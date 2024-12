L’ Antitrust punta i riflettori su 13 fornitori energetici per offerte online non chiare per i consumatori. Una mossa per proteggere le famiglie da bollette luce e gas stratosferiche, anche in vista della fine Maggior Tutela luce . Tutto quello che c’è da sapere a giugno 2024 e una selezione delle offerte più convenienti tra quelle proposte dai partner di SOStariffe.it .

Radar dell’Antitrust puntato sul mercato dell’energia. Obiettivo: proteggere i consumatori dal rischio di bollette luce e gas stratosferiche, anche in vista dell’ormai imminente fine Maggior Tutela luce.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha infatti deciso di andare in pressing (con un’azione di “moral suasion”) su 13 gestori energetici ritenuti “responsabili” della pubblicizzazione di offerte online non conformi alla disciplina a tutela del consumatore.

Prima di analizzare nel dettaglio l’intervento dell’Antitrust, ricordiamo che il confronto online delle offerte luce e gas del Mercato Libero è una mossa “salva-portafogli” se anche tu, come altri 4,5 milioni di clienti domestici in uscita dalla Tutela, sei alla ricerca di un fornitore energia elettrica e metano che ti assicuri convenienza in bolletta.

Bollette luce e gas stratosferiche: l’intervento dell’Antitrust a giugno 2024

A sei mesi dalla fine Tutela gas e a un passo dalla cessazione di quella luce, l’Antitrust ha “effettuato un monitoraggio delle offerte commerciali proposte dalle principali società di vendita di energia elettrica e gas presenti sul mercato libero per verificare la trasparenza e la completezza delle informazioni promozionali fornite ai consumatori, con riguardo sia alle componenti economiche sia ai claim ambientali”, si legge in una nota dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Il risultato? L’AGCM ha deciso di effettuare 13 interventi di “moral suasion” nei confronti di altrettante società energetiche in quanto “le offerte pubblicizzate online non sono risultate pienamente conformi alla disciplina a tutela del consumatore”.

Con il suo intervento di “moral suasion”, di fatto l’Autorità italiana per la concorrenza ha “rivolto alle società interessate l’invito ad integrare la propria informativa promozionale in modo chiaro ed esaustivo, attraverso l’indicazione di tutti gli oneri (discrezionalmente previsti dalle società di vendita) che compongono la spesa per l’energia. Inoltre, l’Autorità ha chiesto di predisporre un’informativa completa e corretta in materia di green claim, corredata delle certificazioni e dalle attestazioni relative ai vanti ambientali, agevolmente consultabili”.

Come trovare un’offerta luce e gas per risparmiare in bolletta a giugno 2024

COME RICONOSCERE UNA BUONA OFFERTA LUCE E GAS 1 Il costo kWh per l’energia elettrica e il costo metano al metro cubo devono essere contenuti: più sono bassi, più le bollette sono leggere a parità di consumi 2 Attenzione alla quota fissa: se il canone fisso mensile è troppo alto rischia di vanificare il beneficio di un costo basso della materia prima 3 Bene che ci siano sconti di benvenuto e benefit extra, ma non siano il solo criterio di scelta di un’offerta

Per proteggerti dal rischio di bollette luce e gas stratosferiche, ti consigliamo di prestare la massima attenzione al costo kWh e al costo metano al metro cubo delle offerte luce e gas del Mercato Libero che intendi sottoscrivere.

Questi due parametri, che si riferiscono alla spesa per la materia prima, non vanno sottovalutati perché sono la base di partenza su cui il tuo fornitore energetico calcolerà i consumi registrati dalla tua utenza in un determinato periodo di fatturazione. Di conseguenza, più basso è il costo unitario dell’elettricità e del metano, minori saranno le spese in bolletta, a parità di consumi registrati.

Una “bussola” in grado di orientare il tuo radar della convenienza verso le soluzioni con un costo kWh e presso gas basso è proprio il comparatore di SOStariffe.it. Questo tool digitale e gratuito ti permette di confrontare le offerte luce e gas proposte a giugno 2024 dai gestori energetici partner di SOStariffe.it e di trovare quella con il miglior rapporto qualità/prezzo sulla basa del tuo profilo di consumo.

In fase di confronto delle offerte, oltre al prezzo della materia prima, ti consigliamo di valutare attentamente anche il costo della quota fissa, che è il canone mensile richiesto dai fornitori per ciascun punto di fornitura. Una raccomandazione: questa voce di spesa è indipendente dai consumi. Ragion per cui, qualora fosse troppo elevata, potrebbe farti perdere qualsiasi beneficio legato a un prezzo economico della materia prima.

Attenzione anche a non farsi “ingolosire” troppo da promozioni allettanti o bonus di benvenuto vantaggiosi, dimenticando di valutare il dettaglio delle voci di costo della materia prima. Tra due offerte a parità di costo dell’energia, i bonus extra possono aiutarci a propendere per una, piuttosto che per l’altra. Ma è bene che non siano l’unico criterio ad orientare la tua scelta.

Paolo Marelli Specializzato in Energia, Conti e Carte cronista per Il Giorno, Il Giornale e il Corriere della Sera, a copywriter e brand journalist a Londra in agenzie di comunicazione; è tornato in Italia per scrivere news specializzate per alcuni siti come CorCom e SpacEconomy360, oltre che testate online del gruppo NetworkDigital360, contenitore di testate e portali B2B dedicati ai temi della Trasformazione Digitale e dell’Innovazione Imprenditoriale. Per SOStariffe.it scrive testi in ambito conti, carte di credito, internet e telefonia, tv e luce e gas, argomenti di cui si interessa e occupa in maniera professionale dal 2022. Dapere il, aa Londra in agenzie di comunicazione; è tornato in Italia per scrivereper alcuni siti comee SpacEconomy360, oltre che testate online del gruppo, contenitore di testate e portali B2B dedicati ai temi della Trasformazione Digitale e dell’Innovazione Imprenditoriale. Perscrive testi in ambito, argomenti di cui si interessa e occupa in maniera professionale dal 2022.

