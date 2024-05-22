Puoi beneficiare del bonus condizionatori anche qualora tu non abbia intenzione di ristrutturare casa. Sfruttando l’Ecobonus, infatti, puoi avere la detrazione fiscale anche in assenza di interventi edilizi. Ma l’agevolazione vale per la sostituzione di un vecchio impianto, non la nuova installazione. Tutte le novità e come risparmiare in bolletta con le offerte luce e gas del Mercato Libero a maggio 2024.