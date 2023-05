Il gruppo Intesa Sanpaolo scalda i motori in vista del lancio di Isybank , la banca digitale su tecnologia cloud realizzata in partnership con la fintech britannica Thought Machine. Come funziona e le novità a maggio 2023 su SOStariffe.it insieme a una selezione delle migliori offerte per un conto corrente online.

Isybank: in arrivo la nuova banca digitale di Intesa

Conto alla rovescia per il lancio di Isybank. La banca digitale controllata al 100% dal gruppo Intesa Sanpaolo farà il suo debutto nel mercato bancario entro l’estate 2023. Ad annunciarlo è stato l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, commentando i risultati del primo trimestre 2023 del gruppo bancario, lo scorso 5 maggio.

“Il lancio della nuova banca digitale Isybank, con quasi 400 specialisti – ha detto l’Ad Messina – è previsto entro l’estate. Prosegue con decisione il rafforzamento delle competenze digitali dell’attività core della banca. Continuiamo ad investire sulle leve della crescita, in particolare nell’innovazione tecnologica”.

Isybank: che cos’è e come funziona la banca “all digital” di Intesa Sanpaolo

Isybank rappresenta un asset strategico per lo sviluppo digitale di Intesa Sanpaolo. Con un investimento di 650 milioni di euro previsto nel Piano d’Impresa 2022-2025, la banca “all digital” ormai pronta al debutto si rivolgerà (almeno inizialmente) ai 4 milioni di clienti interessati a utilizzare solo servizi bancari online e via mobile, secondo quanto spiegato in una nota diffusa a gennaio 2023 da Intesa Sanpaolo. Ecco perché Isybank avrà funzionalità mirate per soddisfare le nuove esigenze di una clientela sempre più operativa a distanza.

La nuova “creatura” del gruppo guidato dall’Ad Messina assicurerà ai propri correntisti l’accesso da remoto a tutti i servizi tramite l’uso di App, contact center, punti Mooney e rete di ATM del gruppo. Cloud-native e dotata di tecnologia all’avanguardia, Isybank sarà “lanciata su tecnologia cloud e avrà come punto di forza la partnership con la società leader internazionale nel fintech Thought Machine”, spiega il gruppo in un comunicato.

Mentre le fasi di test sull’App di Isybank volgono al termine in vista del lancio ufficiale in estate, la nuova banca 100% digitale di Intesa Sanpaolo ha già il suo consiglio di amministrazione: Mario Boselli è il presidente e Antonio Valitutti l’amministratore delegato. Fanno parte del Cda anche Virginia Borla, Giampio Bracchi, Donatella Busso, Renato Cerioli, Andrea Chioatto, Achille Galdini, Paola Papanicolaou.

Conti correnti online: migliori offerte di Maggio 2023 delle banche digitali

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Conto Revolut Standard canone annuo gratuito

carta di debito inclusa

inclusa effettuare bonifici (anche con pagamenti ricorrenti)

trasferire denaro all’estero in 29 valute al tasso di cambio interbancario e con una commissione dello 0,5% che si applica solo per gli importi che superano i 6.000 euro mensili

in 29 valute al tasso di cambio interbancario e con una commissione dello 0,5% che si applica solo per gli importi che superano i 6.000 euro mensili prelevare denaro all’estero senza commissioni fino a 200 euro. Per cifre superiori commissione del 2% sull’importo prelevato 2 Conto BBVA canone annuale gratuito per sempre

carta di debito inclusa

deposito libero con rendimento del 2% annuo

prelievi gratis in area Euro per importi pari o superiori a 100 euro

in area Euro per importi pari o superiori a 100 euro bonifici ordinari e bonifici istantanei senza commissioni 3 Widiba Start di Banca Widiba canone gratuito per i primi 2 anni, poi 3 euro al mese, ma con possibilità di azzerarlo

per i primi 2 anni, poi 3 euro al mese, ma con possibilità di azzerarlo carta di debito inclusa

inclusa prelievo di contante da ATM pari o superiore a 100 euro in tutte le banche in Italia

rendimento del 2,5% con vincoli a 3, 6 e 12 mesi

Grazie al comparatore per conti correnti di SOStariffe.it è possibile avere una panoramica delle migliori offerte di maggio 2023 proposte dalle banche digitali. Per saperne di più, clicca sul pulsante verde qui sotto:

Qui di seguito, un’analisi delle tre alternative più vantaggiose per un conto corrente online attualmente disponibili sul mercato bancario.

Conto Revolut Standard

Con Revolut c’è la possibilità di effettuare e ricevere pagamenti in oltre 200 Paesi. L’offerta del conto Revolut Standard (la versione base del conto) si caratterizza per essere una soluzione a zero spese, con un conto euro IBAN gratuito e un conto gratuito nel Regno Unito.

Scegliendo Revolut (entro il 31 dicembre 2023) si ottiene una ricarica di 10 euro e si hanno a disposizione tutte le principali caratteristiche di un normale conto corrente, a partire da una carta di debito inclusa e dalla possibilità di inviare bonifici.

C’è da notare che Revolut è un conto digitale apprezzato soprattutto da coloro che viaggiano. Infatti, questo conto è vantaggioso perché consente di:

fare acquisti fuori dall’Italia in più di 150 valute al tasso di cambio interbancario (cioè il tasso con cui le banche scambiano le valute);

(cioè il tasso con cui le banche scambiano le valute); avere una commissione sulle spese dello 0,5% solo per gli importi che superano i 6.000 euro al mese;

solo per gli importi che superano i 6.000 euro al mese; prelevare denaro all’estero senza commissioni, fino a 200 euro nella versione base; al di sopra di questa cifra, è applicata una commissione del 2%;

all’estero senza commissioni, fino a 200 euro nella versione base; al di sopra di questa cifra, è applicata una commissione del 2%; stipulare delle assicurazioni: dalla salute al telefono, con un costo di 1 euro al giorno.

Un altro beneficio di Revolut riguarda l’invio di denaro, in particolare, se indirizzato a utenti che, a loro volta, sono iscritti al servizio. Infatti, è possibile:

trasferire denaro all’estero in 29 valute al tasso di cambio interbancario e con una commissione del 0,5% che si applica solo per gli importi che superano i 6.000 euro mensili;

al tasso di cambio interbancario e con una che si applica solo per gli importi che superano i 6.000 euro mensili; effettuare bonifici (anche con pagamenti ricorrenti);

(anche con pagamenti ricorrenti); inviare in tempo reale (o richiedere) pagamenti, aggiungendo anche note, immagini e GIF.

Inoltre questo conto è collegato a Google Pay ed Apple Pay, rendendo più facili i pagamenti online. Infine per coloro che vogliano fare trading o investimenti in criptovalute, Revolut mette a disposizione una piattaforma ad hoc.

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta Revolut, vai al link qui sotto:

Conto BBVA

Con il conto corrente online di BBVA, il canone gratuito è per sempre. Questo conto 100% online della banca multinazionale spagnola, che si apre in pochi minuti tramite Internet, si caratterizza per:

codice IBAN italiano;

carta di debito fisica o digitale inclusa;

fisica o digitale inclusa; prelievo gratuito da qualsiasi sportello ATM (in Italia e in tutti i Paesi della zona Euro) se pari o superiore a 100 euro;

bonifico ordinario gratuito fino a un massimo di 6.000 euro d’importo;

bonifico istantaneo gratuito fino a un limite massimo di 1.000 euro d’importo;

fino a un limite massimo di 1.000 euro d’importo; trasferimento del vecchio conto e dei pagamenti in BBVA a costo zero;

ricarica del conto senza commissioni.

Per nuovi e già clienti di BBVA è possibile anche ottenere un rendimento sui propri risparmi grazie al “Deposito flessibile”, un conto deposito senza alcuna spesa (né apertura né gestione) e senza vincoli (500 euro il minimo, 50.000 euro l’importo massimo) con un rendimento del 2% annuo e, in caso di cancellazione anticipata (gratuita e senza penali), la garanzia di un interesse dell’1% in base al periodo di permanenza.

La banca multinazionale spagnola offre altri servizi pay per-use che rendono questo conto molto all’avanguardia:

“ Pay&Plan ”, grazie al quale c’è la possibilità di pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili, a partire da 0,50 euro;

”, grazie al quale c’è la possibilità di pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili, a partire da 0,50 euro; accredito anticipato dello stipendio sul proprio conto corrente: a partire da solo 0,25 euro, è possibile decidere quando e quanto. E non si pagano commissioni se lo si richiede da 1 a 5 giorni prima della data di accredito;

sul proprio conto corrente: a partire da solo 0,25 euro, è possibile decidere quando e quanto. E non si pagano commissioni se lo si richiede da 1 a 5 giorni prima della data di accredito; “Prestito Immediato” che offre il finanziamento di cui si ha bisogno per realizzare i propri progetti: la gestione online è facile, veloce e senza commissioni.

Inoltre la banca riserva ai nuovi clienti tre promozioni. Ecco quali sono:

Gran Cashback 20% BBVA : il primo mese c’è un rimborso fino a 100 euro su tutti gli acquisti in modo automatico direttamente sul conto;

: il primo mese c’è un rimborso fino a 100 euro su tutti gli acquisti in modo automatico direttamente sul conto; Cashback 5% Shopping BBVA , con rimborso fino a 30 euro in 3 mesi sulle migliori marche. L’offerta è valida solo presso: Conad, Lidl, Carrefour, Zara, Zalando, Amazon e Aliexpress;

, con rimborso fino a 30 euro in 3 mesi sulle migliori marche. L’offerta è valida solo presso: Conad, Lidl, Carrefour, Zara, Zalando, Amazon e Aliexpress; Passaparola: un bonus di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, con un omaggio fino a un massimo di 200 euro. La persona portata in BBVA riceverà invece 10 euro di bonus.

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta di BBVA collegati al link qui di seguito:

Conto Widiba Start di Banca Widiba

Con il canone gratuito i primi due anni se lo si apre entro il 7 giugno 2023, mentre dal terzo anno il canone sarà di 3 euro al mese, ma con possibilità di azzerarlo, è una soluzione conveniente anche il conto corrente online Widiba Start di Banca Widiba.

Infatti dopo 24 mesi, la banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi, consente di personalizzare il proprio conto con una serie di prodotti e servizi per ridurre a zero i costi del canone:

3 euro in meno se non hai ancora 30 anni;

1 euro in meno con l’accredito dello stipendio o pensione;​

1 euro in meno se il proprio patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro;

2 euro in meno se si hanno 10.000 euro investiti in risparmio gestito (per esempio: fondi, sicav, polizze)​;

1 euro in meno se si hanno 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (per esempio: obbligazioni, azioni, ETF, ETC).

Il conto Widiba Start, che è possibile aprire tramite SPID e o webcam, offre gratuitamente anche:

prelievo di contante da ATM pari o superiore a 100 euro in tutte le banche in Italia;

deposito titoli;

carta di debito con collegamenti ai principali wallet digitali;

con collegamenti ai principali wallet digitali; bonifici ordinari online verso 36 Paesi dell’area SEPA;

verso 36 Paesi dell’area SEPA; casella PEC da 1 Giga e firma digitale fino a quando si è clienti della banca;

da 1 Giga e firma digitale fino a quando si è clienti della banca; piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL.

Per i nuovi clienti di Widiba Start, c’è anche la possibilità di avere un rendimento annuo lordo del 2,5% sui vincoli a 3, 6 e 12 mesi. Per beneficiare di questi tassi di interesse occorre però attivare dalla propria Area Privata, entro 30 giorni dalla data effettiva di apertura del conto, i vincoli. Banca Widiba sottolinea che le somme vincolate possono essere svincolate anticipatamente rispetto alla scadenza.

Per saperne di più sull’offerta di Banca Widiba, vai sul link qui sotto:

