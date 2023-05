I conti deposito sono una forma di investimento sicuro in quanto hanno un rendimento garantito nel tempo. Con SOStariffe.it , le migliori offerte disponibili sul mercato bancario per far fruttare i propri risparmi.

I conti deposito, detti anche depositi a risparmio, sono la forma più tradizionale di raccolta del risparmio da parte delle banche. Sono differenti da un conto corrente perché hanno una minore operabilità: infatti permettono soltanto operazioni di versamento e prelievo. Ma, con l’attivazione di un vincolo (di solito da un minimo di 3 mesi a un massimo di 60 mesi), consentono di beneficiare di un tasso di interesse sui propri risparmi. Un rendimento sicuro che è più elevato, più è lungo il vincolo. Ed è un rendimento annuo garantito e al riparo dall’altalena degli indici delle Borse.

Con il comparatore di conti deposito di SOStariffe.it, una fotografia di quali siano le migliori offerte presenti sul mercato a maggio 2023.

Conto deposito, un investimento sicuro: tutto quel che c’è da sapere

CARATTERISTICA PRINCIPALE I DETTAGLI Conto deposito vincolato La somma depositata non è svincolabile prima della scadenza

prima della scadenza È svincolabile prima della scadenza ma con la perdita degli interessi maturati

È svincolabile in anticipo rispetto alla scadenza, ma con il pagamento di una penale

Il rendimento è più alto rispetto a un Conto deposito non vincolato Conto deposito non vincolato La somma depositata può essere recuperata in qualsiasi momento da parte del risparmiatore

in qualsiasi momento da parte del risparmiatore Il rendimento è più basso rispetto a un Conto deposito con vincolo

Oltre alla fondamentale distinzione tra conto deposito vincolato e non vincolato illustrata nella tabella qui sopra, un’altra importante caratteristica del deposito a risparmio è che esso è un investimento sicuro, dato che l’unico rischio che un risparmiatore si assume sottoscrivendone uno è rappresentato dall’eventuale fallimento della banca alla quale si sono affidati i propri risparmi. Tuttavia, anche in questa difficile ipotesi che l’istituto di credito abbia un tracollo finanziario, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi assicura ai risparmiatori il risarcimento della somma investita fino a un massimo di 100 mila euro. Oltre questo “tetto”, invece, si corre il rischio di perdere il proprio investimento.

Infine, c’è da ricordare che per aprire un conto deposito è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

avere più di 18 anni;

avere la residenza in Italia;

essere titolare di un conto corrente da cui prelevare e versare il denaro.

Conti deposito, vincoli a 12 mesi: rendimenti dal 3,50% al 3,70% a Maggio 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 SI Conto! Deposito di Banca Sistema 3,70% per 12 mesi di vincolo 2 Time Deposit di Banca Valsabbina 3,65% per 12 mesi di vincolo 3 Conto Key non Svincolabile di Banca Progetto 3,50% per 12 mesi di vincolo

La mossa della BCE (la Banca centrale europea) di alzare il costo del denaro mette le ali ai conti deposito, con le banche che arrivano a offrire rendimenti superiori al 4% per vincoli di 60 mesi. Ma anche i depositi a risparmio con vincoli di più breve durata, per esempio 12 mesi, offrono tassi di interesse remunerativi. Ecco un confronto delle tre migliori offerte di maggio 2023.

SI Conto! Deposito di Banca Sistema

Con un vincolo di 12 mesi, il rendimento garantito è del 3,70%: un tasso di interesse vantaggioso quello proposto da “SI Conto! Deposito” di Banca Sistema. Si tratta di un conto deposito vincolato a zero spese che:

è possibile aprire sia online sia in filiale;

non è necessario avere un conto corrente di appoggio presso l’istituto di credito.

Per aprire SI Conto! Deposito l’importo minimo è di 500 euro. Tuttavia, c’è da notare che Banca Sistema ha la facoltà di cambiare questo limite minimo del vincolo e di prevedere un limite massimo delle somme che si desidera depositare.

Di seguito una fotografia dettagliata dell’offerta:

3 mesi di vincolo, tasso di interesse del 3,20%;

6 mesi di vincolo, tasso di interesse del 3,40%;

9 mesi di vincolo, tasso di interesse del 3,50%;

12 mesi di vincolo, tasso di interesse del 3,70% ;

; 18 mesi di vincolo, tasso di interesse del 3,85%;

24 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4%;

30 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,10%;

36 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,25%;

42 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,28%;

48 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,30%;

54 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,32%;

60 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,35%;

120 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,50%.

Con imposta di bollo (0,20%) a carico di Banca Sistema, la liquidazione degli interessi è prevista alla scadenza del vincolo. Il cliente non può svincolare la somma depositata, in tutto o in parte, prima della scadenza.

Per saperne di più dell’offerta di Banca Sistema, clicca sul link qui sotto:

Time Deposit di Banca Valsabbina

Il rendimento offerto è del 3,65% con un vincolo di 12 mesi. Una soluzione da non perdere, con un importo minimo vincolabile di 10.000 euro e l’apertura del deposito vincolato eseguibile tramite Internet. Time Deposit è un deposito vincolato a scadenza di Conto Twist, brand online di Banca Valsabbina, molto redditizio.

Per la sottoscrizione di Time Deposit, bisogna essere intestatario o cointestatario di un conto corrente già aperto presso la banca. Non sono previste spese di accensione e la liquidazione degli interessi avviene ogni mese per vincoli sino a 24 mesi, ogni tre mesi per vincoli superiori.

Time deposit, che non prevede né la riduzione della durata del vincolo, né tanto meno l’estinzione anticipata parziale, offre i seguenti rendimenti:

6 mesi di vincolo, tasso di interesse del 3,10%;

12 mesi di vincolo, tasso di interesse del 3,65% ;

; 18 mesi di vincolo, tasso di interesse del 2,60%;

24 mesi di vincolo, tasso di interesse del 2,75%;

36 mesi di vincolo, tasso di interesse del 3,50%;

48 mesi di vincolo, tasso di interesse del 3,60%;

60 mesi di vincolo, tasso di interesse del 3,75%.

Per avere maggiori dettagli dell’offerta di Banca Valsabbina, clicca al link sottostante:

Conto Key di Banca Progetto

Tra le opportunità di investimento a breve termine è vantaggioso “Conto Key” che, per 12 mesi di vincolo, propone un rendimento del 3,50% lordo. Da tenere anche in considerazione il vincolo a 24 mesi che offre un tasso di interesse del 4%. Per ottenere questo tasso e gli altri tassi remunerativi proposti da Banca Progetto, occorre sottoscrivere un’offerta delle linee non svincolabili. Eccone una panoramica:

6 mesi di vincolo, tasso di interesse del 3,25%;

12 mesi di vincolo, tasso di interesse del 3,50% ;

; 18 mesi di vincolo, tasso di interesse del 3,75%;

24 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4%;

36 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,15%;

48 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,25%;

60 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,50%.

Se, invece, non si vogliono avere vincoli, è bene prendere in esame le proposte delle linee svincolabili:

6 mesi di vincolo, tasso di interesse del 2,50%;

12 mesi di vincolo, tasso di interesse del 2,75% ;

; 18 mesi di vincolo, tasso di interesse del 3%;

24 mesi di vincolo, tasso di interesse del 3,25%;

36 mesi di vincolo, tasso di interesse del 3,50%;

48 mesi di vincolo, tasso di interesse del 3,75%;

60 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4%.

Per entrambe le linee, c’è da notare che la liquidazione degli interessi è trimestrale.

Per aprire “Conto Key” è necessario essere già titolari di “Conto Progetto”. Ricordiamo che “Conto Key” è un conto corrente a zero spese (con interesse attivo dello 0,25%), con queste caratteristiche:

servizio di addebito ricorrente SDD;

bonifici SEPA e bonifici istantanei.

In aggiunta a “Conto Key” è inclusa gratis una carta di debito internazionale.

Per conoscere l’offerta di Banca Progetto, vai al link:

