Dal 1° gennaio 2024 canone mensile più caro per alcune offerte Internet casa, tra cui Fastweb Casa Light e Fastweb NeXXt Casa. Rialzi fino a 4,49 euro al mese. Ecco tutti i dettagli sugli aumenti Fastweb per i già clienti di rete fissa e come trovare le top offerte per navigare con la fibra dalla propria abitazione a dicembre 2023 con il comparatore di SOStariffe.it .

Aumenti Fastweb in arrivo: dal 1° gennaio 2024, per alcuni clienti di rete fissa del colosso italiano delle telecomunicazioni, il canone mensile dell’offerta Internet casa subirà un aumento che oscilla in una forbice tra 0,01 euro al mese e 4,49 euro al mese.

A comunicare l’ormai imminente rimodulazione tariffaria è stata proprio la società di Tlc guidata da Walter Renna in una nota ufficiale datata 1° dicembre 2023. Di seguito analizzeremo le offerte interessate dagli aumenti Fastweb, le ragioni alla base della scelta del provider e le modalità con cui i consumatori possono eventualmente recedere senza penali dal contratto oppure affidarsi a un altro operatore Tlc.

Per chi sia a caccia delle soluzioni più vantaggiose per navigare in Rete da casa c’è il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa (accessibile al link qui sotto). Si tratta di uno strumento gratuito che consente di confrontare i pacchetti per rete fissa attivabili a dicembre 2023 e scegliere quello maggiormente in linea con le proprie abitudini di navigazione e necessità di spesa.

Aumenti Fastweb: le offerte Internet casa in rialzo da Gennaio 2024

DOMANDA 1 DOMANDA 2 DOMANDA 3 Quando scattano gli aumenti Fastweb? Chi sono i clienti Fastweb coinvolti? A quanto ammontano i rialzi? Dal 1° gennaio 2024 Gli utenti di rete fissa che hanno sottoscritto offerte Internet casa La rimodulazione tariffaria è compresa tra 0,01 €/mese a 4,49 €/mese

Come anticipato poco sopra, alcune offerte Internet casa di Fastweb subiranno un rialzo di prezzo con l’arrivo del nuovo anno. Si tratta di una rimodulazione tariffaria per i clienti di rete fissa che parte da un minimo di 0,01 euro al mese e arriva a un massimo di 4,49 euro al mese. Ecco, di seguito, una panoramica delle offerte di rete fissa che saranno interessate dagli aumenti Fastweb dal 1° gennaio 2024:

Fastweb Casa Light : l’incremento mensile dell’offerta è compreso tra 1,08 euro e 4,24 euro;

: l’incremento mensile dell’offerta è compreso tra 1,08 euro e 4,24 euro; Fastweb Casa Privilege : il canone registra un aumento compreso tra 0,91 euro e 4,27 euro al mese;

: il canone registra un aumento compreso tra 0,91 euro e 4,27 euro al mese; Fastweb NeXXt Casa : canone più caro in una forbice mensile tra 0,08 euro e 4,41 euro;

: canone più caro in una forbice mensile tra 0,08 euro e 4,41 euro; Fastweb NeXXt Casa light : l’aumento è compreso in un range tra 0,08 euro e 4,42 euro al mese;

: l’aumento è compreso in un range tra 0,08 euro e 4,42 euro al mese; Fastweb NeXXt Internet : la rimodulazione tariffaria è compresa tra 0,08 euro al mese e 4,00 euro al mese;

: la rimodulazione tariffaria è compresa tra 0,08 euro al mese e 4,00 euro al mese; Fastweb Casa : la rimodulazione di prezzo va da 0,99 euro al mese a 4,27 euro al mese;

: la rimodulazione di prezzo va da 0,99 euro al mese a 4,27 euro al mese; Fastweb Casa Inbound : l’offerta subisce un rialzo tra 0,47 euro al mese e 4,42 euro al mese;

: l’offerta subisce un rialzo tra 0,47 euro al mese e 4,42 euro al mese; Fastweb Casa OutBound: aumento mensile del canone tra 0,91 euro al mese e 4,17 euro al mese.

Anche le seguenti offerte registreranno dei rincari:

Internet : l’aumento è tra 0,08 euro e 4,00 euro al mese;

: l’aumento è tra 0,08 euro e 4,00 euro al mese; Internet+Telefono : l’aumento è tra 0,08 euro e 4,49 euro al mese;

: l’aumento è tra 0,08 euro e 4,49 euro al mese; Jet : l’aumento è tra 0,14 e 4,45 euro al mese;

: l’aumento è tra 0,14 e 4,45 euro al mese; Joy : l’aumento è tra 0,02 euro e 3,89 euro al mese;

: l’aumento è tra 0,02 euro e 3,89 euro al mese; Naviga Senza Limiti : l’aumento è tra 0,01 euro e 4,41 euro al mese;

: l’aumento è tra 0,01 euro e 4,41 euro al mese; Superjet : l’aumento è tra 0,11 euro e 4,49 euro al mese;

: l’aumento è tra 0,11 euro e 4,49 euro al mese; Supersurf: l’aumento è tra 0,23 euro e 4,4 euro al mese.

I clienti Fastweb di rete fissa interessati dal ritocco all’insù delle tariffe stanno ricevendo in questi giorni una comunicazione personale in fattura e nell’area Clienti online del sito, in cui il colosso delle Tlc spiega le ragioni di tale scelta: “È importante per noi offrirti un servizio eccellente e a prova di futuro – si legge nella comunicazione -, con una tecnologia sempre all’avanguardia e a impatto zero sull’ambiente, dove il nostro costante impegno per garantire qualità e innovazione non scenda a compromessi con le tue aspettative e con la sostenibilità del pianeta. Mantenere questo equilibrio tra innovazione e sostenibilità richiede risorse e il recente aumento dei costi di energia e materie prime fuori dal nostro controllo ha reso ulteriormente complicato garantirti il miglior servizio possibile”.

Aumenti Fastweb: come recedere gratuitamente dal contratto

I clienti che non intendano accettare la rimodulazione tariffaria stabilita da Fastweb hanno tempo fino al 15 febbraio 2024 per recedere dalla propria offerta o passare ad altro operatore senza penali e costi di disattivazione.

Ecco le modalità per recedere dal contratto:

inviando una raccomandata A/R a Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI);

a Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI); inviando una PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it, allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali”;

all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it, allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali”; andando di persona in un negozio Fastweb ;

; contattando il Servizio Clienti Fastweb al numero 192193;

al numero 192193; accedendo all’area MyFastweb e specificando nel campo note la motivazione “modifica delle condizioni contrattuali”.

Nel caso di pagamenti rateali ancora in corso sarà possibile scegliere se proseguire la rateizzazione o effettuare il pagamento delle rate residue in un’unica soluzione.

