iPhone 14 e 14 Pro: costi e offerte a confronto a Novembre 2022

iPhone 14 e 14 Pro sono stati presentati a settembre e sono diventati immediatamente il sogno proibito di tantissimi utenti. Dato il prezzo elevato l’occasione migliore per averlo è un’offerta smartphone incluso. Sono molti gli operatori di telefonia mobile a permettere di acquistare i due modelli con pagamento a rate anche senza anticipo e con consegna gratuita direttamente a domicilio.

iPhone 14 e 14 Pro: le offerte di TIM di novembre 2022

Offerte iPhone 14 e 14 Pro con TIM Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Wonder Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Young (solo under 25) illimitati 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro

Con TIM potete avere iPhone 14 e 14 Pro rispettivamente pagando 30 rate da 34 euro al mese e 45 euro al mese. Si può scegliere di pagare con carta di credito (non sono accettate carte di debito o prepagate) con finanziamento TIMFin (TAEG 0,0% salvo approvazione) e vincolo di 30 mesi o con addebito in fattura per chi è cliente fisso dell’operatore. La spedizione dello smartphone è gratuita e lo si riceverà entro 5-8 giorni lavorativi tramite corriere. L’operatore inoltre esegue gratuitamente la portabilità del numero per chi arriva da altri operatori. Di seguito sono descritte le migliori offerte di TIM a cui abbinare iPhone 14 e 14 Pro a rate:

1. TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G (illimitati con TIM Unica) a 9,99 euro al mese. Per i nuovi clienti che acquistano l’offerta online il primo mese e attivazione sono gratuiti. Per la SIM servono 25 euro con 20 euro di traffico incluso. La tariffa può essere attivata solo da chi arriva da Iliad o alcuni MVNO selezionati.

2. TIM Wonder Five con minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G (illimitati con TIM Unica) a 7,99 euro al mese. Per i nuovi clienti che acquistano l’offerta online il primo mese e attivazione sono gratuiti. Per la SIM servono 25 euro con 20 euro di traffico incluso. La tariffa può essere attivata solo da chi arriva da alcuni MVNO selezionati come PosteMobile o Fastweb Mobile

3. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload a 14,99 euro al mese. Per i nuovi clienti che acquistano l’offerta online il primo mese e attivazione sono gratuiti. Per la SIM servono 25 euro con 20 euro di traffico incluso. La tariffa include anche navigazione prioritaria sulla rete di TIM, 100 GB su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese) e TIM Safe Web Plus.

4. TIM Young con minuti e SMS illimitati, 50 GB in 5G a 9,99 euro al mese. Per i nuovi clienti che acquistano l’offerta online il primo mese e attivazione sono gratuiti. Per la SIM servono 25 euro con 20 euro di traffico incluso. La tariffa può essere attivata solo dagli Under 25 e si può personalizzare aggiungendo:

Raddoppio dei Giga (100 GB) a 99 cent in più al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games a 5 euro in più al mese

TIM One Number a 99 cent in più al mese

TIM Unica è la promozione gratuita riservata a chi è cliente dell’operatore per mobile e fisso e consente di avere Giga illimitati per le SIM di tutta la famiglia (massimo 6) fino a quando si mantiene attiva la connessione di casa. L’offerta include anche sconti fino a 550 euro su alcuni smartphone con vincolo di 30 mesi per il mobile. TIM Unica prevede il pagamento con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

iPhone 14 e 14 Pro: le offerte di Iliad di novembre 2022

Offerte iPhone 14 e 14 Pro con Iliad Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Giga 80 illimitati 80 GB in 4G/4G+ 7,99 euro Flash 160 illimitati 160 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 euro

Iliad consente di acquistare iPhone 14 e 14 Pro facendone richiesta nell’Area Personale solo a chi dispone di una SIM da almeno 3 mesi con addebito automatico su carta di credito o di debito con sistema di sicurezza con 3D Secure. La consegna è gratuita e avviene tramite corriere entro 5 giorni lavorativi. Con Iliad potete avere iPhone 14 e 14 Pro ai seguenti prezzi:

iPhone 14 da 128 GB a 27 euro al mese per 30 rate + 209 euro di anticipo

iPhone 14 da 256 GB a 30 euro al mese per 30 rate + 249 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 128 GB a 33 euro al mese per 30 rate + 339 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 256 GB a 37 euro al mese per 30 rate + 349 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 512 GB a 40 euro al mese per 30 rate + 519 euro di anticipo

Tra le migliori offerte a cui potete abbinare il telefono abbiamo:

1. Flash 160 con minuti e SMS illimitati e 160 GB in 4G/4G+ o 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. L’offerta è disponibile fino al 10 novembre, salvo proroghe da parte di Iliad

Attivando questa offerta o un’altra da 9,99 euro al mese potete avere uno sconto di 5 euro sull’offerta fibra ottica dell’operatore che include:

Navigazione illimitata fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in download suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali e 60 destinazioni all’estero

Modem IliadBox in comodato d’uso

Attivazione

IliadBox per i già clienti mobili con offerta da 9,99 euro al mese e addebito automatico ha un costo di 19,99 euro al mese per sempre invece di 24,99 euro al mese. Installazione a 39,99 euro una tantum.

2. Giga 80 con minuti e SMS illimitati e 80 GB in 4G/4G+ al costo di 7,99 euro al mese. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro.

Offerte con iPhone 14 a rate di WindTre a novembre 2022

Offerte iPhone 14 e 14 Pro con WindTre Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Di Più Lite 5G minuti illimitati e 200 SMS 50 GB in 5G 12,99 euro Di Più Full 5G minuti illimitati (50 verso l’estero) e 200 SMS 100 GB in 5G 14,99 euro Di Più Unlimited 5G minuti illimitati (200 verso l’estero) e 200 SMS illimitati in 5G 29,99 euro

Con WindTre potete acquistare iPhone 14 e 14 Pro in 24 rate rispettivamente a partire da 24,99 euro al mese e 29,99 euro al mese. Avete anche inclusi 3 mesi di Apple TV+. La tariffa si prenota online ma l’acquisto del telefono e ritiro avvengono in negozio. Attivando il servizio Reload Exchange si può far valutare il proprio smartphone tra gli oltre 200 modelli disponibili e ottenere un buono fino a 800 euro più uno sconto di 60 euro per iPhone 14 e 14 Pro. L’offerta migliore per acquistare questi modelli è la seguente:

1. Di Più Unlimited 5G con minuti illimitati (200 verso l’estero), 200 SMS e Giga illimitati in 5G con Priority Pass a 29,99 euro al mese con Easy Pay (addebito automatico su conto corrente o carta di credito). L’offerta include anche assistenza dedicata al 159 senza attese e blocco dei servizi a sovrapprezzo. Acquistando l’offerta online l’attivazione di 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese. La SIM ha un prezzo di 10 euro

Offerte con iPhone 14 a rate di Vodafone a novembre 2022

Offerte iPhone 14 e 14 Pro con Vodafone Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Vodafone Silver illimitati 150 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per il primo mese, poi 7,99 euro Vodafone Silver (prezzo bloccato per 24 mesi) illimitati 200 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per il primo mese, poi 9,99 euro Infinito Black Edition illimitati (+1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming extra Ue) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro

Con Vodafone potete avere iPhone 14 e 14 Pro a rate con vincolo di 24 mesi e il pagamento di un acconto a seconda del modello desiderato. La consegna è gratuita e avviene in tutta Italia nei giorni lavorativi (da lunedì al venerdì). Con Vodafone potete avere iPhone 14 e 14 Pro ai seguenti prezzi:

iPhone 14 da 128 GB – a partire da 34,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 da 256 GB – a partire da 39,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 da 512 GB – a partire da 50,99 euro al mese per 24 mesi + 99,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 128 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 mesi + 199,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 256 GB – a partire da 47,99 euro al mese per 24 mesi + 199,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 512 GB – a partire da 53,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro da 1 TB – a partire da 63,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

Vodafone permette di scegliere tra diverse tariffe a cui abbinare il telefono. La migliore per averlo al prezzo più basso è la seguente:

1. Infinito Black Edition con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità a 39,99 euro al mese con Smart Pay. Attivazione a 6,99 euro.

Tra le tariffe più economiche dell’operatore invece figurano:

2. Vodafone Special con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con Smart Pay a 5 euro per un mese, poi 7,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite. La tariffa può essere attivata solo da chi arriva da Iliad o alcuni MVNO selezionati.

3. Vodafone Special (prezzo bloccato 24 mesi) con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G con Smart Pay a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite. La tariffa può essere attivata solo da chi arriva da Iliad o alcuni MVNO selezionati.

Con Smart Pay, che prevede l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito, potete avere 10 GB aggiuntivi, accesso alla rete 5G, 5G Priority Access per continuare a navigare anche in assenza di segnale e ogni mese gli sconti e promozioni di Vodafone Club. Attivando le offerte Infinito si accedere al Vodafone Club+ che aggiunge 6 mesi di Infinity+ e sconti sull’acquisto di device elettronici nei Vodafone Store.

Offerte con iPhone 14 a rate di Fastweb a novembre 2022

Offerte iPhone 14 e 14 Pro con Fastweb Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 90 GB anche in 5G 7,95 euro

Fastweb mette a disposizione le sue offerte con abbinato iPhone 14 e 14 Pro in negozio. Qui è possibile richiedere anche un finanziamento con Findomestic a tasso zero con vincolo di 20 o 30 mesi (TAEG 0,0% salvo approvazione). L’offerta a cui associare il telefono è la seguente:

1. Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. Acquistando l’offerta online la SIM costa 10 euro con consegna gratuita. La tariffa include anche i corsi della Fastweb Digital Academy

Con Fastweb potete avere iPhone 14 e 14 Pro ai seguenti prezzi:

iPhone 14 da 128 GB da 33,30 euro al mese per 30 rate

iPhone 14 da 256 GB da 36,97 euro al mese per 30 rate

iPhone 14 Pro da 128 GB da 42,97 euro al mese per 30 rate

iPhone 14 Pro da 256 GB da 47,30 euro al mese per 30 rate

iPhone 14 Pro da 512 GB da 56,30 euro al mese per 30 rate