Le migliori offerte internet casa senza telefono di febbraio 2020

La nostra vita di tutti i giorni è legata inevitabilmente all’utilizzo di diversi dispositivi mobili collegati online. Per questo motivo, per molti l’idea della linea telefonica fissa è sinonimo di passato. Nonostante questo, secondo una recente analisi Auditel-Censis, il telefono fisso è ancora presente nel 59% percento delle abitazioni: si pensi solo ai numeri che ancora utilizziamo per contattare un ufficio.

Oggi chi pensa di attivare una nuova linea internet casa spesso si rivolge agli operatori ricercando le migliori offerte senza telefono attive sul mercato. È però importante sottolineare che i canoni mensili delle offerte più convenienti includono ancora la linea fissa e per questo rimangono ancora i più vantaggiosi. D’altronde, nella maggior parte dei casi, l’attivazione della linea è un servizio gratuito, così come le chiamate, a costo zero e illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali, a volte addirittura verso quelli fissi di alcuni Paesi dell’Unione Europea, Stati Uniti e Canada.

Qui di seguito vi proponiamo quindi quelle che in generale sono le migliori offerte internet casa a febbraio 2020. Pur includendo la linea telefonica fissa, le proposte di Wind, Fastweb e TIM sono al momento tra le più convenienti sul mercato.

1. Fibra 1000 di Wind

Fibra 1000 di Wind è tra le migliori e più convenienti offerte del momento se confrontata con quelle proposte sul mercato dai principali operatori di settore in Italia. Il canone mensile è pari a 26,98 Euro e si tratta di un pacchetto “tutto incluso.” Vediamo nei dettagli cosa significa questa definizione.

Fibra 1000 di Wind comprende:

navigazione internet ad una velocità che raggiunge fino a 1 Gigabit/secondo in download, grazie alla rete in fibra ottica (se disponibile entro l’area geografica in cui avete intenzione di attivare la linea);

ad una velocità che raggiunge fino a 1 Gigabit/secondo in download, grazie alla rete in fibra ottica (se disponibile entro l’area geografica in cui avete intenzione di attivare la linea); servizio di attivazione ;

; modem Wi-Fi di ultima generazione, al costo di 5,99 Euro/mese per 48 mesi, già inclusi nel canone previsto con l’offerta;

di ultima generazione, al costo di 5,99 Euro/mese per 48 mesi, già inclusi nel canone previsto con l’offerta; 100 Giga al mese di navigazione mobile che possono essere utilizzati da fino quattro numeri Wind della vostra famiglia.

L’offerta Fibra 1000 di Wind prevede anche l’attivazione di una linea telefonica fissa, per la quale sono gratuite le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso tutti i numeri fissi dell’Europa Occidentale, Stati Uniti e Canada. Pertanto, sceglierete una promozione con telefono, con il vantaggio di avere una serie di servizi per la navigazione internet casa di ottima qualità ad un prezzo mensile estremamente conveniente.

Grazie a questa offerta, potrete inoltre provare il servizio Family Protect, che monitora costantemente la sicurezza in rete dei vostri dispositivi connessi alla linea, evitando ad esempio attacchi di phishing, link dannosi e i siti infettati da malware. Potrete inoltre decidere in autonomia quali contenuti bloccare durante la navigazione che si effettua tramite la rete domestica.

Se siete interessati ad attivare anche un’offerta mobile Wind, la promozione Fibra 1000 vi consente inoltre di ottenere una SIM aggiuntiva al costo ridotto di 7,99 Euro al mese. Il piano include 150 Giga di navigazione, 100 SMS gratuiti e chiamate illimitate ogni mese.

Vi ricordiamo che, in caso di recesso anticipato, ovvero prima dei 24 mesi previsti dal contratto, sarà necessario corrispondere l’importo pari alle mensilità residue, oltre che un eventuale contributo residuo per i costi sostenuti dall’operatore durante l’attivazione della linea.

Annunci Google

2. Fastweb Casa di Fastweb

Fastweb Casa di Fastweb vi garantisce una tariffa a prezzo fisso, tutto incluso, al costo di 27,95 Euro al mese, anziché gli originali 34,95 Euro/mese. Il canone include l’Assistenza Clienti MyFastweb, l’attivazione, chiamate illimitate e il modem FASTGate. Si tratta di un’offerta valida fino al 06/02.

Anche in questo caso, Fastweb Casa prevede l’attivazione di una linea telefonica fissa ma, nonostante ciò, si rivela una delle soluzioni più convenienti internet casa del momento. Inoltre, potrete attivare il vostro abbonamento senza particolari vincoli di durata, costi e sorprese nascoste. Questa caratteristica ad esempio vi eviterà il dover corrispondere una somma di denaro in caso di recesso dal contratto sottoscritto dopo pochi mesi, se non doveste più essere soddisfatti del prodotto. Infatti, in caso di disattivazione, è previsto che dobbiate corrispondere solamente una tantum 29,95 Euro, IVA inclusa, per coprire i costi sostenuti dall’operatore per la dismissione o trasferimento della linea.

Ecco i dettagli dell’offerta:

internet illimitato incluso, ad una velocità di download fino a 1 Gigabit/s;

incluso, ad una velocità di download fino a 1 Gigabit/s; Assistenza Clienti MyFastweb gratuita;

gratuita; servizio di attivazione gratuito;

gratuito; Modem FASTGate incluso;

incluso; chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Inoltre, grazie a questa proposta, potrete usufruire dei servizi WOW offerti da Fastweb. Si tratta di:

WOW FI , la rete Wi-Fi di Fastweb con oltre un milione di punti di accesso sul territorio nazionale, grazie alla quale navigare gratuitamente tramite la rete Wi-Fi diffusa di Wind anche fuori casa, pur mantenendo la massima sicurezza;

, la rete Wi-Fi di Fastweb con oltre un milione di punti di accesso sul territorio nazionale, grazie alla quale navigare gratuitamente tramite la rete Wi-Fi diffusa di Wind anche fuori casa, pur mantenendo la massima sicurezza; WOW Space, il servizio di cloud storage di Fastweb facile e sicuro da utilizzare, ma soprattutto illimitato e senza alcun compromesso di qualità. Grazie a WOW Space, potrete salvare online i vostri file audio, immagini e video.

Infine, potrete arricchire la vostra offerta grazie alle numerose opzioni disponibili, tra cui:

Opzione Internazionale , che prevede 1000 minuti di chiamate verso oltre 60 destinazioni internazionali, al costo di 5 Euro/mese aggiuntivi;

, che prevede 1000 minuti di chiamate verso oltre 60 destinazioni internazionali, al costo di 5 Euro/mese aggiuntivi; NOW TV , che include NOW TV intrattenimento + NOW TV Smart Stick + 12 mesi di Cinema al costo di 9,99 Euro aggiuntivi;

, che include NOW TV intrattenimento + NOW TV Smart Stick + 12 mesi di Cinema al costo di 9,99 Euro aggiuntivi; Smarthome, ovvero un’offerta di device pensati per aumentare la sicurezza della vostra casa attraverso i servizi smart possibili grazie alla rete di casa.

3. Super Fibra di TIM

Super Fibra è la speciale promozione di TIM attualmente disponibile per gli utenti interessati ad attivare una nuova linea internet casa. L’offerta è pari a 29,90 Euro/mese tutto compreso ed è attivabile solo attraverso i canali online.

Se decidete di optare per Super Fibra di TIM, avrete:

internet super veloce con tecnologia di connessione in fibra ottica, con velocità massima pari a 1 Gigabit/s in download e 100 Megabit/s in upload;

con tecnologia di connessione in fibra ottica, con velocità massima pari a 1 Gigabit/s in download e 100 Megabit/s in upload; modem TIM Hub , il modem TIM più potente di sempre che garantisce una rete Wi-Fi stabile e con copertura eccellente, prevede inoltre garanzia illimitata;

, il modem TIM più potente di sempre che garantisce una rete Wi-Fi stabile e con copertura eccellente, prevede inoltre garanzia illimitata; servizio di attivazione gratuito;

gratuito; TIMVISION, la TV di TIM.

All’offerta potrete inoltre aggiungere TIM UNICA, una SIM con piano speciale dedicata ai clienti TIM fisso e mobile con offerta dati già attiva. La SIM include Giga illimitati in regalo, oltre che a 6 GB utilizzati nei paesi dell’Unione Europea, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’offerta dati. È possibile acquistare fino ad un massimo di 6 SIM con queste caratteristiche particolarmente vantaggiose.

Super Fibra di TIM prevede l’attivazione di una linea telefonica fissa. Le chiamate verso fissi e mobile nazionali sono gratuite per 24 mesi, che sono rinnovati per altri 24 mesi se deciderete di mantenere la stessa offerta. Nonostante quindi non si tratti di una proposta internet casa senza telefono, la presenza della linea non implica costi aggiuntivi e potrete beneficiare di un pacchetto molto conveniente e alta qualità di servizio.