Connettersi a Internet da casa con top performance di navigazione (con una velocità fino a 2,5 Gbps in download), godersi lo streaming TV in 4k da più device contemporaneamente. E ancora, giocare online senza interruzioni o avere una connessione impeccabile durante le video conferenze di lavoro. È ampio il ventaglio di attività online che le offerte Internet fibra di Aruba consentono di svolgere dalla propria abitazione.

Di seguito, gli esperti di SOStariffe.it tracciano un identikit delle soluzioni Internet casa fibra messe a disposizione dal provider italiano che, dal 2021, si appoggia alla rete Open Fiber per garantire ai propri clienti connessioni super veloci su rete FTTH (Fiber To The Home).

Prima di passare sotto la lente d’ingrandimento le soluzioni di Aruba, è bene ricordare che il comparatore di SOStariffe.it aiuta i consumatori a orientarsi tra le offerte Internet casa più competitive proposte dagli operatori telefonia e Internet a maggio 2023, individuando quella più in linea con le proprie esigenze di spesa e abitudini di navigazione.

Internet casa fibra: le offerte proposte da Aruba a Maggio 2023

OFFERTE INTERNET FIBRA ARUBA SPESA MENSILE Fibra Aruba Promo 17,69 €/mese per 6 mesi (poi 26,47 €/mese) Aruba Fibra All-In Promo 19,89 €/mese per 6 mesi (poi 29,90 €/mese)

A maggio 2023, Aruba propone due soluzioni Internet per connettersi alla Rete dalla propria abitazione. L’offerta base, ribattezzata “Fibra Aruba Promo”, è in promozione fino al 13 giugno 2023: può essere attivata al prezzo speciale di 17,69 euro al mese per 6 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 26,47 euro al mese. La navigazione è illimitata e la velocità di connessione standard è fino a 1 Gbps in download. Tuttavia, l’attivazione di un “upgrade” a pagamento (+7€/mese) permette di raggiungere una velocità di download fino a 2,5 Gbps.

Qui sotto un elenco delle opzioni di personalizzazione della Fibra Aruba Promo:

router Wi-Fi a noleggio (2,20 euro in più al mese);

chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali (4 euro in più al mese);

indirizzo IPv4 statico (4 euro in più al mese);

download fino a 2,5 Gbps ( +7 euro al mese );

( ); upload fino a 1 Gbps (+2 euro al mese).

“Aruba Fibra All-In Promo”, invece, può essere attivata al costo promozionale di 19,89 euro al mese per 6 mesi fino al 20 giugno 2023. Terminato il periodo in sconto, l’offerta si rinnoverà al costo di 29,90 euro al mese. Anche per questo pacchetto, la velocità di navigazione è fino a 1 Gbps in download, ma con possibilità di accrescere le performance di navigazione fino a 2,5 Gbps in download con l’upgrade a pagamento (+7€/mese) .

In questo caso, il canone mensile include il router Wi-Fi a noleggio e il pacchetto Voce (le chiamate nazionali sono illimitate). Le opzioni di personalizzazione includono:

indirizzo IPv4 statico (4 euro in più al mese);

download fino a 2,5 Gbps ( +7 euro al mese );

( ); upload fino a 1 Gbps (+2 euro al mese).

Entrambi i pacchetti non prevedono costi di attivazione e possono essere messi in “pausa” con l’opzione “Stop&Go!”: i clienti Aruba hanno, infatti, la possibilità di “congelare” la connessione per un massimo di 30 giorni all’anno. Nei periodi di inutilizzo della connessione (ad esempio durante le vacanze) è possibile mettere in pausa l’abbonamento ottenendo uno sconto sul costo mensile.

Navigare fino a 2,5 Gbps in download: le alternative a Maggio 2023

NOME OFFERTA E PROVIDER CHIAMATE E VELOCITÀ DI NAVIGAZIONE CANONE MENSILE Internet Unlimited di Vodafone navigazione fino a 2,5 Gbps in download su rete FTTH

chiamate illimitate con attivazione online delle offerte 22,90 €/mese per già clienti Vodafone Mobile

per già clienti Vodafone Mobile 24,90 €/mese (in promo online) per i nuovi clienti Super Fibra di WindTre navigazione fino a 2,5 Gbps in download su rete FTTH

chiamate a consumo nel piano da 22,99 euro al mese

chiamate illimitate nel piano da 26,99 euro al mese 22,99 €/mese per già clienti WindTre

per già clienti WindTre 26,99 €/mese (in promo online) per i nuovi clienti

Setacciando con il comparatore di SOStariffe.it le offerte degli operatori Tlc che permettono una navigazione da casa fino a 2,5 Gbps in download, osserviamo che competitive sono anche le seguenti promozioni:

Internet Unlimited di Vodafone;

di Vodafone; Super Fibra di WindTre.

Internet Unlimited di Vodafone

La soluzione Internet casa di Vodafone presenta due piani tariffari distinti:

uno per i già clienti Vodafone con una SIM mobile attiva : il costo dell’offerta è di 22,90 euro al mese;

: il costo dell’offerta è di al mese; uno per i nuovi clienti Vodafone: in questo caso l’offerta costa 24,90 euro al mese (in promozione online anziché 27,90 euro al mese).

Caratteristiche comuni ai due pacchetti sono:

velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH sulla Giga Network Fibra;

in download in FTTH sulla Giga Network Fibra; Wi-fi 6 Station gratuito con Wi-Fi Optimizer per migliorare la copertura in tutta la casa;

possibilità di avere le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali inclusi previa attivazione online dell’offerta;

costo di attivazione incluso nel prezzo: 5 euro al mese per 24 mesi;

buono spesa Epipoli del valore di 100 euro in regalo per coloro che attivino la promozione entro giovedì 18 maggio 2023.

Super Fibra Unlimited di WindTre

L’offerta Super Fibra Unlimited di WindTre ha anch’essa un duplice declinazione: un piano da 22,99 euro al mese per i già clienti mobile di WindTre e un pacchetto da 26,99 euro al mese per i nuovi clienti (attivabile solo online).

Minimo comun denominatore dei pacchetti sono:

navigazione illimitata con una velocità di download fino a 2,5 Gbps su rete FTTH;

su rete FTTH; modem Wi-Fi 6 incluso con configurazione gratuita e assistenza KASKO e controllo tramite app WINDTRE;

Amazon Prime incluso per 12 mesi (valido sia per i nuovi clienti sia per i già iscritti ad Amazon Prime);

per 12 mesi (valido sia per i nuovi clienti sia per i già iscritti ad Amazon Prime); Giga illimitati gratis ogni mese per 3 SIM mobile;

ogni mese per 3 SIM mobile; Costo di attivazione una tantum pari a 39,99 euro.

Ciò che distingue le due opzioni è il piano Voce: nel pacchetto per già clienti WindTre Mobile, esse hanno lo scatto alla risposta (23 centesimi di euro). Al contrario, in quello rivolto ai nuovi clienti, le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali sono inclusi.

