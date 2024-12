Interesse conto corrente medio in Italia offerto dalle banche sul saldo è dello 0,21% . Mentre gli istituti di credito, depositando il denaro dei propri clienti alla BCE, percepiscono il 4% annuo. Una disparità. Eppure non mancano le eccezioni anche tra le banche. Scopri quali offrono un conto corrente remunerato a giugno 2024.

C’è un fossato che separa gli interessi conto corrente che le banche erogano ai piccoli risparmiatori (in Italia la media del 2023 è pari allo 0,21% che vuol dire 10,5 euro di rendimento in un anno su una giacenza di 5.000 euro) e il tasso annuo (4%) che gli istituti di credito ricevono versando i propri capitali alla BCE (Banca centrale europea). Una differenza che, nel 2023, ha generato un margine di interesse totale per le banche europee pari a 378 miliardi di euro di extra-profitti, secondo i dati di UBS, elaborati dal quotidiano “Financial Times”.

Tuttavia, ci sono anche banche che remunerano con tassi anche fino al 4% lordo annuo il saldo dei propri clienti. E, con il comparatore di SOStariffe.it, ecco una selezione delle offerte di giugno 2024 per avere interessi conto corrente. Sono conti bancari che mettono a disposizione anche promozioni e sconti sulla carta di debito o sulla carta di credito, oppure cashback sugli acquisti. Per consultare il comparatore di SOStariffe.it, clicca sul bottone verde qui di seguito:

CONFRONTA I CONTI CORRENTI »

Per far fruttare i tuoi risparmi, una valida alternativa è un conto deposito. Per trovare le migliori offerte di giugno 2024 fra i partner, vai al comparatore di SOStariffe.it. E scopri come ottenere un rendimento fino al 4,25% lordo annuo per un investimento di soli 12 mesi. Investendo 10.000 euro, avrai un guadagno netto pari a 314,50 euro.

Interessi conto corrente molto bassi per i piccoli risparmiatori

Da un’analisi della FABI (Federazione autonoma bancari italiani) emerge che in Italia fino a 50.000 euro depositati su un conto corrente le banche concedono in media un tasso di interesse dello 0,21%. I più penalizzati sono i risparmiatori della Campania, dove è riconosciuto solo lo 0,13%, rispetto a quelli del Trentino Alto Adige, la cui liquidità è remunerata allo 0,36%.

Sempre stando alla ricerca della FABI, da Nord a Sud, non ci sono le stesse opportunità di guadagno per i risparmi delle famiglie italiane. Con 5.000 euro sul conto corrente in banca si guadagnano 18,2 euro l’anno in media in Trentino Alto Adige, 15 euro in Toscana e 11 euro in Lombardia. La stessa somma, invece, frutta in Campania appena 6,5 euro, 7 euro in Friuli Venezia Giulia e 8 euro in Calabria, Basilicata, Liguria e Valle d’Aosta.

Nonostante questi magri rendimenti, sei italiani su dieci (il 62%) dichiarano di tenere i propri risparmi liquidi sul conto corrente, secondo l’indagine annuale ACRI-IPSOS. E gli istituti di credito spiegano i bassissimi tassi di interesse erogati ai loro clienti, sostenendo che il conto corrente non un è prodotto per il risparmio, ma per i pagamenti.

Interessi conto corrente: le offerte vantaggiose di giugno 2024

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Conto BBVA canone annuale gratuito per sempre

remunerazione del 4% lordo annuo fino al 31/1/2025 sul saldo

4% di cashback tutti i mesi sugli acquisti fino a 200 €

tutti i mesi sugli acquisti fino a 200 € carta di debito inclusa

Gran Caskback di BBVA del 10% su tutti gli acquisti il primo mese fino al 31/8/2024

su tutti gli acquisti il primo mese fino al 31/8/2024 prelievi gratis in area Euro per importi pari o superiori a 100 €

in area Euro per importi pari o superiori a 100 € bonifici ordinari e bonifici istantanei senza commissioni

Conto deposito non vincolato con tasso del 3% lordo annuo per 24 mesi 2 ControCorrente Semplice di IBL Banca canone gratuito per 6 mesi, poi azzerabile con sconti, con apertura entro il 19/6/2024

poi azzerabile con sconti, con apertura entro il 19/6/2024 3,10% di interesse lordo annuo sulla giacenza per 6 mesi con apertura entro il 19/6/2024

con apertura entro il 19/6/2024 carta di debito inclusa

2 prelievi di contanti gratuiti al mese in area Euro, poi 0,95 € per i prelievi aggiuntivi

1 bonifico online ordinario SEPA gratis al mese, poi 0,95 € 3 Conto Webank canone gratuito e rendimento sul saldo del 3% fino al 31/12/2024, con apertura entro il 17/7/2024

carta di debito gratuita

carta di credito gratuita

bonifico online gratuito

prelievo gratuito da sportelli ATM di Banco BPM

Qui di seguito, grazie al comparatore di SOStariffe.it, analizziamo in dettaglio che cosa prevedono invece le tre migliori offerte fra i partner per un conto corrente remunerato a giugno 2024:

Conto BBVA

BBVA propone un conto corrente online a zero spese per sempre, che remunera con un tasso di interesse del 4% il saldo fino al 31 gennaio 2025 e assicura il 4% di cashback tutti i mesi sugli acquisti fino a una spesa massima di 200 euro fino al 31 gennaio 2025. In aggiunta Gran Cashback 10% BBVA, valido sui primi 500 euro di acquisti del primo mese per i clienti che aprono il conto entro il 31 agosto 2024.

Inoltre i nuovi clienti possono approfittare anche della promozione “Passaparola“: bonus di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, con un omaggio fino a 200 euro. La persona portata in BBVA riceverà invece 10 euro di bonus. In aggiunta, c’è l’iniziativa “Compra&Vinci BBVA 2024”: acquistando con la carta di debito BBVA, puoi essere sorteggiato e vincere:

ogni quindici giorni 100 buoni regalo Amazon.it da 50 euro ;

; ogni tre mesi grandi premi. Il prossimo premio messo in palio è un viaggio a Capo Verde per due persone.

Con codice IBAN italiano, il conto BBVA a canone annuo gratuito si caratterizza per:

carta di debito fisica o digitale gratuita;

fisica o digitale gratuita; prelievo di contanti a costo zero da qualsiasi sportello ATM (in Italia e in tutti i Paesi della zona Euro) se pari o superiore a 100 euro;

bonifico ordinario gratuito fino a un limite massimo di 6.000 euro;

bonifico istantaneo gratuito fino a un limite massimo di 1.000 euro;

fino a un limite massimo di 1.000 euro; trasferimento del vecchio conto e dei pagamenti in BBVA a costo zero;

ricarica del conto senza commissioni.

Nuovi e già clienti di BBVA possono, infine, beneficiare di “Deposito flessibile”, un conto deposito senza vincoli con un rendimento del 3% lordo annuo per 24 mesi e, in caso di cancellazione anticipata (gratuita e senza penali), la garanzia di un interesse dell’1% in base al periodo di permanenza.

BBVA offre ai clienti anche la possibilità di:

ricevere l’ accredito anticipato dello stipendio fino a 5 giorni prima sul proprio conto corrente;

fino a 5 giorni prima sul proprio conto corrente; avvalersi del servizio “Prestito Immediato” per ottenere un finanziamento velocemente;

per ottenere un finanziamento velocemente; dividere con “Pay&Plan” l’importo dei propri acquisti in rate mensili.

Per avere una panoramica dell’offerta di BBVA, ecco il link di riferimento:

Scopri il conto BBVA »

ControCorrente Semplice di IBL Banca

Con apertura entro il 19 giugno 2024 di ControCorrente Semplice o Straordinario, IBL Banca offre il canone del conto gratuito per i primi sei mesi e 3,10% lordo di interessi in base al saldo liquido giornaliero, in promozione per i primi 6 mesi dall’apertura del conto. Questo tasso del 3,10% lordo è applicato su una giacenza fino a 100.000 euro, mentre è del 2% lordo oltre i 100.000 euro.

Il conto ControCorrente prevede la possibilità di azzerare il pacchetto Semplice (anziché 2 euro al mese) dopo il primo semestre, accreditando lo stipendio o la pensione o con entrate mensili fisse di oltre 800 euro, in base alla giacenza media sul conto o se si abbia un vincolo attivo. Sempre con gli sconti il pacchetto Straordinario può costare solo 4 euro al mese, dopo i primi 6 mesi a zero spese.

In ControCorrente è sempre compresa nel canone la carta di debito, valida a livello nazionale e internazionale, per prelevare e fare acquisti. Con il pacchetto Straordinario è possibile richiedere la carta di credito a un prezzo speciale. È offerta anche la possibilità di associare le carte ad Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay per pagare con lo smartphone in tutta sicurezza.

Il pacchetto ControCorrente Semplice è il più conveniente in quanto, con operazioni illimitate sul conto e Internet banking, si caratterizza per:

carta di debito inclusa ;

; 2 prelievi di contanti mensili gratuiti in area Euro, poi per quelli aggiuntivi 0,95 euro;

ricarica telefonica senza commissioni;

1 bonifico SEPA online gratis al mese, successivi a 0,95 euro;

bonifico istantaneo 2,50 euro;

domiciliazione utenze gratuita ;

; pagamenti online di RAV/MAV gratuiti;

a richiesta carta prepagata;

a richiesta carta di credito Classic a 29,90 euro l’anno.

Possibilità per i clienti di ControCorrente di aprire il conto deposito di IBL Banca, Time Deposit che, per vincoli di 6 mesi, offre un tasso di interesse del 3,80% lordo annuo. I piccoli risparmiatori possono scegliere tra una liquidazione trimestrale o annuale.

Per saperne di più dell’offerta di IBL Banca, clicca sul link qui sotto:

SCOPRI CONTROCORRENTE DI IBL BANCA »

Conto Webank

Webank mette a disposizione dei risparmiatori un conto corrente online con canone annuo gratuito e con un rendimento del 3% lordo fino al 31 dicembre 2024 per i nuovi clienti che lo apriranno entro il 17 luglio 2024. Questo conto si contraddistingue per:

carta di debito internazionale (con collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay) gratuita;

(con collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay) gratuita; prelievo di contante gratuito da tutti gli ATM in Italia e area Euro;

carta di credito Cartaimpronta One (circuito Visa o Mastercard) gratuita e con fido mensile minimo di 500 euro e massimo di 7.800 euro;

(circuito Visa o Mastercard) gratuita e con fido mensile minimo di 500 euro e massimo di 7.800 euro; carta prepagata gratuita;

prelievo di contanti da sportello ATM di Banco BPM gratuito, da altra banca 2 euro;

bonifico online in area SEPA senza commissioni;

in area SEPA senza commissioni; pagamenti MAV e RAV senza costi;

ricarica cellulare gratuita;

gratuita; domiciliazione delle utenze incluse.

Per conoscere più informazioni sull’offerta di Webank, segui il link:

SCOPRI CONTO WEBANK »

Paolo Marelli Specializzato in Energia, Conti e Carte cronista per Il Giorno, Il Giornale e il Corriere della Sera, a copywriter e brand journalist a Londra in agenzie di comunicazione; è tornato in Italia per scrivere news specializzate per alcuni siti come CorCom e SpacEconomy360, oltre che testate online del gruppo NetworkDigital360, contenitore di testate e portali B2B dedicati ai temi della Trasformazione Digitale e dell’Innovazione Imprenditoriale. Per SOStariffe.it scrive testi in ambito conti, carte di credito, internet e telefonia, tv e luce e gas, argomenti di cui si interessa e occupa in maniera professionale dal 2022. Dapere il, aa Londra in agenzie di comunicazione; è tornato in Italia per scrivereper alcuni siti comee SpacEconomy360, oltre che testate online del gruppo, contenitore di testate e portali B2B dedicati ai temi della Trasformazione Digitale e dell’Innovazione Imprenditoriale. Perscrive testi in ambito, argomenti di cui si interessa e occupa in maniera professionale dal 2022.