Passa a WindTre da Vodafone, TIM e Iliad: le offerte di Gennaio 2023

Passa a WindTre da Vodafone, TIM o Iliad per avere anche Giga illimitati in 5G insieme a uno sconto sulla fibra. Ecco tutte le offerte per i diversi operatori

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 6,99 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

WindTre si propone agli utenti di telefonia mobile come un operatore affidabile e attento ad garantire la sicurezza dei dati e un servizio di altissimo livello. Chi passa a WindTre può infatti trovare offerte dedicate con navigazione alla massima velocità sulla rete 5G, suddivise per fasce d’età e per ogni esigenze per quanto riguarda i Giga inclusi. Con il programma fedeltà Winday poi avete gratuitamente sconti, regali, promozioni e cashback. Dall’app WindTre potete poi attivare gratis Please don’t call per il blocco automatico delle chiamate indesiderate.

Passa a WindTre da Iliad a gennaio 2023

Offerte WindTre per i clienti di Iliad Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Go 50 Star+ Digital minuti illimitati e 200 SMS 50 GB in 4G 7,99 euro 2 Go 101 Star+ Digital Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS 101 GB in 4G 7,99 euro 3 Go 150 Flash+ Digital Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS 150 GB in 4G 8,99 euro 4 Go 100 Special+ Digital minuti illimitati e 200 SMS 100 GB in 4G 9,99 euro

Chi passa a WindTre da Iliad può trovare online alcune tariffe dedicate con obbligo di richiedere la portabilità del numero. Si tratta di un’operazione totalmente gratuita e che verrà completata da WindTre entro un massimo di tre giorni lavorativi. Le stesse tariffe sono disponibili, sempre con portabilità, anche per i clienti di alcuni operatori virtuali come Fastweb Mobile, Coop Voce e Postemobile. Le promozioni in questione sono:

Go 50 Star+ Digital con minuti illimitati e 200 SMS, 50 GB in 4G a 7,99 euro al mese . Attivazione gratuita. La SIM costa 10 euro

con minuti illimitati e 200 SMS, a . Attivazione gratuita. La SIM costa 10 euro Go 101 Star+ Digital Easy Pay con minuti illimitati e 200 SMS, 101 GB in 4G a 7,99 euro al mese . L’attivazione è di 49,99 euro ma si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese. La SIM costa 10 euro

con minuti illimitati e 200 SMS, a . L’attivazione è di 49,99 euro ma si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese. La SIM costa 10 euro Go 150 Flash+ Digital Easy Pay con minuti illimitati e 200 SMS, 150 GB in 4G a 8,99 euro al mese .

con minuti illimitati e 200 SMS, a . L’attivazione è di 49,99 euro ma si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese. La SIM costa 10 euro

Go 100 Special+ Digital con minuti illimitati e 200 SMS, 100 GB in 4G a 8,99 euro al mese. Attivazione gratuita e SIM a 10 euro

Confronta le offerte di WindTre »

Scegliere Easy Pay, ovvero il pagamento automatico su conto corrente o carta di credito, permette non solo di evitare di acquistare ogni mese una ricarica manuale per il rinnovo dell’offerta ma anche di avere più Giga inclusi rispetto all’addebito su credito residuo.

Passa a WindTre da TIM, Vodafone e tutti gli altri operatori a gennaio 2023

Offerte WindTre per tutti gli operatori Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Di Più Lite 5G con Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS 50 GB con Priority Pass 12,99 euro 2 Di Più Full 5G Christmas Pack con Easy Pay minuti illimitati (+50 minuti verso l’estero) e 200 SMS 100 GB con Priority Pass 14,99 euro 3 Di Più Unlimited 5G con Easy Pay illimitati (+200 minuti verso l’estero) e 200 SMS illimitati con Priority Pass 29,99 euro

Le altre offerte per chi passa a WindTre possono essere attivate dai clienti di qualsiasi operatore o anche da chi vuole una SIM con un nuovo numero. Le migliori includono la navigazione in 5G con accesso prioritario alla rete di WindTre (Priority Pass) con una copertura superiore al 95% del territorio italiano:

Di Più Lite 5G con Easy Pay con minuti illimitati e 200 SMS, 50 GB in 5G alla massima velocità a 12,99 euro al mese . Nell’offerta è incluso anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo. L’attivazione è di 49,99 euro ma si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese acquistandola online. La SIM costa 10 euro

con minuti illimitati e 200 SMS, alla massima velocità a . Nell’offerta è incluso anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo. L’attivazione è di 49,99 euro ma si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese acquistandola online. La SIM costa 10 euro Di Più Full 5G con Easy Pay con minuti illimitati (+50 minuti verso l’estero) e 200 SMS, 100 GB in 5G alla massima velocità a 14,99 euro al mese . Nell’offerta sono inclusi anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo, la possibilità di contattare il servizio clienti al 159 senza attese e uno smartphone Xiaomi Redmi 10 5G. L’attivazione è di 49,99 euro ma si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese acquistandola online. La SIM costa 10 euro

con minuti illimitati (+50 minuti verso l’estero) e 200 SMS, alla massima velocità a . Nell’offerta sono inclusi anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo, la possibilità di contattare il servizio clienti al 159 senza attese e uno smartphone Xiaomi Redmi 10 5G. L’attivazione è di 49,99 euro ma si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese acquistandola online. La SIM costa 10 euro Di Più Unlimited 5G con Easy Pay con minuti illimitati (+200 minuti verso l’estero) e 200 SMS, Giga illimitati in 5G alla massima velocità a 29,99 euro al mese. Nell’offerta sono inclusi anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo e la possibilità di contattare il servizio clienti al 159 senza attese. L’attivazione è di 49,99 euro ma si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese acquistandola online. La SIM costa 10 euro

Con Di Più Family 5G con Easy Pay potete aggiungere fino a 3 SIM con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese e uno smartphone ZTE Blade A52 incluso. A tutte le offerte potete poi abbinare Più Sicura Mobile per la protezione del telefono gratis per un mese (poi 99 cent al mese) e Assistenza Facile per ricevere interventi a casa o in ufficio da parte di tecnici specializzati a 4,99 euro al mese.

Per confrontare le offerte di WindTre con quelle di altri operatori, in modo da avere la certezza di attivare la promozione più conveniente per voi, potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Questo strumento gratuito infatti consente di avere una panoramica completa sulle migliori offerte in base alle vostre abitudini di consumo.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? Almeno 200 MIN 100 200 500 Illimitati Quanti SMS? Almeno 50 SMS 10 50 100 200+ Quanti GB? Almeno 20 GB 10 20 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Passa a WindTre: le offerte per gli Under 30 di gennaio 2023

Offerte WindTre per i giovani Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile 1 Junior con Easy Pay (solo Under 14) minuti illimitati verso i numeri WindTre, 100 minuti verso tutti e 200 SMS 60 GB 6,99 euro 2 Junior+ 5G con Easy Pay (solo Under 14) minuti illimitati e 200 SMS 100 GB con Priority Pass 9,99 euro 3 Junior Crew (solo Under 18) minuti illimitati e 200 SMS 120 GB 9,99 euro 4 Young 5G (solo Under 30) illimitati 100 GB con Priority Pass 9,99 euro 5 Young 5G+ (solo Under 30) illimitati 200 GB con Priority Pass 12,99 euro

Chi passa a WindTre può scegliere anche tra numero tariffe dedicate agli Under 30. Le offerte pensate per i giovani non solo includono tanti Giga ma anche servizi aggiuntivi per la protezione dei giovani contro le principali minacce online:

Junior con Easy Pay con minuti illimitati per i numeri WindTre, 100 minuti verso tutti, 200 SMS e 60 GB in 4G a 6,99 euro al mese . Nell’offerta riservata agli Under 14 sono inclusi anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo e l’app WindTre Family Protect. L’attivazione è di 49,99 euro ma si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese acquistandola online. La SIM costa 10 euro

con minuti illimitati per i numeri WindTre, 100 minuti verso tutti, 200 SMS e a . Nell’offerta riservata agli sono inclusi anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo e l’app WindTre Family Protect. L’attivazione è di 49,99 euro ma si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese acquistandola online. La SIM costa 10 euro Junior+ 5G con Easy Pay con minuti illimitati e 200 SMS, 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese . Nell’offerta riservata agli Under 14 sono inclusi anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo e l’app WindTre Family Protect. L’attivazione è di 49,99 euro ma si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese acquistandola online. La SIM costa 10 euro

con minuti illimitati e 200 SMS, a . Nell’offerta riservata agli sono inclusi anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo e l’app WindTre Family Protect. L’attivazione è di 49,99 euro ma si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese acquistandola online. La SIM costa 10 euro Junior Crew con minuti illimitati e 200 SMS, 120 GB in 4G a 9,99 euro al mese . L’offerta è riservata agli Under 18 . L’attivazione è di 49,99 euro ma si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese acquistandola online. La SIM costa 10 euro

con minuti illimitati e 200 SMS, a . L’offerta è riservata agli . L’attivazione è di 49,99 euro ma si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese acquistandola online. La SIM costa 10 euro Young 5G con minuti illimitati e 200 SMS, 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese . L’offerta è riservata agli Under 30 . L’attivazione è di 49,99 euro ma si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese acquistandola online. La SIM costa 10 euro

con minuti illimitati e 200 SMS, a . L’offerta è riservata agli . L’attivazione è di 49,99 euro ma si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese acquistandola online. La SIM costa 10 euro Young 5G+ con minuti illimitati e 200 SMS, 200 GB in 5G a 12,99 euro al mese. L’offerta è riservata agli Under 30. L’attivazione è di 49,99 euro ma si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese acquistandola online. La SIM costa 10 euro

Con le offerte Junior potete anche attivare l’app WINDTRE GoPlay a 1,99 euro al mese invece di 3,99 euro al mese.

Passa a WindTre per fibra ottica a gennaio 2023

Offerte WindTre per la rete fissa Navigazione Chiamate Costo mensile Super Fibra per i già clienti mobile fino a 2,5 Gbps in FTTH non incluse 22,99 euro 1 Super Fibra fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate 26,99 euro 2 Super Fibra Top Wi-Fi fino a 2,5 Gbps in FTTH non incluse 28,99 euro 3 Super Fibra & Unlimited fino a 2,5 Gbps in FTTH non incluse 33,98 4 Super Fibra & Netflix fino a 2,5 Gbps in FTTH non incluse 33,99 per i già clienti mobile di WindTre

il costo di primo allaccio è di 99,99 euro. Le migliori offerte fibra di WindTre sono:

Super Fibra per navigare senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH e inclusi modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime e Giga illimitati per tutte le SIM mobile di WindTre a 26,99 euro al mese. Attivazione a 19,99 euro una tantum.

Attiva Super Fibra di WindTre »

I già clienti mobile di WindTre possono avere la stessa offerta, ma senza le chiamate da fisso incluse, al prezzo di 22,99 euro al mese.

Attiva Super Fibra di WindTre per i già clienti mobile »

Super Fibra & Netflix per navigare senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH e inclusi modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime, un piano standard di Netflix (visione in HD in contemporanea su due dispositivi) e Giga illimitati per tutte le SIM mobile di WindTre a 33,99 euro al mese per i già clienti mobile dell’operatore. Attivazione a 19,99 euro.

per navigare senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH e inclusi modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime, un piano standard di Netflix (visione in HD in contemporanea su due dispositivi) e Giga illimitati per tutte le SIM mobile di WindTre a per i già clienti mobile dell’operatore. Attivazione a 19,99 euro. Super Fibra & Unlimited per navigare senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH e inclusi modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime e una SIM mobile con minuti, SMS e Giga illimitati a 33,98 euro al mese . Attivazione a 19,99 euro.

per navigare senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH e inclusi modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime e una SIM mobile con minuti, SMS e Giga illimitati a . Attivazione a 19,99 euro. Super Fibra Top Wi-Fi per navigare senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH e inclusi modem Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime e Wi-Fi Extender a 28,99 euro al mese. Attivazione a 19,99 euro.

Passa a WindTre per la fibra utilizzando il codice di migrazione

Chi passa a WindTre può rendere più semplice e veloce il passaggio da un altro operatore di rete fissa utilizzando il codice di migrazione. Si tratta di un sequenza di lettere e numeri di 15-19 caratteri che potete trovare riportare all’interno dell’ultima bolletta. Il vantaggio di fornire a WindTre il codice di migrazione sta nel fatto che questo contiene tutte le informazioni più importanti sulla linea, come numero di telefono e gestore di partenza e arrivo. Il codice di migrazione per i clienti di TIM potrebbe essere riportato sotto la voce “codice segreto“. Nel caso non abbiate la possibilità di ritrovarlo potete richiederlo tramite i canali di assistenza del vostro attuale operatore. Su SOStariffe.it, invece, potete verificare gratis che sia corretto.

Passa a WindTre: quanto tempo per l’attivazione della fibra

Chi passa a WindTre per attivare la linea fissa dovrà aspettare circa 20 giorni per navigare con la sua nuova offerta. Il tecnico vi contatterà per fissare l’appuntamento per la consegna e installazione del modem e sarà poi WindTre a confermarvi in seguito l’attivazione della linea via SMS. Nel caso in cui preferiate la consegna a domicilio del router, invece, sarà il corriere a contattarvi per fissare il ritiro del dispositivo e successivamente verrete ricontattati per concordare giorno e ora per l’installazione della linea.