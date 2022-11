Passa a Iliad a novembre per avere minuti e SMS illimitati e fino a 160 GB in 5G e uno sconto di 5 euro al mese sulla fibra ottica dell'operatore

Iliad non smette di crescere nel settore della telefonia mobile e anzi si rilancia con nuove proposte senza vincoli, trasparenti e vantaggiose sotto tantissimi punti di vista. Chi passa a Iliad a novembre può trovare offerte economiche ma ricche di Gigabyte e con la tariffa giusta si ha anche uno sconto sulla fibra ottica, il cui prezzo proposto dall’operatore low cost è già tra i più bassi sul mercato.

Passa a Iliad da Vodafone, TIM e WindTre: le offerte di novembre 2022

Offerte Iliad di novembre Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Voce illimitati 40 MB in 4G/4G+ 4,99 euro Giga 80 illimitati 80 GB in 4G/4G+ 7,99 euro Flash 160 illimitati 160 GB in 4G/4G+ e 5G 9,99 euro Dati 300 a consumo 300 GB in 4G/4G+ 13,99 euro

Chi passa a Iliad può farlo da qualsiasi operatore senza differenze. L’operatore low cost infatti al contrario di altri suoi diretti concorrenti non pone vincoli in base al gestore di provenienza. Chi arriva da Vodafone, TIM, WindTre o qualsiasi altro marchio troverà quindi le stesse tariffe e condizioni. Iliad inoltre effettua gratuitamente la portabilità del numero entro un massimo di tre giorni lavorativi ma non obbliga gli utenti a richiederla. Le tariffe mobile per chi passa a Iliad a novembre sono:

1. Voce con minuti e SMS illimitati e 40 MB in 4G/4G+ da utilizzare anche in roaming in Ue al costo di 4,99 euro al mese.

2. Giga 80 con minuti e SMS illimitati e 80 GB in 4G/4G+ al costo di 7,99 euro al mese. In roaming è possibile navigare in Ue fino a 7 GB

Attiva Giga 80 di Iliad »

3. Flash 160 con minuti e SMS illimitati e 160 GB in 4G/4G+ o 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese. In roaming è possibile navigare in Ue fino a 9 GB. L’offerta è disponibile fino al 10/12/22, salvo proroghe da parte di Iliad

Attiva Flash 160 di Iliad »

4. Dati 300 con chiamate a 28 cent al minuto, SMS a 28 cent e 300 GB in 4G/4G+ al costo di 13,99 euro al mese. In roaming è possibile navigare in Ue fino a 13 GB

Tutte le offerte di Iliad sono senza vincoli o costi nascosti. L’attivazione è gratuita così come la consegna della SIM, che per tutte le tariffe ha un costo di 9,99 euro. Chi vuole disattivare il piano può farlo in ogni momento senza il pagamento di penali. L’operatore inoltre non applica rimodulazioni e per questo il prezzo e la composizione delle offerte resta fissa per sempre. La copertura in 4G è superiore al 99% mentre in 5G l’operatore francese raggiunge alcune aree di tutte le principali città.

Chi passa a Iliad acquistando l’offerta online si riceverà la SIM direttamente a casa gratuitamente tramite Poste Italiane o corriere in 2-5 giorni lavorativi. Nel primo caso viene consegnata direttamente nella cassetta delle lettere e quindi non c’è obbligo di firma. Nel secondo invece si dovrà essere presenti personalmente per il ritiro e presentare al corriere il documento utilizzato in fase di registrazione e fornirgliene una copia fronte/retro.

Per l’attivazione si dovrà poi effettuare la videoidentificazione. La procedura è necessaria per verificare l’identità dell’intestatario della SIM e prevede di realizzare un breve video selfie in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento. La procedura richiede meno di 3 minuti.

Se avete bisogno di assistenza potete contattare il servizio clienti al 177. La chiamata è gratuita dal proprio numero Iliad dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi, dalle ore 8.00 alle 22.00. Per gestire la propria offerta basta accedere all’Area Personale sul sito da mobile o web. Da qui si può verificare il credito residuo, monitorare i consumi di minuti, SMS e Giga, gestire le deviazioni di chiamata e i messaggi in segreteria, modificare alcuni dati personali, cambiare offerta e altre operazioni.

Passati tre mesi dall’acquisto della SIM potrete fare richiesta per abbinare un telefono all’offerta con pagamento a rate e addebito automatico su carta di credito o di debito con 3D Secure. Le offerte smartphone incluso di Iliad prevedono un vincolo di permanenza minima di 30 mesi e il pagamento di un anticipo a seconda del modello scelto. Con il gestore potete scegliere tra i migliori telefoni di Apple, compresi i recentissimi iPhone 14. La consegna è gratuita e avviene tramite corriere in qualche giorno lavorativo.

Passa a Iliad per la fibra ottica

Le offerte Internet casa di Iliad Navigazione Chiamate Costo mensile IliadBox fino a 5 Gbps in FTTH EPON complessivi illimitate 19,99 euro per chi è già cliente mobile con offerta da 9,99 euro

Iliad dallo scorso gennaio ha lanciato la sua prima offerta fibra ottica con copertura garantita da Open Fiber, uno dei più importanti wholesaler di banda larga in Italia. Chi passa a Iliad attivando Flash 160 o qualsiasi altra tariffa mobile da almeno 9,99 euro al mese può avere uno sconto di 5 euro al mese per Iliad Box.

La tariffa fisso dell’operatore include navigazione illimitata fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload su rete FTTH EPON (Fiber to the Home) suddivisi in porte Ethernet e Wi-Fi insieme a chiamate illimitate da fisso verso numeri in Italia e 60 destinazioni all’estero, modem Wi-i 6 IliadBox in comodato d’uso e attivazione. L’offerta per i clienti mobili con piano da 9,99 euro ha un costo di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Il costo di installazione è di 39,99 euro una tantum.

Chi passa a Iliad può scegliere di aggiungere all’offerta anche fino a quattro Wi-Fi Extender per potenziare il segnale wireless in tutta la casa (1,99 euro al mese ciascuno) o la protezione per tutti i dispositivi connessi con il McAfee Antivirus (2,99 euro al mese). L’app Iliad Connect di gestire i dispositivi, condividere l’accesso alla rete tramite QR Code, creare profili personalizzati per la famiglia e verificare quale terminale utilizza più banda.

Passa a Iliad con codice di migrazione

Chi passa a Iliad per la rete fissa può accelerare il trasferimento di linea utilizzando il codice di migrazione. Questa sequenza di numeri e lettere (di solito tra 15 e 19 caratteri) contiene informazioni importanti come il numero di telefono e l’operatore di provenienza e arrivo. Basterà fornire il codice di migrazione a Iliad per avviare la procedura di passaggio di gestore.

Il codice di migrazione si trova nell’ultima bolletta (nel caso di TIM potrebbe chiamarsi “codice segreto”) ma potete ottenerlo anche contattando il servizio clienti del vostro attuale provider. Per verificare che il codice sia corretto potete utilizzare gratis un apposito strumento di SOStariffe.it.

Passa a Iliad: quanto tempo per avere la fibra ottica

Chi passa a Iliad per la rete fissa dovrà attendere in media 60 giorni per iniziare a navigare con la sua nuova offerta. L’operatore in realtà non chiarisce i tempi necessari per attivazione ma nella sezione chiamata Carta dei servizi sul proprio sito afferma che il 95% delle richieste è garantita entro 80 giorni dalla richiesta e il 99% entro 90 giorni. Per ogni giorno successivo a tale soglia si riceve in automatico un bonus di 2,5 euro al giorno fino al massimo di 100 euro.