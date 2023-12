Migliori conti deposito per un investimento sicuro allo scopo di far fruttare i propri risparmi. Quali sono le soluzioni con i rendimenti più alti. Con SOStariffe.it , le proposte più redditizie di dicembre 2023 .

I migliori conti deposito sono quelli che hanno un tasso di interesse elevato (fino al 5% lordo annuo) per investimenti di breve durata (per esempio, 6 mesi). Per i risparmiatori, si tratta di un prodotto finanziario a rischio (praticamente) zero per far rendere la liquidità parcheggiata sul conto corrente. Il conto deposito è affidabile perché offre un rendimento garantito nel tempo ed sicuro in quanto è coperto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) per una somma di 100.000 euro in caso di fallimento della banca. Ma quali sono le soluzioni più remunerative per far crescere i propri risparmi attualmente sul mercato bancario? Per scoprire le offerte più vantaggiose, c’è il comparatore per conti deposito di SOStariffe.it che confronta le migliori alternative disponibili a dicembre 2023. Per conoscere maggiori dettagli, vai al bottone verde di seguito:

Migliori conti deposito: investimenti a breve termine a Dicembre 2023

BANCA E CONTO DEPOSITO SIMULAZIONE 1 Banca AideXa – X Risparmio 6 mesi di vincolo

mesi di vincolo 5% di interesse lordo annuo (3,70% netto)

di interesse lordo annuo (3,70% netto) 350,96 € di guadagno netto su 20.000 € 2 Banca Profilo – Tasso fisso Premium Tinaba 6 mesi di vincolo

mesi di vincolo 4,5% di interesse lordo annuo (3,33% netto)

di interesse lordo annuo (3,33% netto) 333,91 € di guadagno netto su 20.000 €

Prima di passare in rassegna i migliori conti deposito di dicembre 2023, c’è una fondamentale distinzione da considerare quando si sta decidendo di aprire un conto deposito: meglio scegliere un deposito vincolato oppure un deposito non vincolato?

Per rispondere a questa domanda occorre tenere presente che, nel primo caso (deposito vincolato), i soldi depositati saranno bloccati per un periodo di tempo quantificato in mesi o anni. E, ovviamente, più lungo è il vincolo, più alto è il tasso di rendimento. Mentre, con il conto deposito senza vincolo, è possibile rientrare in possesso del proprio denaro in qualsiasi momento, ma il tasso di interesse è molto più basso rispetto a un conto deposito con vincolo.

X Risparmio di Banca AideXa

Con un vincolo a 6 mesi, il tasso d’interesse è del 5% lordo annuo (3,70% netto): con un investimento di 20.000 euro, il guadagno netto è di 350,96 euro. X Risparmio è un conto deposito online vincolato a zero spese di Banca AideXa senza obbligo di aprire un conto corrente nella banca stessa. Questa offerta si contraddistingue per:

liquidazione degli interessi alla scadenza del vincolo;

somma minima di investimento di 1.000 euro;

importo massimo di investimento di 100.000 euro.

C’è notare che, se si decidesse di recuperare la somma depositata entro 32 giorni dalla scadenza del vincolo, i soldi saranno restituiti al risparmiatore insieme al tasso di rendimento maturato, che è calcolato in base al periodo di vincolo.

Nel suo insiem, l’offerta di X Risparmio prevede sempre il 5% lordo annuo per vincoli di 3, 6, 12 e 36 mesi. Mentre per vincoli di 18 o 24 mesi il rendimento sale al 5,5% lordo annuo (4,07% netto).

Per saperne di più sul conto deposito vincolato di Banca AideXa:

Tasso fisso Premium di Tinaba

Il conto deposito Tasso fisso Premium di Tinaba, l’app di Banca Profilo, propone un tasso del 4,5% lordo annuo (3,33% netto) per un vincolo di 6 mesi, in promozione fino al 30 dicembre 2023. In caso di svincolo anticipato, però, si perderebbero gli interessi maturati. La liquidazione è a 6 mesi. Investendo 20.000 euro, il guadagno netto sarebbe di 333,91 euro.

Questo conto deposito, che si apre online da app, è a zero spese (anche l’imposta di bollo è gratis) ed è abbinato al conto corrente Premium di Tinaba. Quest’ultimo ha un canone annuo di 49,99 euro, scontabile con una serie di promozioni. Il conto corrente Premium include una carta di pagamento a costo zero in versione virtuale (7,99 euro la versione fisica), bonifici e prelievi da ATM in UE gratuiti.

Per saperne di più su Tasso fisso Premium di Tinaba, vai al link qui sotto:

Migliori conti deposito: investimenti a lungo termine a Dicembre 2023

BANCA – CONTO DEPOSITO SIMULAZIONE 1 Smart Bank – Conto Deposito Step Up 60 mesi di vincolo

di vincolo 6,1% di interesse lordo annuo (4,51% netto)

di interesse lordo annuo (4,51% netto) 4.518,95 € di guadagno netto su 20.000 € 2 illimity Bank – Conto deposito Premium 60 mesi di vincolo

di vincolo 5,75% di interesse lordo annuo (4,26% netto)

di interesse lordo annuo (4,26% netto) 4.059,44 € di guadagno netto su 20.000 €

Conto deposito Step Up di Smart Bank

Per un investimento di lungo periodo, con 60 mesi di vincolo, il Conto Deposito Step Up di Smart Bank è una soluzione vantaggiosa in quanto ha un tasso incrementale: propone, infatti, un interesse medio del 6,1% lordo annuo (4,51% netto). Con liquidazione degli interessi annuale, questo conto deposito, che ha un periodo di raccolta fino al 19 dicembre 2023 e sarà emesso il 21 dicembre 2023, ha un rendimento così articolato:

4,5% il primo anno;

5% il secondo anno;

6% il terzo anno;

7% il quarto anno;

8% il quinto anno.

Per esempio: con un investimento di 20.000 euro, il guadagno netto sarebbe di 4.518,95 euro.

Come tutti i conti deposito Smart Deposits di Smart Bank, anche Deposito Step Up è a zero spese (a carico della banca c’è anche l’imposta di bollo), si apre online con la piattaforma dedicata Otter e non prevede un conto corrente associato.

Nella sua gamma di offerte, Smart Bank pone sul piatto investimenti di brevissima durata (3 mesi) con un tasso del 3,80% lordo annuo (2,81% netto), o di lunghissima durata (240 mesi, ovvero 20 anni), con rendimento del 7% lordo annuo (5,18% netto). Va infine ricordato che, con i depositi Smart, è possibile richiedere un anticipo di liquidità fino al 70% del deposito versato, prima della scadenza.

Per conoscere più dettagli dell’offerta di Smart Bank, vai al link sottostante:

Conto deposito Premium di illimity Bank

illimity Bank offre il conto deposito Premium (linea non svincolabile), con un tasso lordo annuo del 5,75% (4,26% netto) per depositi di 36, 48 e 60 mesi. La liquidazione degli interessi è annuale. Per esempio, investendo una somma di 20.000 euro, il guadagno netto con un vincolo di 60 mesi, sarebbe di 4.059,44 euro.

Inoltre, per i clienti che scegliessero un investimento più breve, ci sono depositi di:

6 mesi (tasso del 1,5% lordo e netto del 1,1%);

12 mesi (tasso del 3,5% lordo e netto del 2,59%);

18 mesi (tasso del 3,75% lordo e netto del 2,77%);

24 mesi (tasso del 4,5% lordo e netto del 3,33%).

Questo conto deposito è abbinato al conto corrente Premium di illimity Bank che prevede canone di 7 euro al mese (84 euro l’anno), giacenza sul conto remunerata (senza vincoli) con un tasso del 2,50% annuo lordo fino al 31 dicembre 2024 (poi 0,5%), carta di debito internazionale inclusa, prelievo gratuito di contante ad ATM da altra banca in Italia per importo superiore o uguale a 100 euro, bonifico ordinario e istantaneo gratuito;

Per saperne di più sul conto deposito Premium di illimity Bank, clicca sul link sottostante:

