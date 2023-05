Sky rinnova la sua offerta Intrattenimento Plus: fino al prossimo 21 maggio , infatti, per i nuovi clienti è possibile attivare Sky TV e Netflix , in un unico bundle, a prezzo scontato. In più, i nuovi clienti Sky riceveranno, in omaggio, un Buono Regalo Amazon da 75 euro che potrà essere utilizzato per fare acquisti sul popolare store. Vediamo i dettagli dell'offerta e come fare per attivarla.

Si rinnova il listino di offerte Sky: fino al prossimo 21 maggio, infatti, attivare un nuovo abbonamento con Sky conviene ancora di più. La Pay TV propone in sconto il bundle formato da Sky TV e Netflix, denominato “Intrattenimento Plus”. L’offerta più completa di intrattenimento sarà disponibile a prezzo scontato e con un bonus aggiuntivo, rappresentato da un Buono Regalo Amazon da 75 euro, utilizzabile dai nuovi clienti Sky per fare acquisti sullo store di Amazon. Scopriamo, di seguito, tutte le caratteristiche della nuova promozione.

Sky TV e Netflix a prezzo scontato e con Buono Amazon in regalo: l’offerta di Maggio 2023

3 COSE DA SAPERE SULLA NUOVA OFFERTA SKY TV + NETFLIX 1. L’offerta è disponibile fino al 21 maggio per tutti i nuovi clienti 2. È possibile abbinare a Sky TV una delle tre versioni di Netflix: Base, Standard e Premium 3. L’offerta è senza vincoli terminato il periodo promozionale

La nuova promozione include:

Sky TV con accesso illimitato a tutta la programmazione di intrattenimento di Sky (serie TV, programmi di informazione, documentari, show) disponibili anche on demand

con accesso illimitato a tutta la programmazione di intrattenimento di Sky (serie TV, programmi di informazione, documentari, show) disponibili anche on demand Netflix con accesso illimitato al catalogo della piattaforma di streaming e possibilità di scegliere tra i piani Netflix Base, Netflix Standard e Netflix Premium

con accesso illimitato al catalogo della piattaforma di streaming e possibilità di scegliere tra i piani Netflix Base, Netflix Standard e Netflix Premium Sky Go per poter accedere ai contenuti del proprio abbonamento Sky anche da smartphone, tablet e PC

per poter accedere ai contenuti del proprio abbonamento Sky anche da smartphone, tablet e PC un Buono Regalo Amazon.it da 75 euro utilizzabile, liberamente, per fare acquisti sullo store di Amazon

La nuova promozione è disponibile fino al prossimo 21 maggio, per tutti i nuovi clienti che scelgono Sky. L’offerta costa 19,90 euro al mese per 18 mesi scegliendo di abbinare a Sky TV il piano Netflix Base (1 schermo alla volta e contenuti in 720p). In alternativa, con il piano Standard (2 schermi in contemporanea e contenuti in 1080p) il costo è di 23,90 euro al mese mentre con il piano Premium (4 schermi in contemporanea e contenuti in 4K HDR) è previsto un costo di 27,90 euro al mese. Tutte e tre le versioni garantiscono un risparmio netto rispetto al costo dei due servizi separati.

Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito Sky per completare l’attivazione dell’offerta.

Le altre offerte Sky di Maggio 2023

Oltre alla promozione appena descritta, i nuovi clienti Sky possono attivare anche l’offerta Sky TV + Sky Calcio. In questo caso, oltre a tutta la programmazione di intrattenimento, c’è la possibilità di accedere al pacchetto Calcio che consente di seguire tutte le partite dei campionati di calcio inclusi nella programmazione Sky. Tra gli eventi accessibili, quindi, ci sono 3 partite di Serie A per ogni turno oltre a tutta la Serie B e ai campionati esteri.

Il costo di quest’offerta è di 14,90 euro al mese per 18 mesi, senza alcun vincolo alla fine del periodo promozionale per il cliente. La promozione è attivabile da tutti i nuovi clienti che passano a Sky fino al prossimo 30 giugno. Per tutti i dettagli è possibile fare riferimento direttamente al sito della Pay TV tramite il link qui di sotto.

In ogni caso, inoltre, resta possibile scegliere Prova Sky Q che consente di accedere a tutta l’offerta Sky (Sky TV, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio, Sky Kids e Netflix) al costo di 9 euro per 30 giorni. Una volta terminato il periodo promozionale, il cliente potrà scegliere se e quale abbonamento Sky attivare, andando a considerare le offerte disponibili al momento e senza alcun obbligo di attivazione di un nuovo abbonamento.

Tra le opzioni a disposizione dei nuovi clienti che scelgono Sky c’è anche Sky WiFi, l’offerta per la connessione Internet di casa. Questa soluzione include:

la linea telefonica

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega oppure tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega

il modem Wi-Fi

Il costo è di 24,90 euro al mese per 18 mesi (poi 29,90 euro senza vincoli) con un costo di attivazione di 29 euro. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

