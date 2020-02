Dual fuel: le migliori offerte luce e gas di febbraio 2020

Per dare un taglio netto alle bollette di luce e gas è necessario scegliere con attenzione le offerte migliori disponibili sul Mercato Libero dell’energia. Tra le tante opzioni disponibili per le famiglie italiane troviamo anche le offerte “dual fuel” che prevedono la possibilità per gli utenti di attivare una fornitura di energia elettrica ed una fornitura di gas naturale con la stessa azienda, in modo da poter accedere a condizioni tariffare più vantaggiose, bonus e regali di vario tipo e di dover interfacciarsi con un unico interlocutore. Ecco quali sono le migliori offerte luce e gas dual fuel di febbraio 2020 e come fare ad attivarle.

Per risparmiare sulle bollette di luce e gas è possibile puntare sulle offerte dual fuel proposte dai fornitori del Mercato Libero dell’energia. Questo tipo di offerte prevede che l’utente vada ad attivare una fornitura di energia elettrica ed una fornitura di gas naturale con una stessa azienda, in modo da avere un unico interlocutore a cui rivolgersi per la gestione delle utenze energetiche, una sola fattura periodica ed una sola app per gestire entrambe le forniture in modo “smart”.

Per poter individuare le migliori offerte luce e gas di tipo dual fuel di febbraio 2020 dobbiamo definire un profilo di “cliente tipo” che ci permetterà di effettuare una stima della spesa annuale e del risparmio annuale rispetto al mercato tutelato garantito da ogni singola offerta attualmente disponibile. Ecco il “cliente tipo” che utilizzeremo per valutare la convenienza delle offerte:

Energia elettrica: consumo annuo di 2.700 kWh di elettricità con una potenza impegnata di 3 kW;

Gas naturale: consumo annuo di 1.400 metri cubi per il gas;

Prima di entrare nei dettagli delle migliori offerte luce e gas di febbraio 2020, ricordiamo che per minimizzare tempi e costi è necessario affidarsi all’attivazione online, una procedura proposta da tutti i principali fornitori presenti sul Mercato Libero. Per completare l’attivazione online di nuove offerte (la procedura dura pochi minuti) è necessario assicurarsi di avere a disposizione:

un documento di identità ed il codice fiscale dell’intestatario della fornitura

una bolletta precedente per recuperare alcune informazioni come il codice POD (per le offerte luce) e il codice PDR (per le offerte gas) necessari per identificare la fornitura

un IBAN per l'addebito diretto delle fatture sul conto corrente (questa è l'unica opzione disponibile per attivare le offerte luce e gas con la maggior parte dei fornitori)

Di seguito vedremo le migliori offerte dual fuel di febbraio 2020. Ricordiamo che grazie al comparatore di SosTariffe.it per offerte luce e offerte gas è possibile individuare le migliori tariffe per le proprie esigenze, andando a stimare i propri consumi annuali con l’apposito tool integrato.

Sorgenia

Tra i principali fornitori di luce e gas che propongono ottime offerte dual fuel a febbraio 2020 troviamo, senza dubbio, Sorgenia, una delle aziende di riferimento del mercato libero dell’energia in Italia. Chi sceglie Sorgenia per attivare una doppia fornitura energetica (luce e gas) potrà contare su tariffe molto contenute e, quindi, sulla possibile di contenere notevolmente l’importo delle bollette energetiche.

Da notare, inoltre, che chi sceglie le offerte Next Energy di Sorgenia, attivando quindi una fornitura di gas ed una di energia elettrica, potrà contare su un bonus di benvenuto davvero interessante. Per i nuovi clienti che attivano un’offerta dual fuel, infatti, Sorgenia mette a disposizione un regalo di benvenuto. Attualmente, per tutti i nuovi clienti che scelgono Sorgenia è prevista l’erogazione di un buono Amazon da 60 Euro che potrà essere utilizzato per fare acquisti su Amazon.it.

Analizziamo ora i vantaggi delle offerte Sorgenia. Il fornitore mette a disposizione tariffe luce e gas a prezzo bloccato per 12 mesi. Grazie a quest’opzione, quindi, l’utente che attiverà le nuove forniture con Sorgenia potrà contare sulla certezza di poter sfruttare un prezzo contenuto e fisso per luce e gas per i primi 12 mesi di fornitura.

Durante tutto il periodo promozionale, Sorgenia non potrà modificare in alcun modo i prezzi e solo alla fine del periodo di prezzo bloccato potrà proporre un nuovo prezzo all’utente che sarà l’ibero di scegliere se restare o meno con Sorgenia, avendo eventualmente la possibilità di cambiare fornitore senza costi e penali di alcun tipo.

Ecco le offerte luce e gas di Sorgenia del mese di febbraio 2020:

Next Energy Luce: tariffa monoraria con un prezzo della componente energia, fisso per 12 mesi, pari a 0.04318 €/kWh; il “cliente tipo” che attiva questa tariffa registrerà una spesa annuale per l’elettricità pari a 475 Euro con un risparmio annuale rispetto ad una tariffa analoga del mercato tutelato pari a 78 Euro; da notare che la fornitura di energia elettrica garantita da Sorgenia prevede l’utilizzo di energia prodotta esclusivamente tramite fonti rinnovabili certificate

Next Energy Gas: tariffa monoraria con un prezzo della materia prima gas, fisso per 12 mesi, pari a 0,1784 €/smc; il "cliente tipo che attiva questa tariffa registrerà una spesa annuale per il gas naturale pari a 918 Euro con un risparmio annuale di 108 Euro rispetto ad una tariffa analoga del mercato.

Complessivamente, quindi, il “cliente tipo” definito in precedenza che sceglie Sorgenia, abbandonando il mercato tutelato, registrerà un risparmio annuale di quasi 190 Euro all’anno rispetto alle attuali tariffe applicate nel mercato tutelato, andando così a dare un taglio netto alle bollette energetiche.

Da notare, inoltre, che Sorgenia mette a disposizione dei suoi clienti anche la promozione “Porta un amico” che rappresenta una soluzione ottimale per poter sfruttare uno sconto extra in bolletta. Per ogni amico invitato che attiva una fornitura energetica, infatti, il cliente riceverà uno sconto in bolletta di 30 Euro. Se l’amico invitato attiverà una doppia fornitura (luce + gas), quindi, il risparmio in bolletta sarà di 60 Euro. L’amico invitato che passa a Sorgenia otterrà uno sconto in 30 Euro sulla prima bolletta per ogni fornitura attivata.

Le offerte Sorgenia sono attivabili direttamente online, seguendo una rapida procedura di sottoscrizione accessibile cliccando sul box qui di sotto.

Attiva online le offerte luce e gas di Sorgenia

SCELTASICURA di Eni Gas e Luce

Tra i migliori fornitori del mercato energetico da valutare per attivare una doppia fornitura energetica troviamo Eni Gas e Luce che può contare su diverse opzioni tariffarie tra cui scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, l’opzione più interessante è SCELTASICURA.

A differenza della maggioranza delle offerte luce e gas presenti sul mercato libero, che presentano un prezzo bloccato per un periodo di tempo definito (solitamente per un anno), chi sceglie SCELTASICURA di Eni Gas e Luce potrà contare su di uno sconto fisso rispetto ai prezzi del mercato tutelato.

SCELTASICURA è, infatti, una tariffa “indicizzata ARERA”. Nel mercato tutelato, i prezzi di luce e gas vengono decisi da ARERA, l’Autorità per l’energia, che aggiorna i prezzi ogni tre mesi (a gennaio, ad aprile, a luglio ed ad ottobre) in base all’andamento del mercato all’ingrosso. Con SCELTASICURA, l’utente avrà la certezza di poter contare su di uno sconto fisso del 20% rispetto ai prezzi stabiliti da ARERA.

La promozione con lo sconto fisso rispetto al mercato tutelato durerà sino al 31 dicembre del 2021. Con la fine del mercato tutelato, chi ha scelto SCELTASICURA potrà contare su un periodo di 6 mesi di prezzo bloccato (sino al giugno del 2022 quindi) con la possibilità di analizzare nei minimi dettagli il mercato libero e attivare le offerte più convenienti del momento, eventualmente anche cambiando fornitore senza alcun costo aggiuntivo.

Allo stato attuale, SCELTASICURA di Eni Gas e Luce presenta le seguenti caratteristiche:

SCELTASICURA Luce: il “cliente tipo” che sceglie la versione monoraria della tariffa registrerà una spesa annuale per l’elettricità pari a 508 Euro per con un risparmio annuale di 45 Euro rispetto a quanto si spenderebbe restando nel mercato tutelato; è possibile optare anche per la versione bioraria che garantisce la possibilità di ridurre ulteriormente la spesa annuale concentrando i consumi di energia elettrica nella fascia oraria più economica (dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 8, il sabato, la domenica e nei giorni festivi)

Per attivare SCELTASICURA è sufficiente cliccare sul box qui di sotto per raggiungere la pagina dell’offerta del sito Eni Gas e Luce. A questo punto si dovrà scegliere tra la versione monoraria e quella bioraria dell’offerta e avviare la procedura di sottoscrizione scegliendo l’opzione Attiva Ora.

Attiva online SCELTASICURA di Eni Gas e Luce

Per quanto riguarda il gas naturale, invece, è possibile valutare l’attivazione di Link Gas. Questa soluzione prevede un prezzo bloccato per i primi 12 mesi, offrendo la possibilità al cliente di ridurre notevolmente i costi della fornitura di gas naturale nel lungo periodo. Ecco le caratteristiche di Link Gas di Eni:

Link Gas: tariffa monoraria con un prezzo della materia prima gas naturale (denominato “corrispettivo gas”) pari a 0,1760 €/Smc; grazie a questa tariffa, il “cliente tipo” che sceglie Eni Gas e Luce registrerà una spesa annuale per la materia prima pari a 934 Euro con un risparmio annuale rispetto alle attuali condizioni del mercato tutelato pari a 94 Euro

Per attivare l’offerta Link Gas basta cliccare sul box qui di sotto e seguire la procedura di sottoscrizione dal sito di Eni Gas e Luce. E’ possibile attivare anche Link Luce con prezzo bloccato e possibilità di scelta tra la versione monoraria e la versione bioraria. Per Link Luce, il cliente tipo registrerà un risparmio annuale rispetto al mercato tutelato di 35 Euro ma potrà contare sull’opzione del prezzo bloccato invece che sullo sconto fisso di SCELTASICURA.

Attiva online Link Gas di Eni Gas e Luce

Grazie alle migliori offerte Eni Gas e Luce è, quindi, possibile ottenere un notevole risparmio sulle bollette energetiche. Considerando le attuali condizioni del mercato tutelato, infatti, le tariffe proposte permettono di dare un risparmiare circa 140 Euro in un anno passando dal regime di Maggior Tutela alle offerte del mercato Libero.

E.ON Luce e Gas Insieme

Tra le tariffe dual fuel più interessanti di febbraio 2020 per risparmiare sulle forniture di energia elettrica e gas naturale troviamo E.ON Luce e Gas Insieme. Si tratta di una particolare soluzione tariffaria proposta da E.ON che prevede uno sconto extra del 10% sui prezzi di luce e gas per gli utenti che scelgono il fornitore sia per l’energia elettrica che per il gas naturale.

Ecco le caratteristiche dell’offerta E.ON Luce e Gas Insieme:

Energia elettrica: attivando quest’offerta si avrà a disposizione una tariffa monoraria per l’energia elettrica con un prezzo della componente energia pari a 0.03825 €/kWh; tale prezzo è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione; scegliendo quest’offerta, il “cliente tipo” definito in precedenza registrerà una spesa annuale per la fornitura di energia elettrica pari a 484 Euro con un risparmio annuale, rispetto a quanto spenderebbe restando nel mercato tutelato, pari a 68 Euro

Gas naturale: attivando E.ON Luce e Gas Insieme si avrà a disposizione una tariffa gas con un prezzo della componente energia della bolletta pari a 0,1900 €/smc; il "cliente tipo" che attiva quest'offerta registrerà una spesa annuale per la fornitura di gas naturale pari a 985 Euro con un risparmio annuale di 45 Euro rispetto a quanto spenderebbe restando nel mercato tutelato

Attivando l’offerta dual fuel di E.ON per il “cliente tipo” sarà, quindi, possibile ottenere un risparmio complessivo di oltre 110 Euro all’anno rispetto a quanto spenderebbe restando nel mercato tutelato (considerando le attuali condizioni tariffarie). L’offerta E.ON Luce e Gas Insieme è attivabile direttamente online, cliccando sul box qui di sotto. Seguendo la veloce procedura di sottoscrizione, sarà possibile attivare la doppia fornitura di luce e gas con E.ON e dare subito un taglio netto alle spese.

Attiva E.ON Luce e Gas Insieme

Da notare, inoltre, che i clienti che scelgono E.ON hanno la possibilità di sfruttare la promozione Porta un Amico. Grazie a questa promozione, per ogni amico invitato che attiva una nuova fornitura energetica con E.ON, il cliente riceverà uno sconto di 30 Euro in bolletta (in caso di doppia fornitura attivata, quindi, lo sconto sarà di 60 Euro). Anche l’amico invitato che passa ad E.ON otterrà lo sconto.

A completare i vantaggi che E.ON mette a disposizione dei suoi clienti troviamo il programma fedeltà MyE.volution, disponibile in modo completamente gratuito per tutti gli utenti che hanno attivato una fornitura energetica con E.ON. Grazie a questo programma è possibile ottenere premi e vantaggi di diverso tipo e partecipare a esclusivi concorsi con tanti premi in palio.