Il mese di febbraio 2020 porta con sé un gran numero di novità per il mondo delle serie TV. Tra prime visioni assolute e nuove stagioni di alcune delle serie di maggior successo internazionale, infatti, il panorama delle serie TV in questo mese registra una lunga serie di novità. Ecco, quindi, quali sono le 10 migliori serie TV da vedere a febbraio 2020 con indicazioni dettagliate sulle piattaforme dove saranno trasmessi gli episodi.

Tante novità per il mondo delle serie TV a febbraio 2020. In questo secondo mese dell'anno, infatti, gli appassionati delle serie TV potranno contare su un gran numero di nuovi prodotti, da seguire sia in streaming, tramite le principali piattaforme come Netflix e Prime Video, che in TV, sui canali RAI e su Sky.

Ecco, quindi, quali sono le 10 migliori serie TV da vedere a febbraio 2020.

1) L’amica geniale (2° stagione)

Iniziamo la nostra panoramica sulle migliori serie TV da seguire nel corso del mese di febbraio 2020 con un prodotto italiano che ha ottenuto un grandissimo successo in passato. A partire da oggi 10 febbraio, infatti, su RAI 1 prende il via la seconda stagione de L’amica geniale, l’adattamento televisivo della saga di romanzi di Elena Ferrante divenuta un successo internazionale.

La seconda stagione de L’amica geniale è basata sul romanzo Storia del nuovo cognome, pubblicato nel 2012. Si tratta del secondo romanzo della tetralogia di Elena Ferrante che segue il primo capitolo della serie, denominato semplicemente “L’amica geniale” pubblicato un anno prima.

Così come la prima stagione, andata in onda nel corso dell’autunno del 2018, anche la seconda stagione de L’amica geniale proporrà un totale di 8 episodi della durata di circa un’ora ciascuno. Su RAI 1 sarà possibile seguire ogni sera due diversi episodi della popolarissima serie. Le prime due puntante andranno, quindi, in onda oggi 10 febbraio mentre la serie si concluderà il prossimo 3 marzo con una programmazione di due episodi a settimana.

Tutti gli episodi de L’amica geniale potranno essere seguiti in streaming e rivisti “on demand” anche su RAI Play, la piattaforma di streaming gratuita della TV di Stato accessibile dal sito ufficiale oppure dall’applicazione disponibile su Smart TV, FireTV Stick, smartphone e tablet Android e iOS.

Segnaliamo che è possibile recuperare la prima stagione de L’amica geniale direttamente su RAI Play. Le puntante della prima stagione saranno disponibili sino al prossimo 14 febbraio.

2) Better Call Saul (5° stagione)

Tra le novità più interessanti del mese di febbraio 2020 per quanto riguarda il mondo delle serie TV c’è, senza dubbio, l’attesa quinta stagione di Better Call Saul, lo spin-off della serie cult Breaking Bad, che racconta le avventure di Saul Goodman ed include una lunga serie di personaggi già visti nella serie madre.

Better Call Saul sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 23 febbraio. La piattaforma di streaming trasmetterà un episodio a settimana della serie TV che sarà composta da 10 puntate. Da notare che la nuova stagione di Better Call Saul che inizia questo mese di febbraio sarà anche la penultima stagione della serie TV che è già stata rinnovata per la sesta e ultima stagione, in arrivo il prossimo anno.

3) Altered Carbon (2° stagione)

Sul finire del mese di febbraio (la data da segnare sul calendario è quella del 27 febbraio) arriverà su Netflix l’attesissima seconda stagione di Altered Carbon, una delle serie TV più apprezzate dell’intero catalogo di Netflix che ha ottenuto un’ottima accoglienza con la prima stagione.

Nel ruolo del protagonista Takeshi Kovacs ci sarà Anthony Mackie, volto notissimo dei cinecomic e del Marvel Cinematic Universe grazie al ruolo di Falcon interpretato in numerosi film sul grande schermo a partire dall’ultimo Avengers: Endgame. Mackie riprende il ruolo che nella prima stagione apparteneva a Joel Kinnaman. Non si tratta di un recasting immotivato. Il protagonista (per motivi che se avete visto la serie TV già conoscete) cambierà aspetto.

La seconda stagione di Altered Carbon, come detto disponibile su Netflix a partire dal prossimo 27 febbraio, sarà composta da 8 episodi. Tutti gli episodi della serie TV, per la felicità dei fans che da tempo attendevano il rilascio della seconda stagione, saranno disponibili per il tradizionale binge-watching nello stesso giorno.

Ecco il trailer ufficiale di Altered Carbon:

4) Hunters (1° stagione)

Tra le principali novità del mese di febbraio disponibili su Prime Video, la piattaforma di streaming on demand di Amazon, troviamo Hunters, una novità assoluta del settore delle serie TV che vede, nel ruolo di protagonista, un grande nome del cinema americano, Al Pacino.

La serie TV è ambientata nella New York del 1977 e racconta la storia di un gruppo di “cacciatori” che dà la caccia a centinaia di ufficiali nazisti di alto rango, oramai nascosti tra i comuni cittadini americani, che tentano di instaurare il quarto Reich negli Stati Uniti.

Hunters sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal prossimo 21 febbraio con 10 episodi che verranno rilasciati contemporaneamente (sia in lingua originale con sottotitoli che in una versione doppiata). Ricordiamo che per accedere a Prime Video è sufficiente aver attivato un abbonamento ad Amazon Prime, il servizio premium di Amazon (dal costo di 36 Euro all’anno) che offre una lunga serie di servizi agli utenti.

Qui di sotto potete dare un’occhiata al trailer ufficiale di Hunters.

5) ZeroZeroZero

Tra le novità del mese di febbraio del panorama delle serie TV c’è da ZeroZeroZero, trasposizione sul piccolo schermo del libro di Roberto Saviano pubblicato nel 2013. A curare la serie TV c’è Stefano Sollima, già autore di Romanzo criminale – La serie e Gomorra – La serie.

ZeroZeroZero andrà in onda, a partire dal prossimo 14 febbraio, su Sky Cinema Uno e su Sky Atlantic. La serie TV sarà visibile anche su Sky Go, per i clienti Sky che non possono seguirla dalla TV, e su NOW TV. In totale, sono previsti 8 episodi della serie TV. Ogni settimana verranno trasmessi due nuovi episodi.

Ecco il trailer ufficiale di ZeroZeroZero:

6) Locke & Key

Tra le novità del mese di Netflix segnaliamo anche la nuova Locke & Key, una serie TV a tema horror disponibile dallo scorso 7 febbraio sulla popolarissima piattaforma di streaming. Il nuovo progetto di Netflix ha ottenuto giudizi positivi, sia dalla critica che dagli utenti, e rappresenta, senza dubbio, una novità da seguire con attenzione tra le nuove serie TV che hanno fatto il loro debutto nel corso del mese di febbraio. Locke & Key è composta da 10 episodi, già disponibili tutti su Netflix, ed ha come protagonisti tre fratelli che, una volta trasferiti in Massachusetts, scoprono delle chiavi magiche dagli strani poteri.

7) All Or Nothing: The Philadelphia Eagle

Su Amazon Prime Video è già disponibile dallo scorso 7 febbraio l’interessante docu-serie All Or Nothing: The Philadelphia Eagles. Si tratta di un nuovo capitolo di “All Or Nothing”, le serie che raccontano l’evoluzione di un’intera stagione delle principali squadre sportive internazionali. In passato, ad esempio, la serie ha raccontato una stagione del Manchester City di Guardiola.

Questa nuova edizione di All Or Nothing segue, invece, le vicende dei Philadelphia Eagles, una delle principali squadre della NFL, la lega professionistica di Football Americano, lo sport di riferimento al di la dell’Oceano Atlantico. Gli Eagles, dopo la vittoria del Superbowl saranno chiamati a ripetersi, tentando un difficilissimo bis. La serie è composta da 8 episodi e per gli appassionati di sport rappresenta un prodotto da vedere senza il minimo dubbio.

8) Narcos: Messico (2° stagione)

Nel corso del mese di febbraio 2020 si registra il debutto della seconda stagione di Narcos: Messico, serie spin-off di Narcos. La serie racconta l’ascesa del Cartello di Guadalajara in Messico e la nascita della guerra alla droga da parte delle autorità americane che dovranno fare i conti con un’organizzazione estremamente agguerrita.

Narcos: Messico presenta un cast davvero ricco che vede, nel ruolo di protagonisti, Michael Peña, agente della DEA sotto copertura impegnato in prima linea per contrastare il commercio di droga, e Diego Luna, che interpreta il leader del cartello di Guadalajara, una figura determinate nella formazione del moderno traffico di droga.

La seconda stagione di Narcos: Messico sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 13 di febbraio con 10 episodi che verranno rilasciati, come da tradizione, tutti nello stesso momento. Chi non ha visto ancora la serie, potrà recuperare facilmente i primi 10 episodi, disponibili on demand sempre su Netflix.

9) The Walking Dead (2° parte della 10° stagione)

A partire dal prossimo 24 febbraio torna su Sky la popolarissima serie The Walking Dead che ritorna sul piccolo schermo con la seconda parte della 10° stagione, l’atteso gran finale che i fans attendono dalla pausa iniziata lo scorso mese di novembre quando è stato trasmesso l’ottavo episodio della decima stagione.

Il ritorno di The Walking Dead sarà caratterizzato da 3 episodi, trasmessi rispettivamente il 24 febbraio, il 2 ed il 9 marzo. In questa parte finale dell’ultima stagione della popolare serie americana ci sarà il ritorno di alcuni personaggi storici e, come da tradizione per la serie, anche l’uscita di scena (probabilmente definitiva ed in modo tragico) di diversi personaggi che in questi anni hanno contributo a rendere The Walking Dead una delle serie più amate (e criticate) in assoluto.

10) The Outsider

Chiudiamo l’elenco delle serie TV in arrivo in Italia nel corso del mese di febbraio con uno dei prodotti più attesi in assoluto dagli appassionati. Stiamo parlando della miniserie The Outsider, un prodotto realizzato dall’americana HBO che sarà trasmesso a partire dal prossimo 17 febbraio su Sky. Gli episodi in totale sono 10 e verranno trasmessi, come da tradizione, con cadenza di 2 episodi per ogni settimana.

La miniserie, in onda negli USA a partire dal mese di gennaio, è tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King, il popolarissimo scrittore americano che ha giudicato The Outsider come la miglior trasposizione di una sua opera. La storia racconta le indagini del detective Ralph Anderson (interpretato da Ben Mendelson) che cercherà di fare luce sull’efferato omicidio di un bambino di 11 anni imbattendosi in una misteriosa forza sovrannaturale.

Ecco il trailer della nuova mini serie di HBO tratta dal best seller di Stephen King.



Come seguire le principali serie TV in arrivo a febbraio 2020

Per seguire tutte le nuove serie TV in arrivo a febbraio 2020 sarà necessario destreggiarsi tra una lunga serie di canali e piattaforme di streaming. Qui di seguito illustreremo brevemente quali sono i canali e le piattaforme di riferimento per seguire le principali serie TV in arrivo nel corso del mese di febbraio 2020.

RAI: questo mese debutta su RAI 1 l’attesa seconda stagione de L’amica geniale; per seguire gli episodi della nuova serie basterà collegarsi a RAI 1; in alternativa, è possibile vedere (o rivedere successivamente) gli episodi tramite la piattaforma di streaming RAI Play

questo mese debutta su l’attesa seconda stagione de L’amica geniale; per seguire gli episodi della nuova serie basterà collegarsi a RAI 1; in alternativa, è possibile vedere (o rivedere successivamente) gli episodi tramite la piattaforma di streaming Sky: su Sky sono in programma un gran numero di novità per questo mese di febbraio; per accedere ai contenuti di Sky (se non si è già clienti) è necessario una delle nuove offerte Sky; tra le proposte disponibili troviamo la nuova offerta Sky Q + Cinema disponibile ancora per pochi giorni a partire da 19,90 Euro al mese per un anno; grazie a quest’offerta è possibile seguire tutti i canali di Sky TV e tutti i canali Sky Cinema ad un prezzo davvero conveniente

