Offerte in evidenza spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super 20 4.00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Il numero di operatori di telefonia mobile nel Regno Unito potrebbe a breve passare da quattro a tre. Stando agli ultimi rumors si prospetta infatti una fusione tra Vodafone e CK Hutchinson, l’azienda che detiene la proprietà del gestore Three. Le voci di un accordo che porterebbe all’unione tra i due colossi della telecomunicazioni si rincorrono ormai da diverso tempo ma secondo quanto riporta il Finacial Times l’operazione sarebbe ormai alle porte.

WindTre e Vodafone: si prepara una fusione da 15 miliardi di sterline

La fusione tra WindTre e Vodafone dovrebbe avere un valore di 15 miliardi di sterline, parti a circa 20 miliardi di euro. La joint venture porterebbe quindi alla nascita del più grande operatore di telefonia mobile in Gran Bretagna, posto oggi detenuto da EE, ovvero British Telecom e Virgin Media 02 di Liberty Global e Telefonica. La valutazione del nuovo gestore sarebbe di 9 miliardi di sterline ma con un debito di circa 6 miliardi di sterline. La maggioranza delle quote dell’operatore unificato (51%) dovrebbe spettare a Vodafone, mentre il restante 49% sarebbe di proprietà di Hutchinson.

Prima che l’operazione vada in porto però serve il benestare dell’Office of Communications(OFCOM), ovvero l’autorità indipendente che si occupa della regolamentazione del settore delle comunicazioni nel Regno Unito. WindTre e Vodafone stanno già negoziando con il governo e l’antitrust ma sembra che la trattativa non sia priva di ostacoli. Allo stesso tempo però la Brexit potrebbe favorire l’accordo, dato che non ci sarebbe la necessità dell’approvazione dalle autorità europee. Questa sarebbe proprio la principale differenza rispetto alla fusione avvenuta nel 2016 tra Wind e 3, ovvero l’operatore controllato da Hutchinson, che ha portato alla nascita di WindTre e l’arrivo di Iliad in Italia.

WindTre e Vodafone: cosa succederà in Italia?

Le fusioni sono operazioni piuttosto comuni tra i grandi colossi finanziari ma alcuni ritengono che la joint venture tra Three e Vodafone sia una strategia di uscita per Hutchison dal mercato britannico. Una cosa molto simile in realtà sta succedendo anche in Italia. WindTre infatti lo corso marzo ha annunciato la volontà di scorporare la sua rete di telefonia mobile e di trasformarla in NetCo. La maggioranza della nuova società che gestirà l’infrastruttura dell’operatore sarà di proprietà del fondo svedese EQT per il 60% mentre il restante 40% resterebbe in mano ad Hutchison. La scelta di WindTre non è stata presa alla leggere dai suoi dipendenti che attraverso i sindacati hanno organizzato vari scioperi.

Per quanto riguarda Vodafone, l’operatore in rosso è crollato ieri alla Borsa di Londra dopo la presentazione dei dati finanziari l’anno fiscale 2023. Al termine delle contrattazioni il titolo cede il 7,44% ed è sceso a 83,33 pence. “Oggi annuncio i miei piani per Vodafone – ha dichiarato la CEO della Telco, Margherita Della Valle – La nostra prestazione non è stata abbastanza buona. Per un risultato costante, Vodafone deve cambiare. Le mie priorità sono i clienti, la semplicità e la crescita. Semplificheremo la nostra organizzazione, eliminando la complessità per riconquistare la nostra competitività. Riallocheremo le risorse per fornire il servizio di qualità che i nostri clienti si aspettano e spingerci oltre nella crescita partendo dalla posizione unica di Vodafone Business“.

Il piano prevede però il taglio di 11mila lavoratori nell’arco di tre anni con una “semplificazione sia della sede centrale che dei mercati locali“. La strategia di crescita consiste invece in “un piano di risanamento in Germania, continua azione sui prezzi e revisione strategica in Spagna“.

Nel frattempo, dopo un primo tentativo l’anno scorso, sono arrivate nuove conferme da Bloomberg che Iliad voglia acquisire la divisione italiana di Vodafone. L’operatore low cost francese per questa operazione aveva messo sul piatto 11,5 miliardi di euro e proprio nelle ultime ore ha ottenuto una vittoria in tribunale su Vodafone, accusata di pubblicità ingannevole e concorrenza sleale per gli SMS inviati agli ex clienti e contenenti offerte winback.

WindTre e Vodafone: cosa cambia per gli utenti italiani

La fusione tra WindTre e Vodafone per il Regno Unito non dovrebbe portare a un effetto a catena anche nel nostro Paese, almeno per il momento. Ciò significa che potrete continuare a utilizzare le vostre offerte come sempre. Se state pensando di cambiare, però, con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori promozioni dei principali operatori e trovare la proposta più economica in base alle vostre reali esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarle comodamente online cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

WindTre e Vodafone sono poi due operatori che permettono ai rispettivi clienti per la telefonia mobile di avere uno sconto sulla rete fissa. Entrambi permettono di accedere ad offerte fibra ottica fino a 2,5 Gbps in download sulla rete FTTH (Fiber to the Home) o in alternativa alla fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Le offerte fibra di WindTre e Vodafone Navigazione Costo mensile Internet Unlimited fino a 2,5 Gbps in FTTH 24,90 €/mese Internet Unlimited (per già clienti mobili) fino a 2,5 Gbps in FTTH 22,90 €/mese Super Fibra fino a 2,5 Gbps in FTTH 22,99 €/mese Super Fibra & Netflix fino a 2,5 Gbps in FTTH 33,99 €/mese

Vodafone con Internet Unlimited permette di navigare fino a 2,5 Gbps in FTTH con inclusi anche chiamate illimitate (solo con acquisto online), modem con Wi-Fi Optimizer e l’attivazione di 5 euro al mese per 24 rate. In più fino al 18/5/23 potete avere anche un buono da 100 euro da spendere in uno dei supermercati di Epipoli. Il costo è di 24,90 euro al mese senza vincoli, invece di 27,90 euro al mese.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Se siete già clienti di Vodafone per il mobile la fibra, ma senza chiamate include, vi costerà 22,90 euro al mese senza vincoli.

Attiva Internet Unlimited per già clienti mobile »

I già clienti di WindTre per il mobile possono invece attivare Super fibra con navigazione fino a 2,5 Gbps in FTTH oltre a modem Wi-Fi 6, Giga illimitati per tutte le SIM di WindTre della famiglia e 6 mesi di Amazon Prime a 22,99 euro al mese. Per aggiungere un piano standard di Netflix e vedere film, serie TV e produzioni originali in HD fino a due dispositivi in contemporanea e senza pubblicità il prezzo è di 33,99 euro al mese. L’attivazione per entrambe le offerte è di 19,99 euro una tantum.

Scopri Super Fibra per già clienti mobile »