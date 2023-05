Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 821,21 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 963,26 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 890,77 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Il costo kWh dell’energia elettrica è in calo. Da gennaio 2023 a oggi, infatti, il prezzo all’ingrosso PUN (Prezzo Unico Nazionale) ha percorso un trend in discesa, trainato dal tonfo delle quotazioni gas al TTF di Amsterdam (il gas naturale incide per oltre il 40% sulla produzione elettrica in Italia).

Questa contrazione di prezzo si è tradotta in una flessione del costo unitario dell’energia, con un effetto diretto sulle bollette della luce che, a maggio 2023, sono meno care rispetto al 2022. La minor pressione in fattura è stata avvertita sia dai 7,3 milioni di clienti domestici ancora serviti dalla Maggior Tutela, sia dalle famiglie che si sono già affidate ai fornitori energetici che operano in regime di libera concorrenza.

Eppure, secondo gli analisti di settore, questa “tregua” è a rischio e le spese della luce potrebbero tornare a salire durante l’estate. Perché? Ecco la risposta degli esperti di SOStariffe.it nei paragrafi che seguono, oltre a un focus su come trovare le migliori offerte luce e gas del Mercato Libero a maggio 2023 grazie al comparatore di SOStariffe.it.

Bollette luce a rischio aumento: quali sono i motivi a maggio 2023?

RISCHIO AUMENTI IN BOLLETTA: LE DOMANDE RISCHIO AUMENTI IN BOLLETTA: LE RISPOSTE È vero che l’energia elettrica all’ingrosso è in calo da inizio 2023? Sì. Il PUN, che è l’indice di riferimento per la vendita di energia elettrica all’ingrosso in Italia, è in discesa da gennaio 2023 Qual è il valore del PUN a maggio 2023? Il valore del PUN a maggio 2023 sarà comunicato i primi di giugno 2023. Il valore del PUN attualmente disponibile è quello di aprile 2023: 0,134970 €/kWh Perché se il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica PUN è in calo, nuovi aumenti potrebbero essere all’orizzonte? Secondo gli analisti di settore, nuovi aumenti nella bollette luce sarebbero causati da: il ritorno degli oneri generali di sistema nelle bollette luce dal 1° aprile 2023

nelle bollette luce dal 1° aprile 2023 una ulteriore riduzione degli aiuti statali per le famiglie dall’estate

per le famiglie dall’estate il tonfo della produzione idroelettrica a causa della crisi idrica

Sebbene il calo del prezzo all’ingrosso PUN sia una buona notizia per i consumatori, questa parentesi potrebbe non durare ancora a lungo.

Come detto, secondo un sempre crescente numero di analisi del settore, nuovi aumenti sarebbero all’orizzonte: Stefano Besseghini, il presidente di ARERA, l’autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ha anticipato nuovi rialzi in occasione di un’audizione alla Commissione Finanze alla Camera sul Decreto Bollette lo scorso aprile.

Tra le ragioni alla base di questo ipotizzato incremento delle spese relative all’energia elettrica ci sarebbero:

il ritorno degli oneri di sistema per la bolletta della luce dal 1° aprile 2023 (reintrodotti dal decreto Bollette dopo un anno e mezzo di assenza);

per la bolletta della luce dal 1° aprile 2023 (reintrodotti dal dopo un anno e mezzo di assenza); i minori aiuti statali per le famiglie: una prima sforbiciata è già avvenuta nel trimestre in corso (1° aprile – 30 giugno 2023) e ulteriori riduzioni potrebbero essere messe in campo nel corso dell’estate;

per le famiglie: una prima sforbiciata è già avvenuta nel trimestre in corso (1° aprile – 30 giugno 2023) e ulteriori riduzioni potrebbero essere messe in campo nel corso dell’estate; la crisi idrica che rende l’Italia sempre più arida ha fatto crollare la produzione idroelettrica: questo trend potrebbe avere ripercussioni sul prezzo dell’energia nell’estate 2023.

Energia elettrica: quanto costa nel Mercato Tutelato a Maggio 2023

TRIMESTRE DI RIFERIMENTO PREZZO ENERGIA ELETTRICA PER UTENTE FINALE 1° ottobre – 31 dicembre 2022 66,01 centesimi di euro per kilowattora 1° gennaio – 31 marzo 2023 53,11 centesimi di euro per kilowattora 1° aprile – 30 giugno 2023 23,75 centesimi di euro per kilowattora

Per i contratti in Maggior Tutela, il prezzo di riferimento dell’energia elettrica in vigore tra aprile e giugno 2023 sarà pari a 23,75 centesimi di euro per kilowattora (tasse incluse).

Si tratta di un calo netto, se lo si confronta con il prezzo in vigore nei primi tre mesi del 2023: 53,11 centesimi di euro per kilowattora. Un crollo se il raffronto è sull’ultimo trimestre 2022, quando l’elettricità costava 66,01 centesimi di euro per kilowattora.

Il prossimo aggiornamento del costo al kWh in Maggior Tutela è atteso per inizio luglio 2023.

La soluzione per risparmiare? Affidarsi al Mercato Libero a Maggio 2023

Per le ragioni spiegate poco sopra, il calo del prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso potrebbe, dunque, non riflettersi in bollette più leggere nei prossimi mesi. Una soluzione per proteggersi da nuove stangate è ridurre quanto più possibile il costo unitario della materia prima, che è espresso in €/kWh per l’energia e in €/Smc per il metano.

Per avere accesso a tariffe contenute della materia prima è necessario affidarsi alle offerte luce e gas del Mercato Libero. I consumatori che vogliano intercettare al massimo la parabola discendente dei prezzi dei beni energetici all’ingrosso, possono attivare offerte luce e gas a prezzo indicizzato. Queste soluzioni, legate agli indici PUN e PSV del mercato all’ingrosso e aggiornate mensilmente, consentono di ricevere bollette sempre in linea con l’andamento del mercato.

I clienti domestici che, invece, vogliano proteggersi già da ora da eventuali rincari in bolletta possono sottoscrivere offerte luce e gas a prezzo fisso: esse propongono infatti un prezzo della materia prima che resta bloccato per tutta la durata contrattuale della promozione, di solito 12 o 24 mesi.

Che si scelga un’opzione tariffaria o l’altra, il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas è una vera e propria bussola dei prezzi a cui affidarsi prima di prendere qualsiasi decisione. Grazie a questo tool, è possibile confrontare le soluzioni attivabili a maggio 2023 a partire dal proprio consumo annuale di energia e gas, così da individuare l’offerta più cucita sulle esigenze della propria famiglia.

Utilizzare lo strumento gratuito di SOStariffe.it è semplice e intuitivo: basta indicare una stima del proprio consumo annuo (il dato è disponibile in bolletta ma può anche essere calcolato tramite i filtri integrati nel comparatore) per accedere ad una panoramica completa sulle tariffe più vantaggiose del momento.

Per ottenere assistenza nella scelta, inoltre, è possibile contattare il servizio di consulenza di SOStariffe.it, gratuito e senza impegno, disponibile chiamando il numero 02 5005 111.