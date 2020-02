Risparmiare sulla bolletta luce è possibile. Per dare un taglio netto alle spese è fondamentale individuare la migliore tariffa luce in base a quelle che sono le proprie reali esigenze. Ecco, quindi, quali sono le tariffe di energia elettrica per risparmiare sulla bolletta luce a febbraio 2020 e come fare per attivarle direttamente online.

Risparmiare sulla bolletta della luce è possibile. Per contenere i costi dell’elettricità in casa è fondamentale scegliere la tariffa giusta da attivare tra le tante opzioni disponibili sul mercato. Chi è ancora in regime di Maggior Tutela potrà ottenere un risparmio significativo scegliendo di passare al mercato libero ed andando ad attivare una delle migliori tariffe di febbraio 2020.

Allo stesso modo, chi è già passato al mercato libero ma registra bollette ancora molto salate può valutare il cambio di fornitore e l’attivazione di una delle tariffe più vantaggiose del mese effettuando un confronto tra il costo dell’elettricità praticato dall’attuale fornitore ed il costo dell’elettricità incluso nelle nuove offerte di questo mese.

Per una panoramica completa sulle migliori tariffe del momento è possibile consultare il comparatore di SosTariffe.it per offerte luce. Impostando il proprio consumo annuo (o stimandolo con un apposito tool integrato) sarà facile individuare le migliori tariffe da attivare per dare un taglio netto alla bolletta della luce.

Ricordiamo, inoltre, che le offerte luce del mercato libero sono attivabili direttamente online, senza alcun costo iniziale per il cliente. Ecco alcuni elementi da ricordare prima di scegliere l’offerta luce più vantaggiosa:

l’attivazione di una nuova offerta luce non comporta l’interruzione della fornitura; tutta la procedura di attivazione sarà gestita direttamente dal fornitore

l’attivazione di una nuova offerta luce non comporta il cambio del contatore

per completare l’attivazione online di un’offerta luce serviranno i dati ed un documento di identità dell’intestatario della fornitura, il codice POD che permette di identificare la fornitura (può essere recuperato da una precedente bolletta) e un IBAN per l’addebito delle fatture

Di seguito, invece, vedremo quali sono le migliori tariffe luce del mese. Per quantificare la spesa annuale e il risparmio annuale rispetto al mercato libero fissiamo un profilo di “cliente tipo” caratterizzato da una fornitura con potenza impegnata di 3 kW e consumo annuo di 2700 kWh.

Ecco quali sono le migliori offerte da attivare:

Luce Super Web di Illumia

Tra le offerte luce più vantaggiose del mese di febbraio 2020 troviamo anche Luce Super Web di Illumia. Si tratta di una tariffa monoraria (il prezzo è indipendente dall’orario di utilizzo dell’energia elettrica) che presenta un prezzo della componente energia della bolletta fisso e bloccato per i primi 12 mesi. Come visto per l’offerta precedente, Illumia potrà proporre un nuovo prezzo al cliente solo dopo il primo anno di fornitura.

Chi sceglie Luce Super Web di Illumia avrà a sua disposizione un prezzo dell’energia elettrica pari a 0,0350 €/kwh. Il “cliente tipo” che sceglie Illumia potrà contare su di una spesa complessiva di 452 Euro all’anno per le bollette dell’energia elettrica con un risparmio annuo rispetto al mercato tutelato pari a 98 Euro.

Da notare, inoltre, che Illumia mette a disposizione dei suoi clienti la possibilità di attivare l’opzione Energia Verde. Con un contributo di 2 Euro al mese, grazie a quest’opzione, sarà possibile utilizzare energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti di energia rinnovabile dando così un piccolo ma significativo contributo alla crescita dell’utilizzo di energia pulita nel nostro Paese.

L’offerta di Illumia è attivabile direttamente dal sito del fornitore. Cliccando sul box qui di sotto si accederà alla sezione dedicata all’offerta del sito Illumia. Per attivare l’offerta basterà cliccare su Attiva Ora ed avviare la procedura di attivazione.

Attiva Luce Super Web di Illumia

E.ON Luce e Gas Insieme

Una delle migliori offerte per dare un taglio netto alla bolletta dell’energia elettrica a febbraio 2020 è E.ON Luce e Gas Insieme. Si tratta di un’offerta “dual fuel” proposta da E.ON ai nuovi clienti che scelgono di attivare una nuova fornitura di energia elettrica ed una nuova fornitura di gas naturale in contemporanea.

Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, scegliendo E.ON Luce e Gas Insieme, si potrà sfruttare un prezzo della componente energia della bolletta pari a 0.037 €/kWh. Il prezzo indicato comprende uno sconto del 10% rispetto al prezzo normalmente applicato da E.ON ai clienti che attivano esclusivamente una fornitura di energia elettrica, senza abbinarci una fornitura di gas naturale.

Da notare, inoltre, che il prezzo della componente energia della bolletta oltre ad essere scontato del 10% risulta essere anche bloccato per il primo anno. E.ON non potrà in alcun modo modificare il prezzo dell’elettricità per tutto il primo anno di fornitura e solo alla fine del periodo promozionale potrà proporre al cliente (con almeno un mese d’anticipo) un nuovo prezzo. Il cliente sarà libero di scegliere se accettare tale modifica o passare ad altro fornitore senza penali e costi aggiuntivi.

Il “cliente tipo” che attiva E.ON Luce e Gas Insieme registrerà una spesa annuale per l’energia elettrica pari a 453 Euro con un risparmio annuale rispetto alle attuali condizioni del mercato tutelato pari a circa 98 Euro. L’offerta prevede l’attivazione anche di una fornitura di gas naturale con prezzo della materia prima pari a 0,190 €/Smc.

Anche in questo caso il prezzo è fisso e bloccato per un anno. Un cliente con un consumo annuo di 1400 Smc (valore utilizzato da ARERA per indicare il cliente tipo per il gas naturale) registrerà una spesa annuale di 990 Euro per il gas naturale con un risparmio annuale, rispetto alle attuali condizioni del mercato tutelato, che sarà pari a 44 Euro.

Da notare, inoltre, che scegliendo E.ON si può sfruttare la promozione Porta un amico, che offre un buono sconto in bolletta di 30 Euro per ogni amico invitato che passa ad E.ON attivando una nuova fornitura (in caso di doppia fornitura attivata, quindi, il bonus raddoppia). Anche l’amico invitato ottiene il bonus.

L’offerta di E.ON è attivabile direttamente online, cliccando sul box qui di sotto e seguendo la procedura.

Attiva E.ON Luce e Gas Insieme

Next Energy Luce di Sorgenia

Un’altra ottima offerta luce da considerare per dare un taglio netto alla bolletta è Next Energy Luce di Sorgenia. Si tratta di una tariffa monoraria con prezzo bloccato per un anno della componente energia della bolletta. Chi sceglie la tariffa luce di Sorgenia potrà contare su di un prezzo dell’elettricità pari a 0.0462 €/kWh. Come detto, tale prezzo è fisso e bloccato per il primo anno di sottoscrizione.

Il “cliente tipo” che sceglie Sorgenia ed attiva Next Energy Luce registrerà una spesa annuale per l’elettricità pari a 482 Euro con un risparmio annuale, rispetto alle condizioni attuali del mercato tutelato, pari a 68 Euro. Da notare, inoltre, che scegliendo anche Next Energy Gas, l’offerta monoraria per il gas naturale di Sorgenia (prezzo della materia prima gas pari a 0,1910 €/smc e spesa annua per un cliente con consumo di 1400 Smc pari a 945 Euro) si riceverà un bonus di benvenuto.

Attualmente, per tutti i nuovi clienti che attivano sia Next Energy Luce che Next Energy Gas, Sorgenia offre come bonus di benvenuto un buono Amazon da 60 Euro che potrà essere utilizzato per fare acquisti sul popolare store. Segnaliamo, inoltre, che scegliendo Sorgenia si potranno sfruttare i vantaggi della promozione “Porta un amico” che mette a disposizione un buono sconto di 30 Euro per ogni fornitura attivata da un amico invitato (il bonus viene riconosciuto anche all’amico invitato e accreditato sulla prima bolletta).

Per attivare online Next Energy Luce di Sorgenia è possibile sfruttare la procedura di sottoscrizione online attivabile cliccando sul box qui di sotto.

Attiva Next Energy Luce di Sorgenia

Energia 3.0 Light di Engie

Oltre alle tante offerte luce con prezzo bloccato per un anno, sul mercato libero è possibile individuare anche tariffe con prezzo bloccato per un periodo di tempo più lungo. E’ il caso di Energia 3.0 Light di Engie. Questa tariffa, infatti, offre ai clienti la possibilità di attivare una fornitura di energia elettrica potendo sfruttare il vantaggio del prezzo bloccato per i primi 2 anni. Grazie a quest’opzione sarà possibile ottenere una protezione contro i possibili rincari tariffari dell’energia elettrica nel lungo periodo.

Energia 3.0 Light di Engie è disponibile sia in versione monoraria che in versione trioraria. Per quanto riguarda la versione monoraria, il prezzo della componente energia della bolletta è pari a 0,0449 €/kWh. Tale prezzo sarà fisso e bloccato per i primi 24 mesi di fornitura garantendo al cliente la certezza di poter contare su di un prezzo contenuto dell’energia elettrica per un lungo periodo di tempo.

In alternativa alla versione monoraria troviamo la versione trioraria di Energia 3.0 Ligth di Engie, ideale per chi concentra i consumi di energia nelle ore serali e nei week end. Anche per la versione trioraria dell’offerta il prezzo dell’energia è fisso e bloccato per i primi 24 mesi. Ecco tutti i dettagli:

F1: 0,0510 €/kWh (da lunedì al venerdì dalle 8 alle 19)

F2: 0,0480 €/kWh (dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23; il sabato dalle 7 alle 23)

F3: 0,0370 €/kWh (dal lunedì al venerdì dalle 23 alle 7; il sabato dalle 23 alle 7, la domenica e tutti i giorni di festività nazionale)

Il “cliente tipo” che sceglie di attivare Energia 3.0 Light di Engie in versione monoraria potrà contare su di una spesa annuale per la fornitura di energia elettrica pari a 506 Euro con un risparmio annuale di circa 45 Euro rispetto ai costi attuali che deve affrontare un cliente ancora in regime di maggior tutela. Per quanto riguarda la versione trioraria, invece, l’effettivo risparmio sarà legato alla percentuale di consumi concentrati nella fascia F3, la più economica e vantaggiosa.

Da notare che i clienti che scelgono Engie possono sfruttare la promozione Porta un amico per ottenere un buono sconto di 30 Euro per ogni amico invitato che attiva una nuova fornitura energetica (in caso di attivazione di doppia fornitura il bonus raddoppia). Il buono sconto potrà essere convertito in buono sconto in bolletta oppure in un buono acquisto da utilizzare su Amazon, Decathlon, Netflix, Footlocker. Per l’amico invitato è previsto uno sconto di 30 Euro in bolletta per ogni fornitura attivata.

Per attivare l’offerta con prezzo bloccato per 2 anni di Engie è possibile cliccare sul box qui di sotto per raggiungere il sito Engie e scegliere l’opzione Richiedi online per avviare la procedura di attivazione online.

Attiva Energia 3.0 Light di Engie

SCELTASICURA di Eni Gas e Luce

Tra le offerte luce di febbraio 2020 da tenere d’occhio per tagliare la bolletta segnaliamo SCELTASICURA di Eni Gas e Luce. L’offerta in questione, a differenza di quelle viste in precedenza, non presenta un prezzo bloccato della componente energia. Chi sceglie SCELTASICURA, infatti, potrà contare su di uno sconto fisso del 20% rispetto al prezzo dell’energia praticato nel mercato tutelato dove, ricordiamo, i prezzi vengono aggiornati da ARERA ogni tre mesi.

In questo modo, scegliendo SCELTASICURA si avrà la certezza di poter risparmiare sempre rispetto al mercato tutelato. L’opzione con lo sconto fisso del 20% sarà valida sino al dicembre del 2021, ultimo mese di validità del mercato tutelato. Successivamente, il cliente potrà contare su di un periodo di 6 mesi di prezzo bloccato con le condizioni tariffarie che resteranno quelle di dicembre 2021. In questo modo, si avrà la possibilità di scegliere con tutta calma la nuova offerta da attivare.

Da notare che SCELTASICURA è disponibile sia in versione monoraria che in versione bioraria. Il “cliente tipo” che sceglie SCELTASICURA in versione monoraria potrà contare su di una spesa annuale 506 Euro con un risparmio annuale di circa 45 Euro rispetto al mercato tutelato (ipotizzando che non vi siano sostanziali variazioni di prezzo nel mercato tutelato nel corso dei prossimi mesi). Il risparmio garantito dalla versione bioraria dell’offerta dipenderà, invece, da come verranno distribuiti i consumi nel corso delle fasce orarie della settimana.

Per tutti i nuovi clienti che scelgono SCELTASICURA di Eni gas e luce ci sarà un interessante bonus aggiuntivo rappresentato da sconti speciali sui pacchetti Sky. Chi non è cliente Sky potrà ottenere 2 mesi gratis di Sky TV + HD oppure Sky TV + HD + Cinema mentre per i già clienti Sky è prevista la possibilità di ottenere uno sconto del 50% per 24 mesi per l’aggiunta di un pacchetto a scelta tra Cinema, Sport, Calcio e Famiglia.

Per attivare SCELTASICURA basta cliccare sul box qui di sotto per raggiungere il sito Eni gas e luce. A questo punto sarà sufficiente scegliere se attivare la versione monoraria o bioraria dell’offerta e cliccare sull’opzione Attiva Ora per avviare la fase di sottoscrizione online.

Attiva SCELTASICURA di Eni Gas e Luce