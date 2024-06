Cresce l’interesse dei risparmiatori verso il risparmio conto deposito, un prodotto finanziario che lancia la sfida della remunerazione ai BTP, con questi ultimi che piacciono sempre più agli italiani, come conferma anche la Banca d’Italia. Eppure il conto deposito è sempre più considerato un’opzione d’investimento sicura e redditizia. Ecco perché il risparmio conto deposito attrae una grossa fetta della liquidità in eccesso parcheggiata sui conti correnti. E per trovare le offerte conto deposito conrendimenti più alti tra i partner a giugno 2024 c’è il comparatore di ConfrontaConti.it.

Risparmio conto deposito alternativa conveniente ai BTP

I BTP sono sempre più popolari e gettonati tra i risparmiatori. Soprattutto per coloro che sono alla ricerca di un investimento che non metta in pericolo il capitale iniziale e abbia un rendimento garantito nel corso del tempo. La Banca d’Italia, nella sua relazione annuale, ha evidenziato che i titoli obbligazionari pubblici, dei quali fanno parte anche i Buoni del Tesoro poliennali, sono 113,7 miliardi in più, pari a una quota del 4,8% nel 2023, in aumento rispetto alla quota del 2,8% registrata nel 2022.

Una conveniente alternativa ai BTP è il risparmio conto deposito. E per sapere quali siano i migliori conti deposito, c’è da notare che le scelte top sono quelle con un tasso di interesse elevato (oltre il 4% lordo annuo) per investimenti di breve durata (per esempio, 12 o 24 mesi). Il conto deposito è a rischio (praticamente) zero per far rendere la liquidità ed è affidabile perché, oltre a offrire un rendimento garantito nel tempo, è coperto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) per una somma di 100.000 euro in caso di fallimento della banca.

Inoltre, c’è da sottolineare che esistono due tipologie di conti deposito:

il conto deposito vincolato ;

; il conto deposito svincolato.

Nel primo caso, i soldi depositati saranno bloccati per un periodo di tempo quantificato in mesi o anni. E, ovviamente, più lungo è il vincolo, più alto è il tasso di rendimento. Mentre con il conto deposito senza vincolo, il denaro può essere recuperato in qualsiasi momento, ma il tasso di interesse è molto più basso rispetto a un conto deposito con vincolo.

Risparmio conto deposito: le offerte vantaggiose di giugno 2024

CONTO DEPOSITO RENDIMENTO E SIMULAZIONE Tinaba fisso Premium di Tinaba vincolo di 12 mesi

tasso del 4,25% lordo (3,15% netto)

lordo (3,15% netto) 314,50 € di guadagno netto su 10.000 € Cherry Vincolato di Cherry Bank vincolo di 24 mesi

tasso del 4,50% lordo (3,33% netto)

lordo (3,33% netto) 626 € di guadagno netto su 10.000 € Conto Key non svincolabile di Banca Progetto vincolo di 60 mesi

tasso del 4,50% lordo (3,33% netto)

lordo (3,33% netto) 1.565,86 € di guadagno netto su 10.000 €

Il comparatore di ConfrontaConti.it ha individuato i tre conti deposito che, a giugno 2024, assicurano rendimenti vantaggiosi per investimenti di breve, media e lunga durata.

Tasso fisso Premium di Tinaba

Il conto deposito Tasso fisso Premium di Tinaba, l’app di Banca Profilo, propone un tasso del 4,25% lordo annuo (3,15% netto) per 12 mesi con accredito dello stipendio. Con possibilità di svincolo anticipato, questo rendimento è in promozione fino al 15 luglio 2024. La liquidazione è posticipata. Investendo 10.000 euro, il guadagno netto è di 314,50 euro.

Questo conto deposito, che si apre online da app, è a zero spese (anche l’imposta di bollo è gratis) ed è abbinato al conto corrente Premium di Tinaba. Quest’ultimo ha un canone annuo di 49,99 euro, scontabile fino a 2 euro al mese grazie a una serie di promozioni. Il conto corrente Premium include una carta di pagamento a costo zero in versione virtuale (7,99 euro la versione fisica), bonifici e prelievi da ATM in UE gratuiti.

Cherry Vincolato di Cherry Bank

Il conto deposito “Cherry Vincolato” di Cherry Bank, propone ai piccoli risparmiatori un tasso d’interesse lordo annuo del 4,50% (3,33% netto) per un vincolo della durata di 24 mesi: investendo 10.000 euro, il guadagno netto è di 626 euro. Altre caratteristiche di questo conto deposito sono le seguenti:

zero spese di apertura, gestione e chiusura;

svincolo anticipato non previsto ;

; somma minima di 3.000 euro e una massima di 3 milioni di euro ;

e una massima di ; liquidazione degli interessi ogni 3 mesi.

Conto Key di Banca Progetto

Competitivo è anche il Conto Key di Banca Progetto, che garantisce un rendimento del 4,50% lordo (3,33% netto) per un vincolo di 60 mesi su linea non svincolabile. Con un investimento di 10.000 mila euro, il guadagno netto è di 1.565,86 euro.

Con “Conto Key” si ha un conto corrente a canone zero, remunerato al 2,5% fino al 31 dicembre 2024. Questo prodotto bancario, rivolto a tutti i risparmiatori maggiorenni e con residenza in Italia, include anche:

una carta di debito internazionale Mastercard ;

; un servizio di addebito ricorrente SDD;

la possibilità di effettuare bonifici SEPA;

la possibilità di effettuare bonifici istantanei.

