Nel panorama dei prestiti alle famiglie sono in aumento i finanziamenti per l’acquisto di auto usate (+8,2%), motocicli (+14,2%) e della mobilità sostenibile (+10,1%), oltre che dei finanziamenti per l’efficientamento energetico della casa (+30,9%). È questo il quadro disegnato sulla base dei dati relativi al 2023 raccolti da Assofin (l’Associazione dei principali operatori, bancari e finanziari, del credito al consumo e immobiliare e dei pagamenti). Mentre il 2024 segnala una crescita dei flussi erogati per i prestiti personali pari al +8,9% nei primi tre mesi.

Prestiti alle famiglie: quali sono le tendenze del mercato a maggio 2024

PRESTITI PER LA CASA LE CIFRE Credito al consumo +3,7% delle erogazioni nel primo trimestre 2024 Prestiti personali +8,9% delle erogazioni nei primi tre mesi del 2024 Finanziamenti per auto usate +8,2% delle erogazioni nel 2023 Finanziamenti per motocicli +14,2% delle erogazioni nel 2023 Finanziamenti per mobilità sostenibile +10,1% delle erogazioni nel 2023 Finanziamenti green per la casa +30,9% delle erogazioni nel 2023

L’Osservatorio Assofin credito al consumo e carte di credito rileva una crescita delle erogazioni di credito al consumo nel primo trimestre del 2024 pari al +3,7% e un ulteriore aumento del numero di operazioni finanziate, registrando un +8,2% rispetto al primo trimestre del 2023.

A questo trend positivo, osservano ancora gli analisti di Assofin, contribuisce l’importante ripresa dei prestiti personali (+8,9%), dopo la contrazione del 2023. Prosegue, inoltre, fa notare ancora l’Osservatorio di Assofin, “un maggiore utilizzo degli strumenti creditizi digital ‘small ticket’, quali l’instalment tramite carte di credito e le linee di credito anche a sostegno dell’ecommerce”.

Così come, sempre Assofin, segnala che per i prestiti personali, dopo un 2023 in calo (-1,6%), nel 2024 si riscontra un incremento dei flussi erogati, con i dati di fine febbraio che rivelano un rialzo (+10,1%), una percentuale che fa sperare in un andamento positivo per il resto dell’anno.

Per quanto riguarda invece il 2023 il credito al consumo, stando alle rilevazioni di Assofin, pur mantenendo le erogazioni stabili rispetto al 2022, ha fatto segnare risultati positivi nell’erogazione dei finanziamenti destinati all’acquisto di:

auto usate +8,2%;

motocicli +14,2%;

mobilità sostenibile +10,1%;

efficientamento energetico di casa +30,9%.

Prestiti personali online: trova un’offerta conveniente a maggio 2024

Dopo aver scoperto quali sono le principali tendenze del mercato dei prestiti alle famiglie, se sei alla ricerca di prestiti personali convenienti, il comparatore di SOStariffe.it (digitale e gratuito) è un valido aiuto. Ti permette infatti di mettere a confronto le offerte tra banche e società finanziarie partner. Consultando il comparatore di SOStariffe.it puoi trovare un preventivo personalizzato del finanziamento non solo più adatto alle tue esigenze, ma che ti faccia anche risparmiare sull’importo della rata mensile.

La procedura per individuare un preventivo online per un prestito personale conveniente è semplice e veloce. Bastano pochi click. È necessario:

inserire finalità del prestito, importo e durata del piano di rimborso;

compilare il modulo online con alcuni dati;

confrontare le offerte più convenienti;

richiedere online il preventivo senza alcun impegno.

Il comparatore di SOStariffe.it ti consente di richiedere un preventivo per un prestito personale per liquidità, consolidamento debiti, copertura delle spese mediche, viaggi e vacanze, matrimonio e cerimonie, hobby e tempo libero, corsi di formazione, estetica e benessere ristrutturazione casa, oltre che per l’acquisto di arredi, elettrodomestici, dispositivi informatici e pc, auto nuova o usata, motocicletta nuova o usata, imbarcazione nuova o usata.

Il comparatore di SOStariffe.it ti aiuta nella scelta di un’offerta anche grazie al servizio di assistenza telefonica (gratuita e senza impegno all’acquisto), chiamando il numero verde 800 97 97 90.

