Il carovita si farà sentire sulle tasche degli italiani anche quando si parla di offerte di telefonia mobile. Dal 2024 infatti alcuni dei principali operatori introdurranno tariffe telefoniche indicizzate all’inflazione. Nei fatti per gli utenti questo si traduce in un aumento del costo mensile per il proprio piano mobile senza possibilità di recesso. Tecnicamente i rincari sono previsti solo per le nuove attivazioni, ma gli operatori avrebbero già trovato particolari formule per portare gli utenti a sottoscrivere un nuovo contratto in modo forse non del tutto trasparente.

Tariffe telefoniche indicizzate: cosa cambierà da gennaio 2024

Operatori Tariffe indicizzate all’inflazione WindTre dall’1/1/24 è previsto un aumento minimo del 5% del costo mensile in caso di inflazione positiva TIM dall’1/4/24 è previsto un aumento fisso del 3,5% del costo mensile rispetto all’inflazione, anche se negativa Vodafone per i clienti business sono previsti “aumenti programmati” fino al 10% a 12 o 24 mesi dalla sottoscrizione del nuovo contratto

La prima ad annunciare l’introduzione delle tariffe telefoniche indicizzate è stata WindTre, che ha fissato un aumento minimo del 5% anche se il tasso di inflazione fissato dall’indice FOI (indice dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati) risultasse più basso. “Da gennaio 2024, in caso di variazione annua positiva dell’indice nazionale dei prezzi al consumo FOI rilevata da ISTAT nel mese di ottobre dell’anno precedente, – si legge sul sito dell’operatore – WINDTRE ha titolo di aumentare entro il primo trimestre dell’anno il prezzo mensile del Servizio di un importo percentuale pari alla variazione di tale indice o comunque pari almeno al 5%, senza che ciò comporti diritto di recesso senza costi dal Contratto come meglio descritto nelle Condizioni Generali di Contratto“.

TIM invece ha annunciato rincari fissi del 3,5% rispetto all’indice IPCA (indice prezzi al consumo armonizzato per i Paesi UE). “Dal 1/04/2024 – si legge sul suo sito – Il costo mensile dell’offerta sarà incrementato annualmente in misura percentuale pari all’indice di inflazione (IPCA) ISTAT, non tenendo conto di eventuali valori negativi, più un coefficiente pari a 3,5 punti percentuali. L’incremento complessivo non potrà superare il 10%“.

Vodafone invece ancora non parla di tariffe telefoniche indicizzate e anzi ha lanciato offerte bloccate per 24 mesi per differenziarsi dagli altri operatori. Il gestore in rosso però lo scorso agosto per i clienti businness ha introdotto tra le clausole contrattuali degli “aumenti programmati“. Per tutte le offerte per aziende e partita IVA sottoscritte dal 2/8/23, sia per la rete fissa, sia per il mobile, sono previsti aumenti a 12 o 24 mesi dalla sottoscrizione che possono arrivare a pesare fino al 10%.

Per accedere alle tariffe telefoniche indicizzate si deve stipulare un nuovo contratto ma capita che gli operatori spingano i clienti ad attivarlo sottotraccia, magari propendo condizioni migliorative. Ad esempio, WindTre l’anno scorso ha utilizzato la pratica del “doppio SMS“. Come aveva al tempo denunciato DDay.it , gli utenti verivano informati di un aumento unilaterale dei prezzi per mutate condizioni del mercato, dandogli comunque la possibilità di esercitare il diritto di recesso senza penali o costi di disattivazione entro un periodo limite.

Lo stesso cliente però riceveva un secondo SMS in cui gli proponeva di rimanere alle stesse condizioni tariffarie attuali, addirittura con un raddoppio del traffico dati incluso, a patto di rispondere al messaggio con testo “OPTIN”. In questo modo si accettava un nuovo contratto, che in gergo viene anche chiamato “Opt-In”. La tariffa rimaneva la stessa ma implicitamente si accettavano gli aumenti in base all’inflazione.

In merito alla pratica del “doppio SMS“, l’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha ottenuto da WindTre la sospensione di questa pratica con l’impegno di modificare la modalità informativa da parte dell’operatore. Gli utenti, quindi, dovrebbero d’ora in poi ricevere SMS simili a questo: “Modifiche contratto. Per esigenze di mercato la tua offerta varia: dal 18/4 i Giga aumentano a 150GB/mese e dal 1/6 il costo aumenta di 2E/mese. Oppure puoi scegliere un’offerta Plus con i tuoi attuali costi e contenuti ma con un Giga in più al mese a partire dal 10/6, per il disturbo senza costi aggiuntivi. Per avere Plus invia OPTIN con SMS gratis al 40400 entro il 30/4. Per ogni esigenza vai nei negozi WINDTRE o chiama 159. Recesso senza costi entro 60gg con racc. A/R, PEC, 159, sito e negozi WINDTRE“.

Per quanto riguarda invece l’AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), si starebbe valutando l’introduzione dell’articolo 8-quater nel nuovo regolamento per la sottoscrizione dei contratti di telecomunicazioni per gli utenti finali che prevederebbe l’esplicita accettazione in forma scritta da parte dell’utente e un indice di aumento dei prezzi al consumo oggettivo e stabilito da un ente pubblico. Inoltre, si parla di una riduzione del costo mensile per le tariffe telefoniche indicizzate in caso di inflazione negativa. I rincari devono essere pari all’indice stabilito dall’ente pubblico e non prevedere “minimi garantiti” o altre aliquote aggiuntive. Infine, l’operatore dovrebbe comunicare nelle caratteristiche base che si tratta di tariffe telefoniche indicizzate con il medesimo carattere e non con piccole scritte a margine o nelle condizioni generali.

Il regolamento è attualmente oggetto di una prima sessione di consultazioni pubbliche che dovrebbe concludersi entro i prossimi giorni. L’AGCOM poi dovrebbe passare alla fase di sintesi, valutando tutte le richieste dei partecipanti alla discussione, per poi definire il testo finale. I tempi sono quindi piuttosto lunghi e difficilmente il regolamento entrerà in vigore prima della fine dell’anno.

Altroconsumo invece chiede a TIM e WindTre di cambiare “da subito le clausole contrattuali con offerte a tasso fisso, senza dover aspettare gli effetti dell’indicizzazione. Chiediamo che, nel caso abbiamo modificato i contratti, riportino i clienti alle vecchie condizioni senza clausole di indicizzazione continuando a garantire il recesso senza penali“.

Tariffe telefoniche indicizzate: le offerte di TIM, Vodafone e WindTre di dicembre 2023

