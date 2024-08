È un momento di grande fermento nel settore della telefonia mobile. Diversi operatori virtuali hanno lanciato le loro prime offerte 5G e ora pare che anche Kena Mobile abbia in serbo diverse novità. Si vocifera infatti che il marchio low cost di TIM stia per ampliare la disponibilità della tecnologia VoLTE, che permette di chiamare con audio di altissima qualità anche mentre si utilizzano le app e si naviga su Internet in contemporanea, a tutti i dispositivi. Si parla anche del lancio di un’offerta 5G e di nuove SIM dalle dimensioni ridotte e prodotte con plastica riciclata.

Novità Kena Mobile: le ultime notizie di maggio 2024

I futuri servizi di Kena Mobile I dettagli Opzioni per l’estero Kena Europe 10 Giga con 10 GB a 4,99 € per 30 giorni

con a Kena Europe 10 Giga con 30 GB a 9,99 € per 30 giorni

con a Kena Easy Europe con 100 minuti e 10 SMS + 200 GB in 4G a 14,99 € per 7 giorni Offerte 5G TIM ha confermato che Kena Mobile avrebbe lanciato al sua prima offerta 5G nel momento in cui altri operatori virtuali sarebbero passati al nuovo standard. L’ultimo è stato ho. Mobile EcoSIM In arrivo SIM più piccole del 50% e realizzate totalmente in plastica riciclata

Le novità Kena Mobile sono state comunicate agli agenti di vendita dell’operatore in una convention tenutasi nei giorni scorsi e nella quale è intervenuto anche Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium Business Market Officer di TIM. La settimana passata, ad esempio, sono arrivate nuove opzioni SOS Roaming chiamate Kena Europe 10 Giga e Kena Europe 30 Giga dedicate a chi viaggia all’interno dell’Unione Europea e ha bisogno di più Gigabyte per il roaming. Le offerte costano rispettivamente 4,99 euro e 9,99 euro per 30 giorni. Non è previsto il rinnovo automatico.

Vi ricordiamo che superato il limite di traffico dati per l’estero, si applica un sovrapprezzo di 0,814 cent per MB. Inoltre dal luglio del 2022 è possibile navigare in roaming in Ue e in alcuni Paesi al di fuori dell’Europa anche in 4G e non più solo in 3G, la cui rete è stata dismessa da parte di TIM.

Inoltre, la promo Ricarica Automatica oggi permette di ottenere 100 GB aggiuntivi invece dei precedenti 50 GB e negozi di Kena Mobile si può attivare la nuova Kena Easy Europe con inclusi 100 minuti, 10 SMS e 200 GB in 4G (di cui 50 GB per il roaming in Ue) a 14,99 euro ogni 7 giorni. L’offerta è riservata solo a chi attiva una SIM con un nuovo numero e prevede anche l’acquisto di una prima ricarica da 15 euro. Il contributo per l’attivazione è gratis.

Attualmente Kena Mobile permette di navigare in 4G sulla rete di TIM fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload con una copertura superiore al 90% del territorio italiano. Attualmente però la tecnologia VoLTE è compatibile solo con alcuni modelli di smartphone elencati sul sito dell’operatore. A breve dovrebbe essere adottata una nuova piattaforma che permetterà di estenderne il supporto a tutti i dispositivi.

Questo passaggio di tecnologia dovrebbe risolvere anche i problemi tecnici segnalati per i servizi di reperibilità di Kena come Lo Sai e Chiama Ora ma soprattutto portare al lancio della prima offerta 5G dell’operatore low cost. A marzo Andrea Rossini in seguito al Capital Market Day 2024 del Gruppo TIM aveva confermato che in caso di passaggio al 5G da parte degli operatori virtuali anche Kena Mobile avrebbe fatto lo stesso. Proprio di recente anche ho. Mobile ha reso disponibili due offerte 5G a partire da 9,99 euro al mese e permette a chi ha una tariffa 4G di passare al nuovo standard al costo aggiuntivo di 99 cent al mese.

In arrivo anche le nuove EcoSIM dal formato ridotto della metà e prodotte al 100% con plastica riciclata. Ancora nessuna notizia, invece, per quanto riguarda l’eSIM. Dato che ormai Kena Mobile è tra i pochi operatori a non prevederle, è probabile che il lancio non dovrebbe arrivare tra troppo tempo. A giugno potrebbe poi arrivare un rinnovo di Kena Your Home. L’offerta pensata per chi chiama dall’Italia verso l’estero includerà 150 GB e 100 minuti internazionali verso Romania, Albania, Cina, Ucraina, Filippine, India, Bangladesh, Egitto e Pakistan. Il prezzo sarà di 8,99 euro al mese, invece di 9,99 euro al mese.

Le offerte di Kena Mobile a maggio 2024

Le offerte di Kena Mobile Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Kena 5,99 Promo 100 minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps + 100 GB con autoricarica primo mese gratis, poi 5,99 €/mese Kena 6,99 Promo 130 minuti illimitati e 200 SMS + 130 GB in 4G fino a 60 Mbps + 100 GB con autoricarica primo mese gratis, poi 6,99 €/mese Kena 7,99 Promo 150 minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps + 100 GB con autoricarica primo mese gratis, poi 7,99 €/mese Kena 9,99 230GB Promo

minuti illimitati e 200 SMS + 230 GB in 4G fino a 60 Mbps + 100 GB con autoricarica 9,99 €/mese Kena 11,99 100GB Promo minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps + 100 GB con autoricarica 11,99 €/mese Kena 12,99 150GB Promo minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps + 100 GB con autoricarica 12,99 €/mese

In attesa di scoprire se e quando le ultime novità Kena Mobile diventeranno realtà, l’operatore low cost si conferma uno dei migliori per rapporto qualità prezzo. Le sue offerte sono infatti senza vincoli né costi nascosti e includono tutti i servizi di base più richiesti dagli utenti, a partire dalla segreteria telefonica, per cui si utilizzano i minuti inclusi nell’offerta per l’ascolto dei messaggi, Lo sai Kena per non perdere nessuna chiamata, blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo e Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi.

Per chi richiede la portabilità del numero, che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, arrivando da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri può scegliere tra:

Kena 5,99 Promo 100

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps 100 GB in più al mese con autoricarica fino al 30/6/24

con autoricarica fino al 30/6/24 6,5 GB per navigare in roaming in Ue

Il primo mese è gratis, poi si rinnova a 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 4 euro, fornendo i consensi commerciali.

Kena 6,99 Promo 130

minuti illimitati e 200 SMS

130 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps 100 GB in più al mese con autoricarica fino al 30/6/24

con autoricarica fino al 30/6/24 7,5 GB per navigare in roaming in Ue

Il primo mese è gratis, poi si rinnova a 6,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 3 euro, fornendo i consensi commerciali.

Kena 7,99 Promo 150

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps 100 GB in più al mese con autoricarica fino al 30/6/24

con autoricarica fino al 30/6/24 8,5 GB per navigare in roaming in Ue

Il primo mese è gratis, poi si rinnova a 7,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 2 euro, fornendo i consensi commerciali.

Kena 9,99 230GB Promo

minuti illimitati e 200 SMS

230 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps 100 GB in più al mese con autoricarica fino al 30/6/24

con autoricarica fino al 30/6/24 11 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis.

Se invece volete acquistare una SIM con un nuovo numero sono disponibili:

Kena 11,99 100GB Promo

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps 100 GB in più al mese con autoricarica fino al 30/6/24

con autoricarica fino al 30/6/24 13 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 11,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis.

Kena 12,99 150GB Promo

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps 100 GB in più al mese con autoricarica fino al 30/6/24

con autoricarica fino al 30/6/24 14 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 12,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis.

Altrimenti, se state cercando un’alternativa alla rete fissa o una SIM per la vostra chiavetta Internet o modem Wi-Fi portatile potete attivare:

Kena Dati Promo

300 GB in 4G fino a 60 Mbps in download

fino a 60 Mbps in download 100 GB in più al mese con autoricarica fino al 30/6/24

con autoricarica fino al 30/6/24 15 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 11,99 euro al mese, invece di 13,99 euro al mese. L’offerta è disponibile solo per chi attiva un nuovo numero.

La SIM vi verrà spedita gratuitamente a casa o si può ritirarla personalmente in una delle edicole convenzionate con Mooney. Se esaurite gli SMS o i Gigabyte inclusi prima della scadenza del piano si attiva in automatico il Piano Base con una tariffazione di 35 cent al minuto per le chiamate, SMS a 25 cent e navigazione a 50 cent con scatti anticipati di 50 MB. Per riprendere a navigare potete comunque attivare il servizio RESTART e aprire un nuovo ciclo mensile dell’offerta allo stesso prezzo di sempre. Alle offerte di Kena Mobile potete aggiungere il pacchetto TIMVISION per vedere film, serie TV, i migliori programmi di Mediaset e lo sport su DAZN e Infinity+ a 30,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis.

Se state pensando di passare a Kena potete confrontare le offerte dell’operatore con quelle di altri gestori tramite il comparatore di SOStariffe.it. Il nostro strumento gratuito vi consente di creare in pochi clic il vostro personale profilo di consumi, che servirà come termine di paragone per trovare la soluzione più economica per le vostre esigenze. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

