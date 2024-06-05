Scopri le promozioni c onto Crédit Agricole a giugno 2024 . Oltre ad essere a zero spese per 9 mesi, questo conto corrente online offre fino a 450 euro di buoni Amazon.it per i nuovi clienti, sia un remunerativo conto deposito (4% di interesse lordo annuo per 3 mesi di vincolo).

Promozione conto Crédit Agricole: canone 0 e fino a 450€ di Buoni Amazon a giugno 2024

Conto corrente online con canone gratuito per 9 mesi, con la possibilità di avere in omaggio buoni regalo Amazon.it fino a 450 euro in totale entro il 30 giugno 2024. Sono queste le principali, insieme ad altre, promozioni conto Crédit Agricole per i nuovi clienti che aprono il conto 100% digitale. Per avere una panoramica completa dell’offerta del conto Crédit Agricole, clicca sul link qui di seguito:

SCOPRI IL CONTO CREDIT AGRICOLE ONLINE »

Prima di procedere con un’analisi dettagliata dell’offerta proposta da Crédit Agricole, c’è da osservare che questa soluzione per gestire i propri soldi è una di quelle presenti sul comparatore per conti correnti di SOStariffe.it, il tool digitale e gratuito che confronta le migliori opzioni fra i partner per avere un conto bancario a giugno 2024. Per una fotografia delle offerte più convenienti, premi il pulsante verde qui di seguito:

SCOPRI I CONTI CORRENTI DI GIUGNO 2024 »

Promozioni conto Crédit Agricole: cosa prevede l’offerta di giugno 2024

NOME DEL CONTO PROMOZIONE DETTAGLI DELL’OFFERTA Conto Crédit Agricole Online canone gratuito per 9 mesi, poi 2 €/mese, ma azzerabile

per 9 mesi, poi 2 €/mese, ma azzerabile fino a 300 € di buoni regalo Amazon.it invitando al massimo 6 amici ad aprire il conto entro il 30/6/2024

invitando al massimo 6 amici ad aprire il conto entro il 30/6/2024 fino a 100 € di buoni regalo Amazon.it se utilizzi la carta di debito VISA entro 60 giorni dalla data effettiva di apertura del conto entro il 31/8/2024

se utilizzi la carta di debito VISA entro 60 giorni dalla data effettiva di apertura del conto entro il 31/8/2024 50 € di buono regalo Amazon.it di benvenuto con apertura entro il 30/6/2024 carta di debito a canone gratuito per i primi 2 anni (poi 2 €/mese)

prelievi di contanti gratuiti da ATM della banca

accredito di stipendio e pensione gratuiti

bonifico ordinario in area SEPA gratuito

possibilità di richiedere una carta di credito

Il conto corrente online di Crédit Agricole prevede il canone a zero spese per 9 mesi, poi il canone sarà di 2 euro al mese ma potrai azzerarlo se:

accrediti lo stipendio o la pensione;

hai meno di 35 anni;

hai un patrimonio superiore o uguale a 5.000 euro;

hai un dossier titoli attivo.

Promozione: fino a 450 euro buoni Amazon

Se apri il conto entro il 30 giugno 2024 e completi l’attivazione del conto entro il termine massimo del 31 agosto 2024, compilando il campo del form di richiesta “codice promozionale” con il testo “VISA” o “UNIBOXCA2024” e sottoscrivendo e utilizzando la carta di debito Crédit Agricole VISA, puoi avere un buono regalo Amazon.it di 50 euro. Inoltre puoi avere fino ad altri 100 euro in buoni regalo Amazon.it sulla base di questo schema:

effettuando spese con importo complessivo compreso tra 500 euro e 999,99 euro nei primi 60 giorni (termine massimo 31 agosto 2024) puoi ottenere un buono Amazon da 50 euro ;

; effettuando spese con importo complessivo superiore a 999,99 euro nei primi 60 giorni (termine massimo 31 agosto 2024) puoi ottenere un buono Amazon da 100 euro.

In più, puoi ottenere fino ad altri 300 euro in totale in buoni regalo Amazon.it, se:

da App inviti chi vuoi ad aprire il conto online con il tuo codice promo;

50 euro in buoni regalo Amazon.it per ogni amico che apre il conto fino ad un massimo di 6 amici entro il 30 giugno 2024.

Tutti gli amici presentati che invece abbiano ricevuto da un presentatore il codice, per ottenere un buono regalo Amazon.it da 50 euro dovranno:

completare la richiesta di apertura del conto entro il 30 giugno 2024;

effettuare almeno 1 transazione di qualunque importo utilizzando la carta collegata al conto, entro 60 giorni dalla data effettiva di apertura del conto (e comunque con termine massimo entro il 31 agosto 2024).

Come detto, in totale aprendo il conto Crédit Agricole puoi ricevere fino a 450 euro in buoni regalo Amazon.it, oltre ad avere un conto correte online conveniente per i servizi che offre.

Servizi conto corrente online

Anche se conto Crédit Agricole è un conto corrente 100% digitale, hai comunque un consulente a te dedicato in filiale o a distanza in caso di bisogno. Cointestabile fino a un massimo di due persone, questo conto corrente online prevede:

carta di debito Crédit Agricole Visa con canone gratuito per i primi 2 anni (poi 2 euro al mese) e collegamenti con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

con (poi 2 euro al mese) e collegamenti con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay; prelievi di contanti gratis da ATM della banca, da altra banca costo di 2,10 euro;

da ATM della banca, da altra banca costo di 2,10 euro; bonifico ordinario in area SEPA senza commissioni;

in area SEPA senza commissioni; bonifico istantaneo in area SEPA, con commissione dello 0,05% dell’importo del bonifico (commissione minima di 0,90 euro);

domiciliazioni bancarie senza commissioni;

invio estratto conto e documenti online gratuito, mentre per la versione cartacea la commissione è di 0,85 euro;

accredito di stipendio e pensione senza costi;

possibilità di richiedere una carta di credito di Crédit Agricole.

Conto deposito: tasso del 4%

Con l’apertura del conto Crédit Agricole Online, puoi pure beneficiare di un conto deposito che prevede un tasso di interesse del 4% lordo annuo per vincoli di 3 mesi e del 3,75% lordo annuo per vincoli di 6 mesi. La liquidazione degli interessi è alla scadenza del vincolo. Questo conto deposito è a zero spese.

Il conto deposito è un investimento sicuro e ti offre un rendimento garantito nell’arco del tempo. Con il comparatore per conti deposito di SOStariffe.it, puoi confrontare e avere una panoramica delle migliori offerte fra i partner a giugno 2024 per far fruttare i tuoi risparmi.

Paolo Marelli Specializzato in Energia, Conti e Carte cronista per Il Giorno, Il Giornale e il Corriere della Sera, a copywriter e brand journalist a Londra in agenzie di comunicazione; è tornato in Italia per scrivere news specializzate per alcuni siti come CorCom e SpacEconomy360, oltre che testate online del gruppo NetworkDigital360, contenitore di testate e portali B2B dedicati ai temi della Trasformazione Digitale e dell'Innovazione Imprenditoriale. Per SOStariffe.it scrive testi in ambito conti, carte di credito, internet e telefonia, tv e luce e gas, argomenti di cui si interessa e occupa in maniera professionale dal 2022.