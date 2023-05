Una banca può procedere a bloccare il conto corrente di un debitore oppure può prelevare un quinto dello stipendio o della pensione per ripianare i debiti. Per saperne di più su regole e limiti del pignoramento c’è SOStariffe.it , che consente anche di trovare i conti correnti più convenienti di maggio 2023 .

Il pignoramento del conto corrente, oppure di un quinto dello stipendio o della pensione, è una procedura utilizzata da un creditore nei confronti di un debitore per ottenere il pagamento della somma dovuta. Una procedura con un iter che prevede una serie di passaggi, compresa l’autorizzazione del Tribunale.

Differente, invece, il caso dei debiti che si possono avere nei confronti del Fisco: in questo caso l’Agenzia delle Entrate non ha bisogno del via libera di un giudice per procedere con il pignoramento di un conto corrente o con il prelievo di un quinto di stipendio o pensione.

Ma non è escluso che queste norme possano diventare ancor più stringenti con la riforma fiscale che dovrebbe entrare in vigore nel 2024. Infatti il governo vorrebbe imporre una stretta maggiore sui pagamenti riducendo i tempi di riscossione da parte dell’Erario per multe, sanzioni e cartelle esattoriali, con la conseguenza che, il cittadino che persisterà nel non pagarle, si vedrà avviare la procedura di pignoramento in tempi più rapidi rispetto al passato.

Pignoramento: ecco quali sono i limiti previsti a Maggio 2023

TRE TIPOLOGIE DI PIGNORAMENTO 1 Immobiliare e si esegue su: case

fabbricati

terreni

uffici

negozi 2 Mobiliare e ha per oggetto i beni mobili: auto

moto

barche

gioielli

opere d’arte 3 Presso terzi e riguarda crediti o beni del debitore che sono nella disponibilità di terzi: conto corrente

stipendio

pensione

Le tipologie di pignoramento previste dalla legge italiana si eseguono su tre tipologie di beni: immobili, mobili e presso terzi. Per quanto riguarda il pignoramento del conto corrente, esso rientra nella casistica del pignoramento “presso terzi”, al pari del pignoramento dello stipendio o della pensione.

Va tenuto presente, però, che la Corte di Cassazione ha stabilito che il blocco e prelievo di soldi da un conto corrente per essere legittimi e, quindi, eseguibili devono spiegare il maniera precisa la ratio del pignoramento, altrimenti sono illegittimi e non eseguibili.

Ma quali sono i limiti sul pignoramento nel 2023? Sulla base dei limiti in vigore, il pignoramento deve garantire al debitore un tenore di vita che ne permetta la sussistenza, cioè rispetti il cosiddetto “minimo vitale” mensile che ammonta al doppio dell’assegno sociale, cioè 1.006,54 euro, dato che nel 2023 è stato stabilito che l’assegno sociale sia pari a 503,27 euro per 13 mensilità.

Sulla base dell’importo dell’assegno sociale è poi fissato anche il limite massimo di pignorabilità su stipendio o pensione già accreditati su un conto corrente. Secondo le norme vigenti, il pignoramento si applica soltanto per le somme sul conto che eccedano la cifra di 1.509,81 euro, cioè l’ammontare dell’assegno sociale moltiplicato per tre.

Pignoramento del conto corrente: come funziona

Il pignoramento di un conto corrente (o anche pignoramento verso terzi) di un debitore è l’atto finale di una procedura giudiziaria avviata da un creditore. L’atto di pignoramento è notificato dall’ufficiale giudiziario a una banca (insieme al titolo esecutivo e all’atto di precetto notificati dal creditore) e contiene un’intimazione affinché il debitore non sottragga i beni pignorati e i frutti della garanzia del credito.

Quando una banca riceve un atto di pignoramento, è autorizzata:

a bloccare una determinata somma di denaro dal conto corrente del debitore;

a bloccare eventuali prelevi del denaro depositato.

Il blocco del conto corrente da parte della banca rimarrà in vigore finché il debitore non è riuscito a saldare il proprio debito. Nel caso di conto corrente cointestato, il pignoramento si applica soltanto sulla metà del saldo.

C’è da osservare che, invece, non c’è intervento del Tribunale per i debiti verso il Fisco: infatti l’Agenzia delle Entrate può pignorare direttamente il conto corrente del debitore. E può procedere in tal senso già dopo la mancata risposta alla prima intimazione di pagamento (o avviso di accertamento).

Pignoramento di stipendio o pensione: meccanismo e regole

Nel caso di insolvenza da parte di un debitore, per un creditore è possibile procedere anche con il pignoramento dello stipendio o della pensione sulla base dei seguenti limiti stabiliti dalla normativa in vigore nel 2023. Nel dettaglio:

pignoramento massimo di 1/5 dello stipendio o della pensione versato sul conto per debiti di lavoro o di tributi provinciali o comunali (il calcolo va effettuato sull’ importo netto e non su quello lordo);

sul conto per debiti di lavoro o di tributi provinciali o comunali (il calcolo va effettuato sull’ e non su quello lordo); per i crediti alimentari, pignoramento di un terzo dello stipendio o della pensione ;

; nel caso di pignoramento in concorso di differenti cause, è possibile agire fino alla metà della base pignorabile dello stipendio.

Il Codice di procedura civile stabilisce invece che non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri. E ancora: sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Inoltre, tanto per lo stipendio quanto per la pensione occorre sempre salvaguardare il “minimo vitale” fissato per legge in 1.000 euro al mese.

Nel caso in cui il creditore sia l’Agenzia delle Entrate, la procedura di pignoramento dello stipendio o della pensione deve rispettare i seguenti limiti:

1/5 dello stipendio se l’importo è superiore ai 5.000 euro;

dello stipendio se l’importo è superiore ai 5.000 euro; 1/7 dello stipendio se l’importo non supera i 5.000 euro;

dello stipendio se l’importo non supera i 5.000 euro; 1/10 dello stipendio se l’importo non supera i 2.500 euro.

