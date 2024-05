Fibra PosteCasa: Internet illimitato a 21,90 €/mese con la nuova promo flash

È il momento giusto per attivare un nuovo abbonamento per la connessione Internet a casa: PosteCasa Ultraveloce Start , infatti, è disponibili a prezzo scontato con una nuova promo flash. Grazie a questa promo, l'offerta fibra di Poste è attivabile con una spesa di 21,90 euro al mese . Vediamo i dettagli completi in merito a questa promo.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

C’è tempo fino al 19 maggio per attivare la nuova promozione di Poste per la connessione Internet casa. Il piano PosteCasa Ultraveloce Start, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 21,90 euro al mese, diventando una delle promozioni più interessanti per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova tariffa per la connessione domestica, tramite fibra ottica FTTH oppure, in caso di indisponibilità della fibra, tramite fibra mista rame FTTC. La promozione è attivabile direttamente online. Basta collegarsi al sito di Poste, verificare la copertura e completare una semplice procedura di sottoscrizione. Il prezzo scontato è valido a tempo indeterminato.

Attiva qui PosteCasa Ultraveloce Start »

PosteCasa Ultraveloce Start: cosa include l’offerta di maggio 2024

3 COSE DA SAPERE SULL’OFFERTA DI POSTE 1. La promozione è valida fino al prossimo 19 maggio 2024 2. Il prezzo è scontato a 21,90 euro al mese a tempo indeterminato 3. L’offerta è attivabile con tecnologia FTTH oppure FTTC

La nuova promozione in corso fino a domenica 19 maggio consente di attivare a prezzo scontato PosteCasa Ultraveloce Start. L’abbonamento proposto da Poste include:

una connessione illimitata tramite rete FTTH fino a 1 Giga in download e 300 Mega in upload oppure tramite FTTC fino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload

tramite rete FTTH fino a 1 Giga in download e 300 Mega in upload oppure tramite FTTC fino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload il modem Wi-Fi

Grazie alla promozione in corso è possibile attivare PosteCasa Ultraveloce Start al prezzo scontato di 21,90 euro al mese, invece di 23,90 euro al mese. Da notare che l’offerta in questione prevede anche un contributo di attivazione di 39 euro una tantum (scontato rispetto al prezzo standard di 99 euro). Non ci sono costi aggiuntivi e il canone è scontato a tempo indeterminato.

Per richiedere l’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Poste. A questo punto è sufficiente premere su Verifica e Acquista, inserire l’indirizzo di attivazione e seguire la procedura guidata per completare l’attivazione dell’abbonamento.

Attiva qui PosteCasa Ultraveloce Start »

La promozione incorso è, senza dubbio, una delle offerte più interessanti sul mercato in questo momento. Non si tratta, però, dell’unica opzione da considerare. Per verificare quali sono le alternative più interessanti è possibile collegarsi al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa e consultare l’elenco delle tariffe proposte dagli operatori partner. L’offerta scelta sarà poi attivabile direttamente online.

Offerte in evidenza PosteMobile Casa Web 22,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi Extra 24,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi 25,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

PASSA ALLA CHAT TI SERVE AIUTO?