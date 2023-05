È un buon momento per attivare la fibra ottica di TIM . Le offerte dell'operatore, fino al prossimo 23 di maggio , presenteranno l' attivazione gratuita garantendo un risparmio di 39,90 euro rispetto al costo generalmente richiesto dall'operatore. Si tratta di un'opportunità da cogliere al volo per attivare un nuovo abbonamento riducendo, in modo significativo, i costi. Le proposte di TIM partono da 24,90 euro al mese . Vediamo i dettagli.

Fibra TIM in offerta da 24,90 euro con attivazione gratis, solo per pochi giorni

Fino al prossimo 23 di maggio, le offerte fibra ottica di TIM saranno più convenienti. L’operatore, infatti, consente di attivare un nuovo abbonamento beneficiando dell’attivazione gratuita, con un risparmio di 39,90 euro rispetto al costo da sostenere prima dell’avvio di questa promozione. L’iniziativa si estende a varie offerte ed è possibile attivare gratis TIM WiFi Power Smart a partire da 24,90 euro al mese oltre che TIM WiFi Power All Inclusive, l’unica promozione che consente di accedere alla fibra ottica FTTH fino a 10 Gigabit in download, proposta in sconto per i primi 12 mesi.

Ecco tutti i dettagli della promozione dedicata alle offerte Internet casa dell’operatore.

Fibra TIM con attivazione gratuita: ecco l’offerta di maggio 2023

LE OFFERTE TIM DA ATTIVARE CARATTERISTICHE PREZZO TIM WiFi Power Smart linea telefonica fissa con chiamate illimitate

connessione in fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit

Giga illimitati per già clienti TIM mobile a 1,90 euro al mese in più 24,90 €/mese per già clienti TIM mobile

per 29,90 €/mese per i nuovi clienti

per i nuovi clienti attivazione gratis invece di 39,90€ fino al 23 maggio TIM WiFi Power All Inclusive linea telefonica fissa con chiamate illimitate

connessione in fibra ottica FTTH fino a 10 Gigabit

Giga illimitati per già clienti TIM mobile a 1,90 euro al mese in più 29,90 €/mese per i primi 12 mesi , poi 39,90 €/mese

, poi 39,90 €/mese attivazione gratis invece di 39,90€ fino al 23 maggio

La nuova promozione lanciata da TIM è valida fino al prossimo 23 di maggio. I piani d’abbonamento proposti in promozione prevedono un contributo di attivazione azzerato (di listino, invece, il costo sarebbe di 39,90 euro una tantum da corrispondere in fase di sottoscrizione). Per sfruttare il bonus dell’attivazione gratuita è possibile scegliere tra varie offerte:

TIM WiFi Power Smart

Si tratta della proposta principale di TIM. Con TIM WiFi Power Smart è possibile accedere ad un abbonamento con:

linea telefonica con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit in download oppure, in caso di indisponibilità della fibra, tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Megabit oppure tramite rete ADSL fino a 20 Megabit

oppure, in caso di indisponibilità della fibra, tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Megabit oppure tramite rete ADSL fino a 20 Megabit per i già clienti TIM di rete mobile ci sono Giga illimitati attivando l’opzione TIM Unica Power dal costo di 1,90 euro al mese ; quest’opzione permette di abbinare alla linea telefonica fissa fino a 6 SIM TIM (anche di intestatari diversi) per avere Giga illimitati su tutte le SIM

attivando l’opzione dal costo di ; quest’opzione permette di abbinare alla linea telefonica fissa TIM (anche di intestatari diversi) per avere Giga illimitati su tutte le SIM modem TIM Hub+ incluso nel canone (5 euro al mese per 48 mesi)

TIM WiFi Power Smart presenta un costo di 24,90 euro al mese per i già clienti TIM di rete mobile mentre per tutti gli altri nuovi clienti è possibile attivare l’offerta con un costo di 29,90 euro al mese.

Attiva TIM WiFi Power Smart »

TIM WiFi Power All Inclusive

Per gli utenti più esigenti c’è la possibilità di optare TIM WiFi Power All Inclusive. Anche per quest’offerta, infatti, l’attivazione è gratuita. Con TIM WiFi Power All Inclusive è possibile contare su:

linea telefonica con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH XGS-PON fino a 10 Gigabit in download e 2 Gigabit in upload

fino a per i già clienti TIM di rete mobile: Giga illimitati con TIM Unica Power al costo di 1,90 euro in più al mese

al costo di 1,90 euro in più al mese modem TIM 10 Gb incluso nel canone (5 euro al mese per 48 mesi)

TIM WiFi Power All Inclusive presenta un costo di 29,90 euro al mese per 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnoverà al costo di 39,90 euro al mese. Anche in questo caso, l’attivazione è gratuita. Da notare che la FTTH XGS-PON presenta una copertura ancora limitata rispetto alle altre versioni della fibra TIM. Per verificare la copertura e attivare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Attiva TIM WiFi All Inclusive »

Prima di attivare una delle nuove offerte fibra TIM con attivazione gratuita (la promozione, come detto, termina il 23 maggio) vi segnaliamo alcuni elementi aggiuntivi da considerare:

alla fibra TIM è possibile attivare anche TIMVISION con Netflix: grazie alla promozione in corso, ci sono 3 mesi gratis del servizio che si rinnoverà a 12,99 euro al mese comprendendo Netflix con piano Standard, TIMVISION e TIMVISION Box

grazie alla promozione in corso, ci sono del servizio che si rinnoverà a 12,99 euro al mese comprendendo Netflix con piano Standard, TIMVISION e TIMVISION Box le offerte sono disponibili anche senza modem oppure acquistando il modem in un’unica soluzione o in 12 o 24 mesi

oppure acquistando il modem in un’unica soluzione o in 12 o 24 mesi le offerte sono indicizzate all’inflazione: il canone delle offerte TIM viene incrementato annualmente in misura percentuale pari all’indice di inflazione (IPCA) ISTAT, non tenendo conto di valori negativi e sommando un coefficiente di 3,5 punti per un valore massimo del 10%