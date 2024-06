Scopri le migliori offerte TIM tutto compreso per mobile e rete fissa per chi è già cliente. Potete avere Giga illimitati in 5G per la famiglia e uno sconto sulla fibra

TIM non dimentica di premiare i suoi clienti più fedeli con molte offerte e promozioni imperdibili. Ci sono infatti offerte TIM tutto compreso per tutti i gusti sia per la telefonia mobile che per la rete fissa. I vantaggi sono ancora più interessanti se si sceglie l’operatore per entrambe. Ad esempio potete ottenere Giga illimitati in 5G gratis per tutta la famiglia o uno sconto su una connessione in fibra senza limiti e alla massima velocità.

Non bisogna poi sottovalutare i premi del programma TIM Party come Giga, minuti, smartphone e tanto altro ancora. Più anni passate con l’operatore più i regali si ricevono. Si parla, ad esempio, di sconti sui biglietti per musei, parchi di divertimento e attrazioni e un concorso per vincere i premi della Nazionale di calcio o una crociera nel Mediterraneo con MSC Crociere.

Offerte TIM tutto compreso per il mobile di giugno 2024

Le offerte TIM mobile per già clienti Costo mensile Minuti, SMS e Gigabyte TIM 5G Power Famiglia primo mese gratis, poi 9,99 €/mese minuti illimitati e 200 SMS + Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) TIM Young 5G 9,99 €/mese minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica TIM 5G Power Smart 14,99 €/mese con TIM Ricarica Automatica minuti illimitati e 1000 SMS + 50 GB in 5G

I già clienti possono scegliere tra tantissime offerte TIM tutto compreso per la navigazione in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload in tutte le principali città e località turistiche italiane. In alternativa chi ha attiva un’offerta 4G può acquistare l’opzione 5G Start da 5 euro al mese. Nei negozi di TIM potete richiedere un’eSIM al costo di 10 euro se avete uno smartphone compatibile. Per l’attivazione dell’offerta di telefonia mobile potrete poi effettuare la verifica dell’identità con maggiore comodità tramite SPID.

Tra le migliori offerte 5G per già clienti disponibili a giugno potete scegliere tra:

TIM 5G Power Smart

minuti illimitati e 1000 SMS

50 GB in 5G

16 GB per il roaming nei Paesi Ue (altrimenti 18 GB con credito residuo)

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo è di 14,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito tramite TIM Ricarica Automatica o di 16,99 euro al mese con pagamento su credito residuo.

TIM Young 5G

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con credito residuo) 20 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese mentre il contributo per l’attivazione è gratis acquistandola online. Questa tariffa è riservata però a chi ha meno di 25 anni. Se poi riuscite a convincere un amico a passare a TIM Young 5G riceverete fino a 30 euro di bonus. Per personalizzare il piano potete poi aggiungere una delle seguenti opzioni:

50 GB in più al mese a 99 cent in più al mese

a 99 cent in più al mese 100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

a 1,99 euro in più al mese TIM Games per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

TIM 5G Power Famiglia

minuti illimitati e 200 SMS

giga illimitati in 5G fino a 6 SIM e 6 GB in più al mese in roaming in Ue con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB). L’opzione è gratuita, invece di 1,90 euro al mese, acquistandola entro l’8/6/24

Il prezzo è di 9,99 euro al mese ma il primo mese e attivazione sono gratis acquistandola online. Con TIM Unica Power avete inclusi anche altri vantaggi come sconti su alcuni modelli di smartphone, una seconda SIM con offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese e 3 mesi gratis di TIMVISION con Disney+ con pubblicità (poi 6,99 euro al mese).

Per tutte le offerte, salvo diversa indicazione, il contributo per l’attivazione è di 19,99 euro per i già clienti che l’acquistano online. La SIM invece costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso e spedizione gratuita.

Per confrontare le offerte TIM tutto compreso con quelle di altri operatori potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Il servizio è completamente gratuito e vi consente di costruire con pochi clic il vostro personale profilo di consumi medi, che servirà come termine di paragone per selezionare le migliori promozioni in base alle vostre esigenze. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Alle offerte TIM tutto compreso i già clienti possono anche abbinare l’acquisto di uno smartphone a rate senza anticipo con pagamento tramite finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) e addebito su carta di credito e debito o conto corrente. Chi ha la rete fissa con TIM può scegliere di addebitare le rate in bolletta. La spedizione è gratis ma per alcuni modelli è previsto anche il ritiro presso uno dei 200 negozi in tutta Italia.

Ad esempio è possibile avere iPhone 15 partire da 29 euro al mese per 30 rate. Se poi date in permuta un vecchio cellulare con TIM Rivaluta Smartphone (iPhone X o superiore del valore minimo di 60 euro) grazie alla promo Supervaluta avrete una ulteriore supervalutazione di 90 euro acquistando il nuovo telefono entro il 30/6/24. In questo caso iPhone 15 costa 26 euro al mese per 30 rate. In alternativa si può acquistare Samsung Galaxy S24 a 29 euro al mese per 30 rate e fino al 9/6/24 avrete in omaggio anche Galaxy Watch6 Bluetooth 40mm.

Offerte TIM tutto compreso per la rete fissa di giugno 2024

Caratteristiche della rete fissa TIM WiFi Power Smart TIM WiFi Power FWA Navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH fino a 100 Mbps in download in FWA Chiamate illimitate (solo online) a consumo Costo mensile 25,90 €/mese per 20 mesi con la Promo Limited Edition fino all’ 8/6/24

con la Promo Limited Edition fino all’ 24,90 €/mese con un’offerta dati attiva a partire da 9,99 €/mese 24,90 €/mese

15,90 €/mese per chi ha già la rete fissa fino all’8/6/24 Attivazione Gratis fino al 8/6/24 39,90 €

Le offerte TIM tutto compreso per la rete fissa permettono ai già clienti di passare a una connessione di categoria di qualità superiore allo stesso prezzo chi attiva la fibra ottica per la prima volta. Chi ad esempio rottama una vecchia ADSL o modem può accedere a uno sconto fino a 120 euro al mese (5 euro al mese per 24 rate) per passare a TIM WiFi Power Top e navigare fino a 10 Gbps in download in FTTH XGS-PON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in 30 Comuni in Italia a 30,90 euro al mese per 24 mesi. Per sapere se siete raggiunti dalla fibra, potete verificare gratis la copertura con SOStariffe.it.

I già clienti per la rete fissa possono anche attivare una seconda linea in FWA (Fixed Wireless Access) o fibra misto radio fino a 100 Mbps in download attivando TIM WiFi Power FWA a 19,90 euro al mese, invece di 24,90 euro al mese.

Chi invece è già cliente di TIM per il mobile può avere uno sconto per una connessione in fibra fino a 2,5 Gbps in download in FTTH in oltre 1.500 Comuni:

TIM WiFi Power Smart

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo è di 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online per chi è già cliente di TIM con un’offerta dati a partire da 9,99 euro al mese. Per tutti gli altri il costo è invece di 25,90 euro al mese per 20 mesi (bonus di 100 euro – 5 euro per 20 mesi), poi 30,90 euro al mese, con la Promo Limited Edition entro l’8/6/24. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 39,90 euro, acquistandola online.

Alla rete fissa si può aggiungere anche un’offerta TIMVISION per avere film, serie TV, produzioni originali e il meglio della programmazione di Mediaset dell’ultima settimana insieme a tutta la Serie A fino al 2029 su DAZN, la Champions League su Infinity+ e Disney+ a partire da 30,90 euro al mese. Avete incluso anche il TIMVISION Box in comodato d’uso gratuito. Acquistandola online l’attivazione è gratis.

