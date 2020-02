Le offerte luce non sono tutte uguali: le migliori tariffe di febbraio 2020 a confronto

Nella scelta dell’offerta luce più adatta alle proprie esigenze è necessario valutare diversi parametri. Le offerte luce non sono tutte uguali ed i parametri da considerare sono diversi. Solo con un dettagliato confronto delle proprie opzioni sarà possibile massimizzare il risparmio riducendo al minimo l’importo delle bollette. Ecco, quindi, quali sono le migliori tariffe di febbraio 2020 per l’energia elettrica.

Le offerte luce presentano diverse caratteristiche specifiche. Ogni tariffa ha, infatti, vantaggi e svantaggi ben precisi. Per poter minimizzare l’importo delle bollette energetiche, quindi, gli utenti devono valutare con estrema attenzione le caratteristiche delle tariffe disponibili sul mercato libero. Solo in questo modo, infatti, sarà possibile risparmiare e attivare una fornitura che rispecchia effettivamente le proprie esigenze.

Nella scelta delle migliori offerte luce di febbraio 2020 è, quindi, necessario valutare:

la possibilità di sfruttare il prezzo dell’energia elettrica (espresso in €/kWh) più basso possibile

la possibilità di sfruttare l’opzione del prezzo bloccato dell’energia elettrica per 1 o 2 anni in modo da proteggersi contro eventuali rincari del mercato energetico

i vantaggi delle principali tariffe alternative, rinunciando ad esempio al prezzo bloccato per puntare su tariffe con uno sconto fisso rispetto al mercato tutelato

i vantaggi aggiuntivi che i fornitori propongono ai loro clienti (buoni sconto, regali di benvenuto, concorsi e iniziative promozionali di vario tipo).

Di seguito, vedremo quali sono le migliori offerte luce del mese di febbraio 2020 da attivare. Per quantificare la spesa annuale per l’energia elettrica e il risparmio annuale rispetto al mercato libero definiamo un profilo di “famiglia tipo”:

potenza impegnata di 3 KW e un consumo annuo di 2900 kWh, uso Domestico, Residenti

Le migliori offerte luce sono disponibili esclusivamente tramite attivazione online, una procedura semplice e veloce che non comporta l’interruzione della fornitura energetica nel passaggio da un fornitore all’altro e non prevede costi iniziali per l’utente. Per completare l’attivazione online di un’offerta luce è necessario avere a disposizione:

un documento di identità ed il codice fiscale dell’intestatario della fornitura

di ed il dell’intestatario della fornitura una bolletta precedente per recuperare alcune informazioni come il codice POD

un IBAN per l’addebito diretto delle fatture sul conto corrente (molti fornitori accettano solo questa soluzione per il pagamento)

Nella tabella riportata qui di seguito illustriamo quattro differenti tariffe luce che presentano caratteristiche ben precise e che possono garantire un considerevole risparmio annuale (rispetto ai prezzi del mercato tutelato) aggiungendo anche diversi vantaggi aggiuntivi:

Nome tariffa Caratteristiche principali Spesa annuale Risparmio annuale Altri vantaggi Illumia Luce Web Prezzo fisso per 12 mesi dell’energia elettrica 496 Euro 95 Euro Next Energy Luce di Sorgenia Prezzo fisso per 12 mesi dell’energia elettrica 507 Euro 83 Euro Buono Amazon in regalo attivando anche un’offerta gas; promozione “Porta un Amico” SCELTASICURA di Eni Gas e Luce Sconto fisso del 20% rispetto ai prezzi del mercato tutelato 543 Euro 48 Euro Disponibile anche in versione Bioraria Energia 3.0 Light di Engie Prezzo fisso per 24 mesi dell’energia elettrica 543 Euro 48 Euro Disponibile anche in versione Trioraria; promozione “Porta un Amico”

Di seguito, analizziamo nei minimi dettagli i vantaggi delle offerte luce proposte in precedenza che rappresentano delle ottime soluzioni per dare un taglio netto alla bolletta nel corso dei prossimi mesi.

Illumia Luce Web

Tra le migliori tariffe luce del mese di febbraio 2020 segnaliamo Luce Web di Illumia. Si tratta di una tariffa caratterizzata da un prezzo bloccato per 12 mesi della componente energia della bolletta, una soluzione che consente agli utenti di poter contare su di un prezzo molto contenuto (al momento, l’offerta Illumia garantisce il prezzo €/kWh più basso in assoluto considerando le migliori tariffe del mercato libero) e la certezza di poter contare su di un lungo periodo di prezzo bloccato, una protezione essenziale contro i possibili rincari tariffari futuri.

Illumia, infatti, non potrà modificare il prezzo dell’energia elettrica per i primi 12 mesi di fornitura. Solo una volta terminato il periodo promozionale, il fornitore potrà proporre un nuovo prezzo dell’elettricità al cliente (calcolato in base alle nuove condizioni del mercato; non è detto che sia più alto). Il cliente sarà libero di valutare la convenienza del nuovo prezzo, che andrà comunicato con almeno un mese di anticipo, ed eventualmente potrà scegliere se restare o meno con Illumia. In caso di passaggio ad altro fornitore non sono previsti costi e penali.

Luce Web di Illumia è una tariffa monoraria (il prezzo è quindi indipendente dall’orario di utilizzo dell’energia elettrica) caratterizzata da un prezzo dell’energia pari a 0.03500 €/kWh. Come detto, tale prezzo è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di fornitura. Da notare che i clienti che scelgono Illumia hanno la possibilità di personalizzare l’offerta:

al costo di 2 Euro al mese più IVA è possibile richiedere al fornitore di garantire che l’energia elettrica utilizzata in casa venga prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili

al costo di 2 Euro al mese IVA compresa per 24 mesi si potrà richiedere il kit di 10 lampadine a LED Illumia, disponibile nella versione a luce calda, naturale o fredda

Il “cliente tipo” che sceglie Luce Web di Illumia registrerà una spesa annuale per la bolletta di 496 Euro. Rispetto alle attuali condizioni del mercato tutelato (ricordiamo che i prezzi del mercato tutelato cambiano ogni 3 mesi e vengono stabiliti dall’ARERA), l’offerta di Illumia garantisce un risparmio annuale di circa 95 Euro.

Per attivare Luce Web di Illumia è possibile seguire la veloce procedura di sottoscrizione online, accessibile cliccando sul box qui di sotto e scegliendo poi l’opzione Attiva Ora dal sito del fornitore. La procedura di attivazione online dura pochi minuti. Successivamente, sarà il fornitore a prendersi carico di tutti gli aspetti tecnici e amministrativi per poter completare l’attivazione effettiva della fornitura.



Next Energy Luce di Sorgenia

Un’altra ottima offerta luce di febbraio 2020 è Next Energy Luce di Sorgenia. L’offerta in questione presenta caratteristiche molto simili all’offerta di Illumia. Si tratta, infatti, di una tariffa monoraria caratterizzata da un prezzo bloccato per 12 mesi della componente energia della bolletta. Anche in questo caso, Sorgenia non potrà modificare il prezzo dell’energia sino alla fine del periodo promozionale.

Next Energy Luce di Sorgenia prevede un prezzo dell’energia elettrica pari a 0.04318 €/kWh. La “famiglia tipo” che attiva l’offerta di Sorgenia registrerà una spesa annuale per l’elettricità pari a 507 Euro. Rispetto al mercato tutelato, questa tariffa garantisce un risparmio annuale di circa 83 Euro.

Da notare, inoltre, che i vantaggi disponibili per chi sceglie Sorgenia non finiscono qui.

per chi attiva anche Next Energy Gas, tariffa gas con prezzo bloccato per 12 mesi, Sorgenia offrirà in regalo un bonus aggiuntivo; attualmente il bonus a disposizione per i nuovi clienti che scelgono Sorgenia sia per l’elettricità che per il gas naturale è rappresentato da un buono Amazon da 70 Euro

i clienti Sorgenia, per ridurre ulteriormente la bolletta, possono sfruttare la promozione Porta un amico; per ogni amico invitato che attiva una fornitura con Sorgenia si riceverà un buono sconto in bolletta da 30 Euro (anche l’amico invitato che passa a Sorgenia riceverà un buono sconto da 30 Euro in bolletta)

Next Energy Luce di Sorgenia è attivabile direttamente online. Basta cliccare sul box qui di sotto e seguire la procedura di sottoscrizione.



SCELTASICURA di Eni Gas e Luce

Tra le offerte luce disponibili nel corso del mese di febbraio 2020, una delle migliori opzioni a disposizione degli utenti è rappresentata da SCELTASICURA di Eni Gas e Luce. Si tratta di un’offerta completamente differente rispetto alle due viste in precedenza. Chi sceglie SCELTASICURA, infatti, potrà contare su di uno sconto fisso del 20% rispetto ai prezzi praticati nel mercato tutelato avendo così la certezza di poter sfruttare un prezzo sempre più basso rispetto al regime di maggior tutela.

La promozione è valida per un lungo periodo di tempo. Attivando SCELTASICURA di Eni Gas e Luce, infatti, si potrà contare sullo sconto del 20% rispetto al prezzo del mercato tutelato sino al prossimo 31 dicembre 2021. Successivamente, il prezzo dell’energia resterà fisso e bloccato per i successivi 6 mesi permettendo al cliente di valutare con tutta calma le soluzioni migliori da attivare dopo la fine del mercato tutelato.

Da notare, inoltre, che SCELTASICURA è disponibile sia in versione monoraria che in versione bioraria. Chi sceglie la versione bioraria dell’offerta potrà contare su di un prezzo dell’energia elettrica più basso nelle ore serali (dalle 19 alle 8 del mattino seguente), nei week end e nelle giornate di festività nazionale. Questa soluzione è, quindi, molto conveniente per gli utenti che concentrano i consumi di elettricità nelle fasce orarie più economiche.

Una “famiglia tipo” che sceglie SCELTASICURA di Eni Gas e Luce in versione monoraria risparmierà sempre rispetto al mercato tutelato grazie alla possibilità di poter contare sullo sconto fisso del prezzo. Con le condizioni attuali del mercato tutelato, la spesa annuale sarà di 543 Euro con un risparmio annuale di circa 48 Euro rispetto alla spesa di un utente ancora in regime di maggior tutela.

La spesa ed il risparmio annuale indicati rappresentano una stima in quanto il prezzo dell’energia elettrica varia in base alle variazioni del mercato tutelato (i prezzi del mercato tutelato vengono aggiornati ogni 3 mesi). Per quanto riguarda la versione bioraria, l’effettivo risparmio dipenderà dalla distribuzione dei consumi energetici nelle due fasce orarie.

Per attivare SCELTASICURA di Eni Gas e Luce è possibile seguire una veloce procedura di attivazione online. Cliccando sul box qui di sotto si accederà al sito del fornitore e si potrà scegliere se attivare la versione monoraria o la versione bioraria dell’offerta.



Energia 3.0 Light di Engie

Dopo aver visto due offerte con prezzo bloccato per un anno e un’offerta con sconto fisso rispetto ai prezzi del mercato tutelato, vediamo un’altra interessante offerta luce che può rappresentare la soluzione ottimale per proteggersi da possibili rincari tariffari del mercato energetico nel lungo periodo. Stiamo parlando di Energia 3.0 Light di Engie.

Quest’offerta, infatti, si caratterizza per la presenza di un prezzo bloccato per ben 24 mesi per la componente energia della bolletta. Grazie a quest’offerta, quindi, si avrà la certezza di poter contare su di un prezzo vantaggio dell’energia elettrica per un periodo di tempo molto lungo (sino al 2022 inoltrato). L’offerta di Engie rappresenta, quindi, l’opzione ideale per chi vuole la certezza di poter contare su di un prezzo fisso (e vantaggioso) per un lungo periodo di tempo.

Gli utenti interessati ad attivare una nuova offerta luce a prezzo bloccato per 24 mesi con Engie possono scegliere tra la versione monoraria e la versione trioraria di Energia 3.0 Light. Per quanto riguarda la versione monoraria, il prezzo dell’energia elettrica, indipendente dall’orario di utilizzo della stessa, è pari a 0,0449 €/kWh.

La versione trioraria di Energia 3.0 Ligth di Engie presenta, invece, i seguenti prezzi dell’energia.

F1: 0,0510 €/kWh (da lunedì al venerdì dalle 8 alle 19)

(da lunedì al venerdì dalle 8 alle 19) F2: 0,0480 €/kWh (dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23; il sabato dalle 7 alle 23)

(dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23; il sabato dalle 7 alle 23) F3: 0,0370 €/kWh (dal lunedì al venerdì dalle 23 alle 7; il sabato dalle 23 alle 7, la domenica e tutti i giorni di festività nazionale)

La “famiglia tipo” che sceglie Energia 3.0 Light in versione monoraria registrerà una spesa di 543 Euro con un risparmio annuale, calcolato in base alle attuali condizioni tariffarie, rispetto al mercato tutelato pari a 48 Euro all’anno. Per quanto riguarda la tariffa trioraria, invece, la spesa ed il risparmio annuale dipendono fortemente dalla distribuzione dei consumi energetici. Concentrando i consumi nelle fase F2 e, soprattutto, F3 sarà possibile dare un importante taglio alla bolletta.

Da notare, inoltre, che i clienti che attivano un’offerta Engie possono sfruttare la promozione Porta un amico. Grazie a questa promozione, è possibile invitare amici e parenti a passare ad Engie ricevendo un buono da 30 Euro per ogni amico invitato che attiva una fornitura energetica. Il cliente Engie che invita riceverà un buono di 30 Euro da convertire in uno buono sconto in bolletta oppure in un buono acquisto da utilizzare su Amazon, Decathlon, Netflix, Footlocker. L’amico invitato che attiva un’offerta Engie riceverà, invece, uno sconto di 30 Euro sulla prima fattura utile.

Le offerte di Engie sono attivabili direttamente online, cliccando sul box qui di sotto per accedere al sito del fornitore e scegliendo poi l’opzione Richiedo online per avviare la veloce procedura di sottoscrizione.

