Migliori offerte fibra ottica Gennaio 2023

Nel 2022, il 90% dei cittadini europei con un’età compresa tra i 16 e i 74 anni ha utilizzato Internet con regolarità. Oltre a navigare in Rete per trovare informazioni su beni e servizi (70%), gli europei si sono connessi al web per telefonare o videochiamare (66%) e guardare la televisione o i video in streaming (65%).

La fotografia di Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea, sulle abitudini digitali dei cittadini Ue dimostra quanto una connessione veloce, stabile e senza limiti sia oggi un requisito fondamentale per i consumatori a caccia di soluzioni Internet per connettere la propria abitazione.

Per chi sia alla ricerca di top prestazioni per navigare in Rete, la fibra ottica FTTH (Fiber To The Home), ovvero il cavo che resta in fibra fino all’ingresso dell’appartamento del consumatore, è quella più performante (anche se la sua copertura non è ancora capillare tanto quanto ADSL o fibra mista rame FTTC).

Individuare le offerte Internet fibra più vantaggiose di gennaio 2023 è possibile grazie al comparatore di SOStariffe.it. Quest’ultimo, gratuito e semplice da utilizzare, permette ai consumatori di confrontare le opzioni Internet casa fibra proposte dagli operatori telefonia e internet e individuare quella maggiormente “cucita” sulle proprie abitudini di navigazione, possibilità di spesa e velocità di connessione nel comune di residenza.

Fibra ottica a casa: i costi e le offerte a Gennaio 2023

NOME DELL’OFFERTA VELOCITÀ E CHIAMATE COSTO MENSILE 1 FiberEvolution Full di beactive fino a 1 Gbps in download

chiamate illimitate incluse con maggiorazione del canone dal 2° anno 16 euro per il primo anno 2 Illumia Wifi fino a 1 Gbps in download

chiamate non incluse 19,99 euro per il primo anno 3 TIM Wifi Special Young fino a 2,5 Gbps in download

chiamate a consumo 21,90 euro 4 Internet Unlimited di Vodafone fino a 2,5 Gbps in download

chiamate illimitate nel piano da 27,90 euro al mese 22,90 euro per clienti Vodafone mobile

27,90 euro per nuovi clienti

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo individuato le offerte Internet fibra più competitive a gennaio 2023. Eccone una panoramica di seguito.

Prima di attivare una qualsiasi offerta Internet casa, gli esperti di SOStariffe.it raccomandano di verificare la copertura di Rete al proprio indirizzo di residenza, così da avere un quadro preciso della velocità di navigazione che si potrà raggiungere con l’infrastruttura tecnologica a disposizione. È inoltre possibile effettuare un test della velocità della propria connessione Internet grazie allo speed test gratuito di SOStariffe.it. Per accedere al tool, basta cliccare sul widget qui sotto:

Quanto è veloce la tua ADSL? Città SPEEDTEST Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

FiberEvolution Full di beactive

beactive propone un’offerta Internet fibra in esclusiva con SOStariffe.it: la promozione costa solo 16 euro al mese per il primo anno. Poi, il canone sale a 23,50 euro al mese (senza il piano Voce) o a 27,50 euro al mese (con chiamate illimitate incluse).

Ecco l’identikit dell’offerta:

connessione illimitata con velocità di navigazione fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; modem Fritz!Box 7530 AX con Wi-fi 6 integrato incluso nell’offerta;

con Wi-fi 6 integrato incluso nell’offerta; costo di attivazione: 27,50 euro una tantum.

Un quadro completo della promozione è disponibile al link qui sotto:

Scopri FiberEvolution Full »

Illumia Wifi

La promozione di Illumia è tra le più competitive a gennaio 2023 perché fa navigare senza limiti a una velocità fino a 1 Gbps in download su rete FTTH al prezzo (in promozione online) di 19,99 euro al mese per 1 anno. (Poi il canone mensile sale a 26,99 euro).

Tra le carte vincenti dell’offerta sono da includere:

modem gratis per i primi 12 mesi (poi 2,99 euro al mese);

per i primi 12 mesi (poi 2,99 euro al mese); nessun vincolo di durata;

costo di attivazione gratuito per i clienti luce e/o gas Illumia che sottoscrivano online la promozione. Altrimenti 39,90 euro una tantum.

L’opzione Voce non è inclusa in questa offerta. Cliccando sul pulsante verde di seguito si accederà alla pagina del provider dedicata all’offerta:

Scopri Illumia Wifi »

TIM WiFi Special Young

Con TIM, avere una carta d’identità che riporta un’età anagrafica tra i 18 e i 30 anni porta sollievo al portafogli. Perché? Perché questo target di giovanissimi può attivare la fibra ultraveloce di TIM (fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload) al prezzo speciale di 21,90 euro. In più, con 6 euro aggiuntivi per 30 mesi (+50 euro da pagare alla consegna) si potrà navigare da casa con un tablet Samsung Galaxy Tab A8.

Qui la promozione sotto la lente d’ingrandimento:

6 mesi di Amazon Prime offerti da TIM solo per i nuovi clienti;

offerti da TIM solo per i nuovi clienti; chiamate a consumo: 19 centesimi al minuto e 19 centesimi di scatto alla risposta verso fissi e mobili nazionali;

possibilità di arricchire l’offerta con il modem TIM HUB+ con WiFi 6 e tecnologia EasyMesh a 5 euro al mese per 48 mesi;

con WiFi 6 e tecnologia EasyMesh a 5 euro al mese per 48 mesi; costo di attivazione: 19,90 euro una tantum.

Per conoscere l’offerta TIM WiFi Special Young, ecco il link di riferimento è qui sotto:

SCOPRI TIM WIFI SPECIAL YOUNG »

L’età avanza e TIM Wifi Special Young è ormai un’occasione persa? Nessun problema. Il colosso italiano della telefonia assicura la fibra ultra veloce anche agli over 30 proponendo TIM Wifi Power Smart, che ha un costo di 29,90 euro al mese. La promozione include, tra l’altro, una navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH; le chiamate illimitate (solo con attivazione online della promozione) e un anno di Assistenza Imprevisti TIM Protezione Casa in regalo. Il contributo di attivazione ammonta a 19,90 euro una tantum, mentre il modem TIM HUB+ con WiFi 6 è incluso nell’offerta.

Per maggiori dettagli sull’offerta, segui il link di riferimento:

Scopri TIM WiFi Power Smart »

Internet Unlimited di Vodafone

Internet Unlimited, la punta di diamante dell’offerta Internet casa di Vodafone, assicura la massima velocità di navigazione (fino a 2.5 Gbps in download su rete FTTH) a un prezzo di favore per i già clienti mobile: 22,90 euro al mese. Per i nuovi clienti, invece, la fibra Vodafone costa 27,90 euro al mese, se attivata online.

Ecco altri dettagli sull’offerta:

costo di attivazione incluso (5 euro al mese per 24 mesi) sia per già clienti mobile sia per i nuovi clienti;

chiamate illimitate incluse (sia per i già clienti Vodafone mobile sia per i nuovi) ma solo con attivazione online dell’offerta;

(sia per i già clienti Vodafone mobile sia per i nuovi) ma solo con dell’offerta; Wi-fi 6 Station gratuito con Wi-Fi Optimizer per migliorare la copertura in tutta la casa.

Clicca qui sotto per avere una panoramica completa dell’offerta:

Scopri Internet Unlimited »