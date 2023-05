Scopri dove vedere in TV le due semifinali di Europa League 2023 : Siviglia-Juventus e Bayer Leverkusen-Roma . Ecco dove saranno trasmesse e le migliori offerte per la pay TV e streaming

Questa sera Juventus e Roma si giocano la finale di Europa League 2023. Le due squadre italiane al 21 affronteranno infatti nella semifinale di ritorno rispettivamente il Siviglia e il Bayer Leverkusen, entrambe in trasferta. I bianconeri arrivano nella città spagnola dopo il pareggio per 1 a 1 dell’andata mentre i giallorossi sono forti dell’1-0 dell’Olimpico. Ecco dove è possibile seguire in TV le due semifinali di Europa League 2023.

Europa League 2023: dove vedere Siviglia-Juventus e Bayer Leverkusen-Roma

Semifinali di Europa League 2023 (ore 21) Dove vederle Siviglia-Juventus in chiaro su TV8 e in streaming su TV8.it

Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Diretta Gol Europa e Conference League, Sky G0

NOW TV

DAZN Bayer Leverkusen-Roma in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Sky Sport Football, Sky Sport 253, Diretta Gol Europa e Conference League, Sky G0

NOW TV

DAZN

Siviglia-Juventus e Bayer Leverkusen-Roma sono in programma oggi 18 maggio 2023 alle ore 21 e si potranno seguire in chiaro la prima su TV8 e la seconda su Rai 1. In streaming potete invece vederle rispettivamente su TV8.it o Rai Play. Le due partite sono però disponibili anche sulla pay TV e app di streaming.

Sky trasmetterà Siviglia-Juventus su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 mentre Bayer Leverkusen-Roma su Sky Sport Football e Sky Sport 253. Potete vedere le azioni salienti di entrambe in diretta su Diretta Gol Europa e Conference League. Se invece siete fuori casa c’è sempre disponibile l’app Sky Go.

Le offerte per lo sport su pay TV e streaming Costo Prova Sky Q con Sky TV e Netflix (Intrattenimento Plus), Sky Famiglia, Sky Kids, Sky Cinema con Paramount+, Sky Calcio e Sky Sport 9,99 € per 30 giorni DAZN Start 12,99 €/mese DAZN Standard 29,99 €/mese Sky TV + Sky Sport con Champions League, Europa League, Conference League, Formula 1, Moto GP, ATM Masters 1000 e altri sport 30,90 €/mese per 18 mesi, poi 45 €/mese DAZN Plus 49,99 €/mese

Se non avete ancora un abbonamento a Sky potete scegliere tra i seguenti pacchetti:

Sky TV + Sky Sport a 30,90 euro al mese per 18 mesi con profilo Sky Smart, poi 45 euro al mese. Avete inclusi anche UEFA Champions League (121 partite su 137 a stagione) fino a 2023/2o24, Formula 1, MotoGP, World SuperBike, i tornei ATP Masters 1000, Nitto ATP Finals, Wimbledon sul canale Sky Sport Tennis, 500 partite di basket europeo e internazionale (NBA, EuroLeague ed EuroCup), golf, atletica, rugby e altri sport oltre a un buono regalo da 75 euro per gli acquisti su Amazon.it. Attivazione a partire da 9 euro con Sky Q via Internet

a per 18 mesi con profilo Sky Smart, poi 45 euro al mese. Avete inclusi anche UEFA Champions League (121 partite su 137 a stagione) fino a 2023/2o24, Formula 1, MotoGP, World SuperBike, i tornei ATP Masters 1000, Nitto ATP Finals, Wimbledon sul canale Sky Sport Tennis, 500 partite di basket europeo e internazionale (NBA, EuroLeague ed EuroCup), golf, atletica, rugby e altri sport oltre a un buono regalo da 75 euro per gli acquisti su Amazon.it. Attivazione a partire da 9 euro con Sky Q via Internet Prova Sky Q a 9 euro per provare per 30 giorni tutti i contenuti i pacchetti: Sky TV e Netflix (Intrattenimento Plus), Sky Famiglia, Sky Kids, Sky Cinema con Paramount+, Sky Calcio e Sky Sport

Per vedere Sky senza abbonamento potete attivare il Pass Sport di NOW TV a 5,99 euro per un mese, poi 14,99 euro al mese, oppure a 9,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi. In alternativa potete avere il pacchetto Pass Sport + Pass Cinema a 19,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi. Potete associare fino a 6 dispositivi allo stesso account.

Le semifinali di Europa League 2023 e di Conference League sono disponibili anche su DAZN. L’app di streaming include anche tutta la Serie A fino al 2024 (10 partite su 10 per giornata, di cui 7 in esclusiva), SERIE BTK con playoff e playout e altri sport oltre ai canali Eurosport HD 1 ed Eurosport HD 2. Se non avete ancora un abbonamento potete scegliere tra:

Start a 12,99 euro al mese per la visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete domestica. Si possono registrare fino a 4 dispositivi

a per la visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete domestica. Si possono registrare fino a 4 dispositivi Standard a 29,99 euro al mese per la visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete domestica. Si possono registrare fino a 6 dispositivi

a per la visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete domestica. Si possono registrare fino a 6 dispositivi Plus a 44,99 euro al mese per la visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati a due differenti reti domestiche. Si possono registrare fino a 7 dispositivi

Potete disattivare l’abbonamento quando volete e senza penali. Gli abbonanti a Sky che hanno anche un profilo DAZN possono avere il canale dedicato Zona DAZN al 204 per accedere ai contenuti dell’app dal proprio decoder attivandolo dall’area Il Mio Account.

DAZN è incluso anche in alcune offerte TIMVISION di TIM. Se ancora non avete un abbonamento alla piattaforma potete scegliere di abbinarlo a una qualsiasi delle offerte di telefonia mobile o per la fibra ottica dell’operatore. Se non volete cambiare gestore si può anche acquistare una SIM, che verrà utilizzata solo per l’addebito del costo mensile dell’offerta intrattenimento.

TIMVISION Calcio e Sport con DAZN, TIMVISION (film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali oltre a una selezione dei migliori programmi Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ e 12 mesi di Eurosport Player), Infinity+ (104 partite di Champions League e altri contenuti anche in 4K), 6 mesi di Amazon Prime (solo per i nuovi clienti TIMVISION con linea fissa) e TIMVISION Box. L’offerta costa 29,99 euro al mese.

con DAZN, TIMVISION (film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali oltre a una selezione dei migliori programmi Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ e 12 mesi di Eurosport Player), Infinity+ (104 partite di Champions League e altri contenuti anche in 4K), 6 mesi di Amazon Prime (solo per i nuovi clienti TIMVISION con linea fissa) e TIMVISION Box. L’offerta costa TIMVISION Gold con DAZN, TIMVISION, Infinity+, Disney+, Netflix (piano standard per la visione in HD su due dispositivi in contemporanea), 6 mesi di Amazon Prime (solo per i nuovi clienti TIMVISION con linea fissa) e TIMVISION Box. L’offerta ha un costo di 45,99 euro al mese.

Per entrambe le offerte non è prevista attivazione acquistandole online e avete incluso anche il TIMVISION Box in comodato d’uso gratuito.

Se ancora non siete clienti di TIM per il mobile potete abbinare TIMVISION all’offerta TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in download con accesso prioritario alla rete dell’operatore e pagamento con TIM Ricarica Automatica. Con addebito su credito residuo avete inclusi 25 GB. Il costo è di 14,99 euro al mese ma per i nuovi clienti che l’acquistano online il primo mese è gratuito, così come l’attivazione. L’offerta include anche 14 GB per navigare in roaming in Ue, 100 GB di backup su Google One (poi 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Se siete invece interessati alla fibra ottica potete attivare Premium Base con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download sulla rete FTTH in oltre 1.500 Comuni o fino a 300 Mbps in download sulla fibra misto rame – FTTC oltre a chiamate a consumo (19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta) e attivazione a 25,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. Si può aggiungere un modem TIM Hub+ al costo di 240 euro in un’unica soluzione o suddividere la spesa in rate da 12-24-36 o 48 mesi.

Per avere un’offerta più completa potete invece scegliere TIM WiFi Power Smart, che rispetto all’offerta base aggiunge anche chiamate illimitate (solo con acquisto online), modem TIM Hub+ e la protezione di TIM Safe Web Plus. Il costo è di 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online o di 24,90 euro al mese per i già clienti entro il 23/5/23. Attivazione a 39,90 euro (gratuito con acquisto online entro il 23/5/23).

I clienti fisso e mobile di TIM possono attivare TIM Unica Power a 1,90 euro al mese, che verranno addebitati direttamente in bolletta. La promozione permette di avere Giga illimitati ogni mese per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche se non intestate al titolare della rete fissa). In più avete la possibilità di acquistare due smartphone al prezzo di uno fino alla fine di maggio e di acquistare una seconda SIM con un’offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese. Con TIM Unica Power è incluso anche gratis per 3 mesi il pacchetto TIMVISION con Netflix (poi 12,99 euro) o Disney+ (poi 9,99 euro) e 6 mesi di Amazon Prime e uno sconto del 15% su una spesa di 99 euro nel negozio online di HP.