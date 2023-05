Scopri come passare alle offerte di Iliad Business se sei già cliente dell'operatore low cost per la rete fissa o la telefonia mobile

Come passare a Iliad Business: offerte per i già clienti Internet casa di Maggio 2023

Offerte in evidenza Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Internet Unlimited 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Iliad è stata scelta di moltissimi professionisti per la connessione Internet su fisso per la convenienza della sua offerta fibra ottica. Con il lancio di Iliad Business tantissimi si sono interessati alla nuova proposta dell’operatore low cost dedicata specificamente a partite IVA e aziende. Se avete attivato le promozioni per i clienti consumer del gestore francese potete passare a Iliad Business senza particolari problemi.

Iliad Business, come passare all’offerta: tutte le opzioni a maggio 2023

Iliad Business minuti, SMS e Giga Costo mensile Business Dati 180 180 in 5G (minuti e SMS non inclusi) 9,99 €/mese + IVA Business Giga 220 minuti e SMS illimitati e 220 GB in 5G 11,99 €/mese + IVA

Iliad Business è stata presentata solo di recente e al momento permette di scegliere tra due offerte di telefonia mobile. La più economica è Business Dati 180 e prevede solo traffico dati. Al costo di 9,99 euro al mese + IVA per sempre avete inclusi 180 GB per navigare in 5G. Potete aggiungere anche la protezione di McAfee Business Security per 3 dispositivi a 1,99 euro al mese + IVA per ogni licenza.

Quest’offerta è attivabile solo in abbinamento all’offerta principale di Iliad Business ovvero Business Giga 220 che mette a disposizione minuti e SMS illimitati e 220 GB per navigare in 5G a 11,99 euro al mese + IVA per sempre. Con entrambe le tariffe all’estero potete utilizzare 15 GB in Ue e 60 minuti più 5 GB in 30 Paesi extra Ue in roaming come Svizzera, Cina, Emirati Arabi, India, Canada e Brasile. Se avete bisogno di assistenza potete contattare il servizio clienti per gli utenti business al 176. Iliad.

Iliad consente anche di attivare le SIM aziendali solo quando servono e di sospenderne una o più anche fino a 24 mesi. Un servizio di questo tipo potrebbe essere utile, ad esempio, per chi ha un’attività stagionale e non utilizza l’offerta con continuità durante l’anno. Potete riattivare le SIM direttamente dall’Area Personale a 4,99 euro + IVA.

Iliad dispone di una copertura del 99% del territorio italiano in 4G e con il 5G raggiunge oltre 3.000 Comuni in tutta la penisola. Per queste sue caratteristiche l’operatore low cost è stato premiato dalla società indipendente OpenSignal nel novembre 2022 come il migliore in Italia per “mobile availability“. I suoi clienti sono stati infatti coloro che hanno beneficiato della più alta percentuale di tempo connessi alla rete di telefonia mobile.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Cliente fisso che passa a Iliad Business

Se siete già clienti di Iliad per la rete fissa potete attivare Iliad Business senza problemi online sul sito come fanno anche i nuovi utenti. Basta collegarsi al sito business.iliad.it e completare la registrazione. In questa fase si può richiedere anche la portabilità del numero, che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi. Nello stesso ordine si possono aggiungere fino a un massimo di 10 SIM aggiuntive.

Offerte consumer di Iliad Minuti, SMS e Gigabyte Costo 1 Voce minuti e SMS illimitati + 40 MB in 4G/4G+ 4,99 €/mese 2 Giga 100 minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G/4G+ 7,99 €/mese 3 Giga 150 minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 €/mese 4 Dati 300 minuti e SMS a consumo + 300 GB in 4G/4G+ 13,99 €/mese

Le cose cambiano se siete già clienti di Iliad per la rete fissa e avete ottenuto lo sconto di 5 euro al mese avendo contestualmente attiva una SIM mobile con Giga 150 o un’altra offerta da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito. Tecnicamente entrambe le offerte di Iliad Business soddisfano le condizioni per avere lo sconto sulla rete fissa ma non è chiaro se nel passaggio alla proposta per professionisti si perda tale vantaggio.

Giga 150 include minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare in 5G a 9,99 euro al mese per sempre. L’operatore in Ue permette di utilizzare fino a 10 GB in roaming. L’offerta come tutte le proposte di Iliad è senza vincoli o costi nascosti. Potete disattivarla quando volete senza spese aggiuntive o penali. In più data l’assenza di rimodulazioni il prezzo mensile e composizione del piano sono fissati per sempre. Nel pacchetto sono inclusi anche Mi Richiami, Segreteria telefonica e Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi e navigare anche in contemporanea.

Attiva Giga 150 di Iliad »

Le altre offerte di Iliad per i clienti consumer sono:

Voce con minuti e SMS illimitati e 40 MB in 4G/4G+ a 4,99 euro al mese per sempre . L’operatore in Ue permette di utilizzare tutti i minuti e i Giga inclusi in roaming

con minuti e SMS illimitati e a . L’operatore in Ue permette di utilizzare tutti i minuti e i Giga inclusi in roaming Giga 100 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. L’operatore in Ue permette di utilizzare fino a 8 GB in roaming

Attiva Giga 100 di Iliad »

Dati 300 con chiamate a 28 cent al minuto, SMS a 28 cent e 300 GB in 4G/4G+ a 13,99 euro al mese per sempre. L’operatore in Ue permette di utilizzare fino a 13 GB in roaming

Attiva Dati 300 di Iliad »

Per tutte le offerte mobile consumer di Iliad l’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro una tantum. Potete passare a Giga 150 o Dati 300 in ogni momento senza costi aggiuntivi direttamente dall’Area Personale. Una volta esaurito il traffico dati incluso potete continuare a navigare al costo di 90 cent ogni 100 MB, salvo effettivo utilizzo.

Nel caso abbiate bisogno di assistenza potete contattare gratis il servizio clienti di Iliad al 177. La chiamata è gratuita dal proprio numero dell’operatore low cost e disponibile dal lunedì alla domenica, festivi inclusi, dalle 8 alle 22.

Cliente mobile che passa a Iliad Business

Se invece siete clienti di Iliad per la telefonia mobile con un’offerta consumer e volete passare a Iliad Business dovrete collegarvi al sito business.iliad.it, inserire la partita IVA e poi il proprio numero di telefono dell’operatore low cost quando vi viene richiesto se volete effettuare la portabilità. Anche se siete già clienti di Iliad dovrete comunque pagare il costo di attivazione di 9,99 euro + IVA. Per confrontare le offerte business di Iliad con quelle degli altri operatori potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Con pochi clic avrete a vostra disposizione tutte le informazioni sulle promozioni più convenienti in base alle vostre reali esigenze e abitudini di consumo. Per attivarle vi basterà poi cliccare sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Al momento non c’è un’offerta fisso di Iliad Business ma la proposta per i clienti consumer ben si adatta comunque alle esigenze anche di aziende di qualsiasi dimensione, professionisti e partite IVA.

IliadBox, tutti i dettagli sull’offerta fibra Qual è la velocità di navigazione? fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON Le chiamate sono incluse? Sì e sono illimitate anche verso 60 destinazioni internazionali Quanto costa? 24,99 euro o 19,99 euro per sempre con attiva un’offerta mobile da 9,99 euro

IliadBox include infatti navigazione senza limiti fino 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload sulla rete FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload sulla rete FTTH GPON. La copertura è garantita da OpenFiber e potete verificarla gratis su SOStariffe.it. L’offerta prevede anche chiamate illimitate da fisso, attivazione e modem con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. In fase di registrazione potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender per potenziare il segnale e raggiungere ogni ufficio o angolo del punto vendita (1,99 euro al mese per ciascuno dispositivo) e la protezione di McAfee per la sicurezza dei dati della vostra azienda e dei clienti (2,99 euro al mese).

IliadBox costa 24,99 euro al mese per sempre ma se avete attiva un’offerta mobile da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto carta di credito o debito (non è chiaro se siano comprese anche le promozioni Iliad Business) il prezzo scende a 19,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è di 39,99 euro una tantum.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »