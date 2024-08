La pensione in un’app come quelle delle banche per la gestione del conto corrente. È il nuovo progetto dell’ INPS , insieme a una smart TV per gli anziani. Intanto, trova le offerte conto corrente convenienti per accreditare l’assegno previdenziale a maggio 2024.

Quando andremo in pensione e a quanto ammonterà il nostro assegno mensile sono due dei pilastri della nuova app che l’INPS sta studiando, come ha anticipato il nuovo presidente dell’Istituto previdenziale, Gabriele Fava, in un’intervista con il direttore di “Repubblica”, Maurizio Molinari, durante un evento organizzato dall’inserto del quotidiano “Affari&Finanza” a Milano.

Prima di scoprire maggiori dettagli sui progetti per l’innovazione e la transizione digitale a cui sta lavorando l’INPS, ricordiamo che, se sei alla ricerca di un conto corrente vantaggioso a maggio 2024, anche per accreditare la pensione, puoi consultare il comparatore di SOStariffe.it per trovare le offerte più convenienti tra le banche partner. Per saperne di più, premi sul pulsante verde sottostante:

Il presidente dell’INPS Fava ha anticipato a “Repubblica” che l’Istituto realizzerà il “pensionometro”. Di che cosa si tratta? Sarà un’applicazione per i dispositivi digitali (smartphone in testa) come le app di una banca. L’app dell’INPS ci dirà tutto sulla nostra posizione previdenziale: da quando andremo in pensione a quanto sarà l’importo del nostro assegno mensile.

Sarà uno strumento per avere un legame diretto con il cittadino, di semplice e veloce consultazione. L’Istituto metterà a disposizione dei cittadini l’intelligenza artificiale e la tecnologia digitale per migliorare i servizi offerti.

In cantiere anche il progetto di una smart tv per gli anziani, per mezzo della quale vedere da casa il proprio stato pensionistico e la sua evoluzione.

NOME DELL’OFFERTA SPIEGAZIONE DELL’OFFERTA 1 Conto Corrente Arancio di ING canone annuale gratuito per sempre con il pacchetto “Light”, canone di 5 €/mese con il pacchetto “Più”, ma azzerabile

con il pacchetto con il pacchetto carta di debito inclusa

prelievo di contante in Italia e in Europa con commissione di 0,95 € con “Light” ma gratuito con “Più”

bonifici ordinari gratis online fino a 50.000 €

bonifici istantanei gratuiti fino a 50.000 € con pacchetto “Più” e al costo di 2 € con pacchetto “Light”

carta di credito gratuito inclusa nel pacchetto “Più”

conto deposito con tasso di interesse del 3% lordo senza vincoli per 12 mesi 2 Genius buddy di buddybank canone annuo gratuito

carta di debito inclusa

prelievi di contanti da ATM UniCredit gratuiti

promozione fino al 31/5/2024 per avere fino a 150 € buoni regalo Amazon

bonifici ordinari online SEPA gratuiti 3 Conto Fineco di FinecoBank canone gratuito per i primi 12 mesi con apertura entro il 30/09/2024, poi a 3,95 €/mese ma azzerabile o riducibile al minimo

per i primi 12 mesi con apertura entro il 30/09/2024, poi a 3,95 €/mese ma azzerabile o riducibile al minimo carta di debito con canone di 9,95 €/anno

con canone di 9,95 €/anno prelievo di contante da ATM superiore a 99 € in tutte le banche in Italia

bonifico SEPA online gratuito

conto deposito svincolabile con tasso del 3% lordo per 12 mesi

In attesa che i progetti digitali dell’INPS diventino realtà, per i pensionati che stiano cercando un conto corrente vantaggioso per accreditare l’assegno previdenziale, ecco tre offerte convenienti selezionate fra i partner di SOStariffe.it.

Conto Corrente Arancio di ING

Conto Corrente Arancio di ING è un conto online vantaggioso che permette di scegliere tra due pacchetti: Conto Corrente Arancio Light (a canone zero per sempre) e Conto Corrente Arancio Più con canone mensile di 5 euro, ma azzerabile con accredito di stipendio/pensione, o entrate mensili di almeno 1.000 euro.

Con Conto Corrente Arancio Light puoi avere gratuitamente:

carta di debito Mastercard inclusa (si pagano solo 3 euro per il rilascio) e collegamenti con Apple Pay e Google Pay;

inclusa (si pagano solo 3 euro per il rilascio) e collegamenti con Apple Pay e Google Pay; bonifici ordinari SEPA fino a 50.000 euro , mentre il bonifico istantaneo costa 2 euro;

, mentre il bonifico istantaneo costa 2 euro; pagamenti MAV, F24, RAV gratuiti;

carta di credito Mastercard Gold facoltativa al costo di 2 euro al mese (azzerabili effettuando almeno 500 euro di spesa o con piano Pagoflex attivo) e con plafond di 1.500 euro;

carta prepagata Mastercard gratuita.

Con Conto Corrente Arancio Light i prelievi di contanti da ATM in Italia e in Europa hanno un costo 0,95 euro, le operazioni di pagamento tramite CBILL e pagoPa hanno una commissione di 2,50 euro, i bollettini postali 1,50 euro di commissione più le spese postali.

Conto Corrente Arancio Più, invece, include gratuitamente i seguenti servizi e prodotti:

carta di debito Mastercard inclusa e collegamenti con Apple Pay e Google Pay;

inclusa e collegamenti con Apple Pay e Google Pay; prelievo di contante in Italia e in Europa;

bonifico ordinario e istantaneo SEPA fino a 50.000 euro ;

; pagamenti tramite CBILL e pagoPA;

pagamenti di bollettini postali;

principali pagamenti MAV, F24, RAV gratuiti;

carta di credito Mastercard Gold con fido mensile di 1.500 euro;

con fido mensile di 1.500 euro; carta prepagata Mastercard.

Con Conto Corrente Arancio è possibile beneficiare anche del conto deposito “Conto Arancio”, senza vincoli e a zero spese, con un tasso di interessi al 3% lordo annuo per 12 mesi. Questo rendimento è in promozione fino al 20 luglio 2024.

Per saperne di più sull’offerta di Conto Corrente Arancio, vai al link di seguito:



Conto Genius buddy di buddybank

Conveniente è anche il conto corrente Genius buddy di buddybank. La banca 100% digitale di UniCredit offre questo conto corrente online a canone zero per sempre se aperto entro il 28 febbraio 2025. Conto Genius buddy si caratterizza per:

carta di debito internazionale MyOne inclusa, con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay;

prelievi di contanti da ATM di UniCredit senza commissioni;

bonifici ordinari online in area SEPA senza commissioni;

assistenza bancaria 24/7 via chat;

versamenti dagli ATM UniCredit senza costi;

possibilità di richiedere la carta di credito.

Il conto corrente di buddybank, che è creato a misura di smartphone, è disponibile in App e consente anche operazioni tramite home banking su pc. Inoltre buddybank, per i nuovi clienti che aprano il conto entro il 31 maggio 2024, offre le seguenti promozioni:

buono regalo Amazon.it da 50 euro spendendo almeno 200 euro con carta entro 60 giorni dalla data di apertura del conto corrente;

spendendo con carta entro 60 giorni dalla data di apertura del conto corrente; buono regalo Amazon.it da 100 euro spendendo almeno 1.000 euro con carta entro 60 giorni dalla data di apertura del conto corrente.

Questi due benefit possono essere cumulati, così da ottenere una somma complessiva di 150 euro di buoni regalo Amazon.it.

Per conoscere più dettagli del conto corrente buddybank, vai al link di seguito:

Conto Fineco di FinecoBank

Conto Fineco di FinecoBank prevede canone gratuito per 12 mesi (poi 3,95 euro al mese, ma azzerabile tramite una serie di sconti; ad esempio è possibile accreditare lo stipendio o la pensione) se lo si apre entro il 30 settembre 2024, mentre il canone è gratuito sempre per gli Under 30. Questa offerta include:

carta di debito Fineco Card Debit , con canone di 9,95 euro all’anno (la spedizione a domicilio costa 2,25 euro);

, con canone di 9,95 euro all’anno (la spedizione a domicilio costa 2,25 euro); prelievo senza costi per importi superiori a 99 euro dagli ATM in Italia;

bonifico in area SEPA online senza commissioni;

ricariche telefoniche senza costi aggiuntivi;

pagamento online di MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte;

servizio Fineco Pay da app per scambiare denaro con i propri contatti in tempo reale e senza commissioni;

prelievi smart agli ATM UniCredit senza carta, basta il QR Code nello smartphone;

agli ATM UniCredit senza carta, basta il QR Code nello smartphone; carta di credito Fineco Card Credit Monofunzione facoltativa, con fido mensile di 1.600 euro e canone annuo di 19,95 euro.

Per i suoi clienti FinecoBank mette a disposizione anche il conto deposito svincolabile CashPark che offre un tasso di interesse del 3% annuo lordo a 12 mesi. Si possono svincolare le somme depositate e ottenerne la disponibilità entro 32 giorni senza perdere gli interessi. Importo minimo 1.000 euro.

Per conoscere maggiori informazioni dell’offerta di FinecoBank, clicca il link:

