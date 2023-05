Pagamento delle pensioni : l’INPS ha reso noto le date in cui si potrà ritirare la somma allo sportello delle Poste. Per chi, invece, abbia scelto l’accredito sul conto corrente, il giorno del pagamento sarà giovedì 1° giugno 2023 . E su SOStariffe.it una panoramica dei conti correnti online più convenienti a maggio 2023.

L’INPS ha reso noto il calendario per il ritiro delle pensioni allo sportello a giugno 2023. Questa procedura di riscossione, scaglionata in base alla lettera iniziale del cognome, riguarda tutti quei pensionati che non abbiano ancora optato per l’accredito del trattamento previdenziale sul conto corrente bancario o postale. Con l’accredito, invece, l’assegno arriva in automatico il primo giorno del mese, tranne che nei mesi in cui il primo giorno coincida con un festivo.

I pensionati che, a maggio 2023, stiano valutando l’apertura di un conto corrente bancario su cui far accreditare l’assegno versato ogni 30 giorni dall’INPS, così da evitare file agli sportelli delle Poste e proteggersi da furti e truffe, possono affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per conti correnti.

Pensioni di Giugno 2023: ecco il calendario dei pagamenti

PAGAMENTO PENSIONI: LE DATE A GIUGNO 2023 RITIRO IN BASE AL COGNOME Giovedì 1° giugno Iniziali del cognome dalla A alla B Sabato 3 giugno (solo mattina) Iniziali del cognome dalla C alla D Lunedì 5 giugno Iniziali del cognome dalla E alla K Martedì 6 giugno Iniziali del cognome dalla L alla O Mercoledì 7 giugno Iniziali del cognome dalla P alla R Giovedì 8 giugno Iniziali del cognome dalla S alla Z

La tabella qui sopra contiene il calendario per il ritiro dei cedolini a giugno 2023 allo sportello delle Poste, con la suddivisione dei giorni in base alla prima lettera dell’alfabeto. Obiettivo: evitare il formarsi di lunghe code agli sportelli postali.

Come detto, la suddivisione in scaglioni in base al cognome riguarda i pensionati che ritirino l’assegno pensionistico di persona. Per coloro che, invece, hanno già acconsentito all’accredito del cedolino sul conto corrente, il versamento avverrà giovedì 1° giugno 2023.

Conto corrente online per pensionati: le migliori offerte di Maggio 2023

CONTO CORRENTE E BANCA CARATTERISTICHE 1 Conto Corrente Arancio di ING canone annuo gratuito per sempre con “Modulo zero vincoli” per mezzo di accredito di pensione/stipendio o entrate mensili di almeno 1.000 euro

per sempre con “Modulo zero vincoli” per mezzo di accredito di pensione/stipendio o entrate mensili di almeno 1.000 euro carta di debito con canone gratis

prelievi di contanti da ATM senza costi

da ATM senza costi un modulo di assegni all’anno gratuito

bonifici online senza commissioni

senza commissioni rendimento del 3% per i primi 3 mesi, poi tasso d’interesse dello 0,50% 2 Conto Fineco di FinecoBank canone gratuito per il primo anno , poi canone di 3,95 euro al mese ma con possibilità di sconti

, poi canone di 3,95 euro al mese ma con possibilità di sconti carta di debito inclusa

prelievo gratuito superiori a 99 euro dagli ATM in Italia

dagli ATM in Italia ricariche telefoniche senza costi 3 Conto Widiba Start di Banca Widiba canone gratuito per i primi 24 mesi , poi 3 euro al mese, ma con opzioni per azzerarlo

, poi 3 euro al mese, ma con opzioni per azzerarlo carta di debito inclusa

prelievo di contante da ATM pari o superiore a 100 euro in tutte le banche in Italia

rendimento del 2,5% con vincoli a 3, 6 e 12 mesi

Sempre più pensionati sono alla ricerca di un conto corrente zero spese che, solitamente, è un conto online che si apre e si gestisce tramite Internet e App, grazie ai servizi di home banking e mobile banking. Grazie al comparatore di SOStariffe.it, ecco alcuni tra i migliori conti correnti online per pensionati disponibili sul mercato a maggio 2023.

Conto Corrente Arancio di ING

Tra le soluzioni bancarie più vantaggiose di maggio 2023 su cui accreditare la pensione c’è il Conto Corrente Arancio della banca ING. Particolarmente appetibile è la formula “Modulo Zero Vincoli” (attivabile e disattivabile in qualsiasi momento), che è a zero spese (esclusa l’imposta di bollo) con l’accredito di stipendio/pensione oppure entrate di almeno 1.000 euro al mese. In assenza di queste due condizioni, il costo del canone sale a 2 euro.

La formula “Modulo Zero Vincoli” include:

una carta di debito Mastercard con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay;

Mastercard con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay; un modulo di assegni all’anno gratuito;

il prelievo di contante in Italia e in Europa senza costi;

i principali pagamenti MAV, F24, RAV senza commissioni;

i bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono senza costi.

Anche il servizio Pagoflex è utile in quanto consente di pagare in 3, 6, 9 oppure 12 mesi i propri acquisti superiori a 200 euro se effettuati con la carta di credito abbinata a questo conto.

Aprendo Conto Corrente Arancio, inoltre, è possibile beneficiare di un rendimento del 3% lordo (senza vincoli) per i primi tre mesi, poi il tasso d’interesse è dello 0,5%. Per beneficiare di questa redditività occorre aprire il conto entro il 5 agosto 2023.

Conto Fineco di FinecoBank

Sul podio della risparmio a maggio 2023 sale anche il Conto Fineco, il conto corrente online di FinecoBank. Questo prodotto bancario prevede un canone zero per 12 mesi se lo si apre entro il 30 giugno 2023, con finalizzazione dell’apertura entro il 31 luglio 2023. In seguito, il canone sale a 3,95 euro al mese, ma c’è la possibilità di azzerarlo, in presenza delle seguenti circostanze:

si abbia un’età inferiore ai 30 anni;

si accrediti la pensione o lo stipendio;

si aderisca ai servizi di consulenza evoluta valorizzato maggiore/uguale a 20.000 euro;

si benefici del Credit Lombard e fido su titoli;

si disponga di un patrimonio di risparmio gestito maggiore di 40.000 euro;

si disponga di un fondo pensione con versamento annuo maggiore/uguale a 1.000 euro;

si eseguano 4 trading nel mese.

Aprendo il conto, si potrà ricevere una carta di debito Fineco Card Debit a canone gratuito (si paga solo la spedizione di 2,25 euro), oltre a beneficiare dei seguenti servizi:

ricariche telefoniche gratuite;

prelievo gratis fino a 3.000 euro dagli ATM UniCredit evoluti in Italia;

bonifico SEPA senza costi;

pagamento online di MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte gratis;

servizio custodia titoli;

trasferimento automatico titoli e fondi.

Conto Widiba Start di Banca Widiba

Brilla per convenienza anche il conto Widiba Start, che è a canone zero per i primi due anni se lo si apre entro il 7 giugno, poi le spese di tenuta del conto salgono a 3 euro al mese. Tale canone può essere però azzerato (o ridotto al minimo) con una serie di promozioni offerte dalla banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi. Per esempio, 1 euro in meno con l’accredito della pensione. Per i clienti under 30, invece, il conto è gratuito.

Widiba Start include anche una carta di debito (con prelievo da ATM senza commissioni per importi pari o superiori a 100 euro) e assicura anche bonifici ordinari in 36 Paesi in area SEPA gratuiti. Scegliendo il conto Widiba si potrà contare anche su:

accredito di stipendio o pensione;

casella PEC e f irma digitale gratis;

e gratis; deposito titoli senza costi;

piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL;

prelievo di contante gratuito da ATM pari o superiore a 100 euro su tutte le banche in Italia.

Aprendo il conto di Banca Widiba entro il 17 maggio, è possibile ottenere anche un rendimento con tasso del 2,5% lordo con vincoli a scelta della durata di 3, 6 e 12 mesi e con la possibilità di svincolare in anticipo le somme rispetto alla scadenza. La sottoscrizione del vincolo deve essere eseguita entro 30 giorni dalla data di apertura del conto.

