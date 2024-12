Iliad in appena due anni è diventato un punto di riferimento anche per quanto riguarda la rete fissa. L’operatore è il primo per sottoscrizioni in fibra FTTH (Fiber to the Home) per il primo trimestre del 2024 fra i cinque principali player di mercato. L’offerta Iliad Internet casa senza linea fissa oggi è disponibile per 14 milioni di unità abitative e si caratterizza non solo per la qualità della connessione e dei servizi inclusi ma anche perché il prezzo è fisso per sempre. In più, c’è uno sconto sulla fibra per chi è cliente di Iliad per il cellulare.

Iliad internet casa senza linea fissa: le offerte di giugno 2024

IliadBox Caratteristiche Connessione fino a 5 Gbps in FTTH EPON Chiamate illimitate Costo mensile 24,99 €/mese per sempre

19,99 €/mese con attiva una SIM mobile da 9,99 €/mese e pagamento automatico Attivazione inclusa

L’offerta fibra di Iliad grazie all’integrazione di tecnologie come EPON (Ethernet Passive Optical Network) e GPON (Gigabit Passive Optical Network) è stata premiata nel 2023 come la migliore in Italia per velocità in download e upload dalla società di analisi indipendente nPerf. Il collegamento diretto con il modem dell’utente consente di avere un segnale stabile e prestazioni di alto livello in qualsiasi circostanza. Dopo aver verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, scoprirete a quale prestazioni può arrivare la connessione:

fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload in FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

in download e 700 Mbps in upload in (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON in alcune aree di Milano, Torino e Bologna (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

in download e 500 Mbps in upload in in alcune aree di Milano, Torino e Bologna (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH nelle Aree Bianche non raggiunte dalla rete dell’operatore

Con IliadBox avete inclusi anche chiamate illimitate verso fissi e mobili in Italia e oltre 60 destinazioni all’estero, attivazione e un modem di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. IliadBox è il primo modem in Italia con supporto al Wi-Fi 7 e garantisce prestazioni ideali per guardare film e serie TV in streaming anche in altissima qualità, scaricare file da Internet o giocare online. Potete anche collegare più dispositivi contemporaneamente senza che il segnale si interrompa.

Il prezzo è di 24,99 euro al mese per sempre. Se però è attiva un’offerta mobile da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito, il prezzo per la fibra diventa di 19,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro una tantum. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino alle 17.00 del 31/7/24.

Potete acquistarla comodamente online e fin dalle prime fasi dell’attivazione aggiungere fino a 4 Wi-Fi 7 Extender per aumentare la portata del segnale e raggiungere ogni angolo della casa al costo di 1,99 euro al mese per ogni dispositivo e la protezione di McAfee Multi Access per tutti i dispositivi connessi a 2,99 euro al mese.

L’app Iliadbox Connect è un sistema semplice ed efficace per gestire la rete e tutti i terminali ad essa collegati con un tap sullo schermo dello smartphone. Tra le funzioni disponibili ci sono:

controllo della qualità della connessione

verifica dei dispositivi che utilizzano più banda

pianificare gli orari di accesso al Wi-Fi per ogni terminale

condivisione dell’accesso alla rete con altre persone inviando un QR Code via email o SMS

profili di sicurezza personalizzati per ogni membro della famiglia

Iliad Internet casa senza linea fissa: come avere uno sconto a giugno 2024

Offerte mobile per avere lo sconto sulla fibra Costo mensile Minuti, SMS e Gigabyte Flash 200 9,99 €/mese per sempre minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G Flash 250 11,99 €/mese per sempre minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G Dati 350 14,99 €/mese per sempre minuti e SMS a consumo + 350 GB in 4G/4G+

Per avere uno sconto sull’offerta Iliad Internet casa senza linea fissa oggi avete ancora più scelta in termini di tariffe di telefonia mobile da attivare per ottenere l’incentivo. Tutte le promozioni dell’operatore low cost sono senza vincoli né costi nascosti. Se non siete soddisfatti potete quindi richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali in qualsiasi momento. Data l’assenza di rimodulazioni, poi, il prezzo è fisso per sempre.

Iliad garantisce una copertura del 99% del territorio in 4G o 4G+ mentre con le sue offerte 5G consente di navigare alla massima velocità in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia. L’operatore low cost ha recentemente introdotto la tecnologia VoLTE per alcune sue tariffe, permettendo quindi di effettuare chiamate con audio in altissima qualità anche mentre si naviga su Internet o si utilizzano le app contemporaneamente. A giugno potete quindi attivare:

Flash 200

minuti e SMS illimitati (VoLTE)

200 GB anche in 5G

11 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre. L’offerta è disponibile, salvo proroghe, fino al 27/6/24.

Flash 250

minuti e SMS illimitati (VoLTE)

250 GB anche in 5G

13 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 11,99 euro al mese fisso per sempre. L’offerta è disponibile, salvo proroghe, fino al 31/7/24.

Dati 350

chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent

350 GB in 4G/4G+

16 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 14,99 euro al mese fisso per sempre.

Il contributo per l’attivazione di tutte le offerte di Iliad è di 9,99 euro. La SIM è gratuita e vi verrà spedita direttamente a casa con Poste Italiane e consegnata nella cassetta delle lettere. Non c’è quindi obbligo di firma. In alternativa potete richiedere anche online un’eSIM al costo di 9,99 euro. Per scaricala basta inquadrare con la fotocamera dello smartphone l’apposito QR Code presente nell’email di riepilogo dell’ordine o in qualsiasi momento nell’Area Personale. Per attivarla dovrete invece inserire il codice segreto e seguire poi le indicazioni a schermo.

Per attivare l’offerta dovrete infine procedere alla video identificazione. L’operatore è necessaria affinché l’operatore possa confermare l’identità dell’intestatario della SIM e prevede di realizzare un breve video in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento. In tutto vi basteranno meno di tre minuti.

Nel caso in cui abbiate esaurito il traffico dati incluso nell’offerta, una volta superati i 200 MB si può continuare a navigare al costo di 90 cent ogni 100 MB, previo consenso. Se state preparando un viaggio all’estero e non volete restare senza Giga, sono disponibili diverse opzioni per chi viaggia:

5 GB in roaming in Ue per un mese a 3,99 euro

per un mese a 5 GB in roaming in Svizzera per un mese a 4,99 euro

per un mese a 5 GB in roaming in USA e Canada per un mese a 4,99 euro

A tutte le offerte di Iliad potete anche abbinare l’acquisto di uno smartphone a rate senza anticipo e pagamento con finanziamento a tasso zero (salvo approvazione). La spedizione è gratuita e riceverete il telefono entro pochi giorni lavorativi. Ad esempio, potete avere iPhone 15 a partire da 35,16 euro al mese per 20 rate con finanziamento Younited e la promessa di restituite il telefono alla fine del pagamento. Potete anche dare in permuta un vecchio cellulare per avere fino a 825 euro di sconto sul finanziamento per iPhone 15 Pro.

Da qualche giorno è disponibile anche Samsung Galaxy S24 a partire 37,25 euro al mese per 24 rate con finanziamento Findomestic. Fino all’11/6/24 il prezzo del modello con più memoria è lo stesso di quello base.

Potete confrontare gratuitamente le offerte di Iliad con quelle di altri operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it. Con pochi clic avrete costruito il vostro profilo personale di consumi per trovare la soluzione più economica per le vostre esigenze. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

