Kena Mobile è un operatore virtuale che si appoggia alla rete di TIM. Chi passa a Kena troverà solo offerte di telefonia mobile trasparenti e dall’eccellente rapporto qualità prezzo. Tutte le offerte di Kena sono senza vincoli, permettendovi di disattivarle in ogni momento senza costi o penali, e il rinnovo avviene sempre lo stesso giorno del mese.

Passa a Kena da Iliad o alcuni MVNO a maggio 2023

Le offerte Kena per i clienti di Iliad e alcuni MVNO Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Kena Voce Promo minuti illimitati e 500 SMS + 1 GB fino a 60 Mbps in 4G 4,99 €/mese Kena 6,99 130GB STAR Promo minuti illimitati e 1000 SMS + 130 GB fino a 60 Mbps in 4G 6,99 €/mese Kena 7,99 150GB STAR Promo minuti illimitati e 1000 SMS + 150 GB fino a 60 Mbps in 4G 7,99 €/mese Kena 9,99 230GB STAR Promo minuti illimitati e 1000 SMS + 230 GB fino a 60 Mbps in 4G 9,99 €/mese

L’offerta da 6,99 euro al mese si chiama Kena 6,99 130GB STAR Promo e include minuti illimitati, 1000 SMS e 130 GB in 4G. Attivazione, SIM e consegna sono gratuite e avete inclusi anche 7 GB per navigare in roaming nei Paesi Ue. Se poi si attiva il servizio di ricarica automatica entro il 14/6/23 si hanno 50 GB in più al mese a partire dal primo rinnovo. La tariffa è però riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad, Fastweb Mobile, Coop Voce, Lyca Mobile, Tiscali, PosteMobile e altri operatori virtuali. Il trasferimento del numero avviene gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Chi passa a Kena ha inclusi anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo come oroscopi, sfondi, suonerie, etc. oltre a Lo Sai di Kena per non perdere neanche una chiamata e Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi anche contemporaneamente. Per l’ascolto dei messaggi in Segreteria si utilizzano i minuti inclusi nell’offerta.

Se esaurite SMS e traffico dati, a meno di opzioni aggiuntive attive sulle SIM, si applica in automatico il Piano Base Kena con chiamate a 35 cent al minuto, SMS a 25 cent e navigazione a 50 cent con scatti anticipati di 50 MB.

Con l’app Kena, disponibile gratuitamente per iOS e Android, potete gestire diversi aspetti della vostra offerta e, ad esempio, verificare il credito residuo e i consumi, acquistare una ricarica online nel taglio e con la modalità di pagamento che preferite, modificare le opzioni attive sulla SIM, etc. E’ possibile controllare il credito residuo anche tramite l’IVR selfcare 40181 o utilizzando il menù della SIM.

Se avete bisogno di assistenza potete chiamare gratuitamente il servizio clienti al 181 da telefono fisso o dal proprio numero Kena dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 22.

Chi passa a Kena da Iliad o alcuni MVNO (Mobile Virtual Network Operator) può anche attivare:

Kena 7,99 150GB STAR Promo con minuti illimitati, 1000 SMS e 150 GB in 4G + 50 GB con autoricarica a 7,99 euro al mese. Avete inclusi anche 8 GB per navigare in roaming nei Paesi Ue

Kena 9,99 230GB STAR Promo con minuti illimitati, 1000 SMS e 230 GB in 4G + 50 GB con autoricarica a 9,99 euro al mese. Avete inclusi anche 9,5 GB per navigare in roaming nei Paesi Ue

Kena Voce Promo con minuti illimitati, 1000 SMS e 1 GB in 4G a 4,99 euro al mese. Nei Paesi Ue potete utilizzare tutti i minuti e il traffico dati incluso nell’offerta

SIM, attivazione e consegna sono gratuite per entrambe le offerte. Vi ricordiamo che Kena garantisce una copertura per quasi la totalità del territorio italiano in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. L’integrazione della tecnologia VoLTE nella sua rete permette di chiamare con un audio di altissima qualità anche mentre si naviga su Internet o si utilizzano le app nello stesso momento.

Passa a Kena da Vodafone, TIM, WindTre e altri operatori a maggio 2023

Le offerte Kena per i clienti di Vodafone, TIM e WindTre Minuti e SMS Costo mensile Kena 11,99 100GB STAR Promo minuti illimitati e 1000 SMS + 100 GB fino a 60 Mbps in 4G 11,99 €/mese Kena 12,99 150GB STAR Promo minuti illimitati e 1000 SMS + 150 GB fino a 60 Mbps in 4G 12,99 €/mese

Chi passa a Kena da TIM, Vodafone o WindTre e altri operatori può invece scegliere tra due tariffe. Anche in questo caso è obbligatoria la richiesta della portabilità del numero di telefono:

Kena 11,99 100GB STAR Promo con minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G + 50 GB con autoricarica a 11,99 euro al mese. Avete inclusi anche 11 GB per navigare in roaming nei Paesi Ue

Kena 12,99 150GB STAR Promo con minuti illimitati, 1000 SMS e 150 GB in 4G + 50 GB con autoricarica a 12,99 euro al mese. Avete inclusi anche 12 GB per navigare in roaming nei Paesi Ue

SIM, attivazione e consegna sono gratuite per entrambe le offerte.

Passa a Kena: l’offerta solo dati di maggio 2023

Offerte Kena solo dati Gigabyte Costo mensile Kena Dati Promo 300 GB fino a 60 Mbps in 4G 11,99 €/mese

Chi passa a Kena ma cerca un’offerta solo dati ha a sua disposizione una tariffa che può essere attivata arrivando da qualsiasi operatore e che può essere associata anche a una SIM con un nuovo numero. Questa promozione può funzionare anche come un’eccellente alternativa alla rete fissa se abbinate la SIM a un modem Wi-Fi 4G o una chiavetta Internet:

Kena Dati Promo con 300 GB in 4G + 50 GB con autoricarica a 11,99 euro al mese, invece di 13,99 euro al mese. Avete inclusi anche 13 GB per navigare in roaming nei Paesi Ue. SIM, attivazione e consegna sono gratuite

Kena TIMVISION: i dettagli sull’offerta intrattenimento di maggio 2023

Kena TIMVISION Cosa include? DAZN (Serie A, Serie BTK, Europa League, i migliori incontri di Conference League e altri sport)

(Serie A, Serie BTK, Europa League, i migliori incontri di Conference League e altri sport) Infinity (film, serie TV e Champions League)

(film, serie TV e Champions League) TIMVISION (film, serie TV, produzioni originali, Discovery+ e il meglio dell’ultima settimana di Mediaset) Chi può attivarla? Chi attiva una SIM di Kena con un nuovo numero Quanto costa? 29,99 €/mese. Non è prevista attivazione

Chi passa a Kena acquistando una SIM con un nuovo numero al costo di 29,99 euro al mese può aggiungere anche tutto l’intrattenimento dell’opzione Kena TIMVISION. L’offerta senza vincoli né costo di attivazione permette di vedere sue due dispositivi in contemporanea:

DAZN con la Serie A (10 partite su 10 per giornata), Serie BTK (compresi playout e playoff), Uefa Europa League e i migliori incontri della Uefa Conference League, Eurosport HD 1 – HD 2 e altri sport (MotoGP, Moto 2, Moto 3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, indicar e freccette

con la Serie A (10 partite su 10 per giornata), Serie BTK (compresi playout e playoff), Uefa Europa League e i migliori incontri della Uefa Conference League, Eurosport HD 1 – HD 2 e altri sport (MotoGP, Moto 2, Moto 3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, indicar e freccette Infinity+ con 104 partite di Champions League

con 104 partite di Champions League TIMVISION con serie TV e film italiani e stranieri, cartoni animati e produzioni originali, Discovery+ e il meglio della programmazione di Mediaset dell’ultima settimana

Passa a Kena: come attivare le offerte online

Chi passa a Kena può attivare comodamente online le offerte dell’operatore low cost tramite il comparatore di SOStariffe.it. Il nostro strumento è gratuito e vi permette di confrontare le tariffe dei maggiori gestori in modo da scegliere con maggiore consapevolezza la promozione più economica in base alle vostre reali esigenze ed abitudini di consumo. Per attivarla vi basterà poi cliccare sull’apposito tasto per essere re-indirizzati verso il sito dell’operatore da cui potrete completare l’acquisto.

Se scegliere di attivare online le offerte di Kena, sul sito dovrete completare una breve procedura di registrazione. In alternativa potete acquistarle anche dall’app Kena o chiamando gratis l’assistenza clienti al 181 per ricevere il supporto di un operatore. Il pagamento con acquisto online è previsto con carta di credito, Satispay, Amazon Pay, Postepay o PayPal. La SIM viene spedita senza costi aggiuntivi direttamente a casa e imbucata nella cassetta delle lettere entro 3-9 giorni lavorativi. Potete anche richiedere la consegna via corriere. In questo caso dovrete fissare un appuntamento per il ritiro e presentare al corriere un documento d’identità oltre a fornirgli una sua copia fronte/retro. Con questa modalità è possibile pagare anche con contrassegno.

Kena permette anche di ritirare la SIM in prima persona presso una delle tabaccherie convenzionate con Mooney. Per il ritiro vi serviranno il codice fiscale, un documento d’identità e il codice QR inviato via email dall’operatore. Con questa modalità è possibile pagare anche in contanti. Potete trovare l’edicola più vicina consultando la mappa nella sezione Negozi sul sito.

Come effettuare il Kena Check-In

Per l’attivazione della SIM dovrete effettuare il Kena Check-In in modo che l’operatore possa verificare l’identità dell’intestatario dell’offerta. La procedura prevede una telefonata guidata e la firma elettronica delle condizioni contrattuali già accettare in fase di registrazione online. Vi serviranno un documento di riconoscimento, la nuova SIM e quella vecchia in caso di portabilità, numero d’ordine presente nell’email di conferma.

Potete effettuare il Kena Check-In quando volete cliccando sul link dell’email di spedizione della SIM o nella sezione dedicata sul sito. Non serve prenotare, è potete telefonare nell’orario che preferite dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 14. Per la video identificazione servono meno di 10 minuti.