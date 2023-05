Virgin Fibra lancia a maggio 2023 un nuovo profilo di velocità : navigazione fino a 2,5 Gbps in download a un prezzo bloccato per sempre ( 29,49 euro al mese ). Ecco l’identikit dell’offerta messa a punto dalla società e il podio delle offerte Internet casa fibra stilato dal comparatore di SOStariffe.it.

Sbarcata nel mercato Tlc italiano nell’agosto 2022 e forte della partnership con la rete 100% in fibra ottica FTTH Open Fiber, la società Virgin Fibra lancia a maggio 2023 un nuovo profilo di velocità per la sua offerta Virgin Fibra Pura: navigazione da casa alla velocità massima di 2,5 Gbps in download al prezzo bloccato per sempre di 29,49 euro al mese (anziché 30,49 euro al mese).

Prima di passare sotto la lente d’ingrandimento caratteristiche e costi dell’offerta firmata Virgin Fibra (ora disponibile in due profili di velocità), è bene ricordare che il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa è un valido alleato nella ricerca della miglior soluzione per connettersi al web dalla propria abitazione in base al livello di copertura dell’area di residenza, delle proprie abitudini di navigazione e possibilità di spesa.

Clicca al link di seguito per avviare subito un confronto delle offerte Internet casa proposte dagli operatori telefonia e internet e attivabili a maggio 2023:

FTTH a casa: costi e caratteristiche dell’offerta Virgin Fibra a Maggio 2023

VIRGIN FIBRA: IDENTIKIT PROFILO DI VELOCITÀ 1 PROFILO DI VELOCITÀ 2 Velocità in download fino a 1 Gbps su rete FTTH fino a 2,5 Gbps su rete FTTH Velocità in upload fino a 300 Mbps su rete FTTH fino a 500 Mbps su rete FTTH Costo mensile 24,49 €/mese per 18 mesi, poi 29,49 € per sempre 29,49 €/mese per sempre Chiamate Non previste. Offerta solo Internet Non previste. Offerta solo Internet

Ricordiamo che la società Virgin Fibra si rivolge a tutti quei consumatori che già beneficiano, nella propria area di residenza, della copertura di rete FTTH di Open Fiber. Questo significa che quanti vivono nelle cosiddette “aree bianche” (ovvero non ancora raggiunte dalla tecnologia in fibra ottica pura FTTH) non possono adottare le soluzioni Internet proposte da Virgin Fibra.

L’offerta Virgin Fibra Pura, in promozione fino al 31 maggio 2023, è attivabile in due differenti velocità e condizioni tariffarie:

la prima prevede una connessione internet illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH di Open Fiber al prezzo promozionale di 24,49 euro al mese per 18 mesi, poi 29,49 euro per sempre;

su rete FTTH di Open Fiber al prezzo promozionale di per 18 mesi, poi 29,49 euro per sempre; la seconda, la “new entry” in casa Virgin, consente di navigare fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload su rete FTTH al costo di 29,49 euro al mese per sempre (anziché 30,49 euro al mese).

Entrambe le soluzioni prevedono un modem Wi-Fi 6 con tecnologia Optimizer incluso nell’abbonamento: questo apparecchio, di ultima generazione, adegua la connessione automaticamente in base ai consumi dei vari dispositivi connessi alla Rete.

Tra le caratteristiche comuni, anche l’assenza di vincoli e penali (la disdetta del contratto può avvenire in qualsiasi momento, senza pagamento di spese legate al recesso anticipato) e l’assenza del Piano Voce (le tariffe dell’operatore sono solo Internet).

Per quanto riguarda i costi di attivazione, il piano da 24,49 euro al mese prevede un costo di attivazione una tantum di 19,99 euro (anziché 29,99 euro, in promozione fino al 31 maggio 2023). Invece, il pacchetto da 29,49 euro prevede un costo di attivazione pari a 30,99 euro.

L’attivazione delle offerte avviene online, sul sito dell’operatore, e la procedura è semplice, veloce e intuitiva.

Internet Casa fibra: le offerte per navigare alla massima velocità a Maggio 2023

NOME OFFERTA VELOCITÀ DI NAVIGAZIONE CANONE MENSILE Virgin Fibra Pura fino a 2,5 Gbps in download su rete FTTH di Open Fiber 29,49 €/mese per sempre Internet Unlimited di Vodafone fino a 2,5 Gbps in download su rete FTTH 22,90 €/mese per già clienti Vodafone Mobile

per già clienti Vodafone Mobile 24,90 €/mese per i nuovi clienti (promo online) Fastweb Casa Light fino a 2,5 Gbps in download su rete FTTH 27,95 €/mese

Oltre all’offerta di Virgin Fibra, il comparatore di SOStariffe.it ha individuato alcune soluzioni altrettanto vantaggiose per portare la fibra a casa a maggio 2023. Eccole analizzate di seguito:

Internet Unlimited di Vodafone

Internet Unlimited è la punta di diamante dell’offerta Vodafone per navigare da casa alla massima velocità, grazie alle top prestazioni della fibra FTTH. Questa soluzione può essere attivata sia dai già clienti Vodafone con una SIM mobile attiva (al costo di 22,90 euro al mese), sia dai nuovi clienti beneficiando di una promozione online che fa scendere il canone da 27,90 euro al mese a 24,90 euro al mese.

Piani tariffari diversi, ma caratteristiche comuni per Internet Unlimited:

connessione senza limiti a una navigazione fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH sulla Giga Network Fibra;

e 500 Mbps in upload in FTTH sulla Giga Network Fibra; Wi-fi 6 Station gratuito con Wi-Fi Optimizer, il sistema intelligente che permette a tutti i dispositivi collegati alla Rete Vodafone via Wi-Fi di rimanere connessi tra loro, per una massima stabilità di connessione;

chiamate illimitate incluso con attivazione dell’offerta via web;

costo di attivazione (5 euro al mese per 24 mesi) già incluso nel canone mensile.

Per saperne di più sull’offerta Internet Unlimited per i già clienti Vodafone Mobile, il link di riferimento è il seguente:

Per avere una panoramica del pacchetto Internet Unlimited per i nuovi clienti, basta cliccare al link di seguito:

Fastweb Casa Light

Anche questa soluzione Internet casa di Fastweb assicura connessione illimitata e top velocità di navigazione al costo fisso di 27,95 euro al mese (con possibilità di prova per i primi 30 giorni dall’attivazione).

Ecco l’identikit dell’offerta:

velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps in download e 300 Mbps in upload (su rete FTTH);

in download e 300 Mbps in upload (su rete FTTH); modem FASTGATE incluso nell’offerta;

accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy, la scuola delle professioni digitali che permette di accrescere il proprio bagaglio di competenze per essere più competitivi nel mondo del lavoro.

A chi volesse attivare, oltre alla fibra, anche una SIM Fastweb l’operatore propone le seguenti alternative:

Fastweb Mobile : minuti illimitati, 100 GB in 4G e 5G a 7,95 euro al mese;

: minuti illimitati, 100 GB in 4G e 5G a al mese; Fastweb Mobile Full : minuti illimitati, 200 GB in 4G e 5G al costo di 8,95 euro al mese;

: minuti illimitati, 200 GB in 4G e 5G al costo di euro al mese; Fastweb Mobile Maxi: minuti illimitati, 300 GB (anche in 5G laddove c’è copertura del servizio) al costo di 11,95 euro al mese.

Le tre opzioni prevedono tutte il pagamento di un contributo di 10 euro per la SIM.

Per saperne di più sull’offerta Fastweb Casa Light, clicca sul pulsante verde di seguito:

