramite l’attivazione di una tariffa dedicata 3. Anche i già clienti possono accedere all’offerta 5G di Tiscali

Da questa settimana è possibile usare il 5G di Tiscali Mobile. L’accesso alla rete mobile di nuova generazione avviene tramite l’attivazione di un’offerta dedicata, denominata Smart 200 5G. L’offerta in questione include:

minuti illimitati

100 SMS

200 GB in 4G e 5G

fino a 10,56 GB in roaming in UE

Il costo della promozione 5G di Tiscali è pari a 9,99 euro al mese, con addebito su credito residuo oppure con autoricarica su conto corrente. Per i nuovi clienti è previsto un contributo SIM di 10 euro una tantum (mentre l’attivazione è gratuita). Per i già clienti Tiscali Mobile, invece, è possibile richiedere il cambio offerta con un contributo di 15 euro.

Ad arricchire la gamma 5G di Tiscali c’è anche la promo fisso + mobile che consente di attivare una linea fissa e una SIM con l’operatore. Questa promozione include:

abbonamento Internet casa con la possibilità di sfruttare la fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gbps e la linea telefonica con chiamate illimitate

e la linea telefonica con chiamate illimitate la tariffa Smart 150 Top 5G con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB ogni mese

Il costo complessivo del’offerta è di 32,90 euro al mese.

Le altre offerte 5G da meno di 10€/mese disponibili su SOStariffe.it

Oltre a Tiscali Mobile, in questo momento, sono disponibili altre offerte 5G da considerare. Ecco una selezione delle migliori proposte degli operatori partner di SOStariffe.it:

Spusu 150 XL 5G

L’offerta proposta da Spusu prevede:

minuti illimitati

500 SMS

150 GB in 5G con 300 GB di riserva dati

Il costo è di 7,89 euro al mese. L’offerta prevede un contributo di attivazione di 10 euro e consente anche l’attivazione con eSIM.

UnoMobile Speed 120 5G

UnoMobile (operatore virtuale su rete Vodafone) propone:

chiamate illimitate

50 SMS

120 GB in 5G

Il costo è di 7,90 euro al mese e con portabilità c’è un mese gratis per i nuovi clienti.

Fastweb Mobile

Con Fastweb è possibile accedere a:

minuti illimitati

100 SMS

150 GB in 5G

L’offerta prevede un costo di 7,95 euro al mese con attivazione di 10 euro.

Giga 180 di Iliad

Iliad propone Giga 180. La tariffa include:

minuti illimitati

SMS illimitati

180 GB in 5G

Il costo è di 9,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro.