Fotovoltaico con accumulo corre verso cifre record. Secondo uno studio di McKinsey, il mercato globale dei BESS (Battery energy storage systems), i sistemi di stoccaggio a batteria dell’energia prodotta da fonti pulite, raggiungerà “tra i 120 e i 150 miliardi di dollari entro il 2030, più del doppio delle dimensioni attuali”. Inoltre, stando sempre all’analisi della società internazionale di consulenza manageriale, nel 2022 sono stati investiti più di 5 miliardi di dollari (4,64 miliardi di euro) nei BESS, quasi il triplo rispetto all’anno precedente.

Per ridurre la produzione di energia elettrica da combustibili fossili e salvaguardare il Pianeta, il clima e l’ambiente, le fonti rinnovabili saranno sempre più importanti. Così come lo sarà lo stoccaggio dell’energia prodotta da fonti green, anche alla luce del fatto che le rinnovabili non assicurano una produzione continua e costante nel tempo. Di conseguenza, il loro stoccaggio è una sfida centrale per la diffusione e l’utilizzo dell’energia pulita e sostenibile.

Fotovoltaico con accumulo: le previsioni di crescita di Dicembre 2023

FOTOVOLTAICO CON ACCUMULO FOTOGRAFIA IN CIFRE Investimenti nel 2022 5 miliardi di dollari (4,64 miliardi di euro), il triplo rispetto al 2021 Valore del mercato nel 2030 Da 120 a 150 miliardi di dollari, il doppio rispetto a oggi Tre segmenti del settore Installazioni front-of-the-meter (FTM) per società pubbliche di servizi (ovvero le utility), che superano i 10 MWh

Installazioni commerciali e industriali behind-the-meter (BTM), che vanno da 30 kWh a 10 MWh

a Installazioni residenziali behind-the-meter (BTM), che sono inferiori a 30 kWh

Detto delle previsioni di crescita da primato di questo segmento delle fonti rinnovabili, c’è da sottolineare che per farsi un’idea delle opportunità offerte dai BESS, occorre anzitutto considerare la seguente distinzione:

le installazioni front-of-the-meter (FTM) per società pubbliche di servizi (ovvero le utility), che di solito superano i 10 megawattora (MWh);

le installazioni commerciali e industriali behind-the-meter (BTM), che di solito vanno da 30 kilowattora (kWh) a 10 MWh;

le installazioni residenziali BTM, che di solito sono inferiori a 30 kWh.

Gli esperti di McKinsey prevedono che i BESS per società utility, operatori di rete e sviluppatori di fonti rinnovabili cresceranno di circa il 29% all’anno per il resto del decennio, il più veloce dei tre ambiti sopra menzionati. I 450-620 gigawattora (GWh) di installazioni annue su scala pubblica ipotizzati per il 2030 darebbero ai BESS di questo segmento una quota fino al 90% del mercato totale in quello stesso anno.

Fotovoltaico da accumulo nei settori commerciale e industriale: quanto aumenterà

FOTOVOLTAICO DA ACCUMULO: SETTORI COMMERCIALE E INDUSTRIALE SPIEGAZIONE Installazioni commerciali e industriali Nel 2030 raggiungeranno tra i 52 e i 70 GWh Costi energia Risparmio anche dell’80% Vantaggi Riduzione dei consumi di corrente lontano dalle ore di punta

Integrazione con le fonti rinnovabili in loco

Ottimizzazione dell’autoconsumo

Applicazioni di backup e fornitura di servizi di rete

Il settore commerciale e industriale (C&I) è il secondo segmento in ordine di grandezza e il CAGR (tasso di crescita annuale composto) del 13% che stimano a McKinsey per questo specifico comparto dovrebbe consentire a C&I di raggiungere tra i 52 e i 70 GWh di incrementi annuale entro il 2030.

C&I ha quattro sottosegmenti. Il primo è quello delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. Con la sempre maggior diffusione delle auto green, che passeranno da circa il 23% di tutte le vendite globali di veicoli nel 2025 al 45% nel 2030, ci sarà una rapida espansione delle stazioni di ricarica normali e dei “super” caricatori.

Il sottosegmento successivo di C&I è quello delle infrastrutture critiche:

torri di telecomunicazione;

data center;

ospedali.

Il terzo sottosegmento è quello delle infrastrutture pubbliche, dei centri commerciali e delle fabbriche, che utilizzeranno principalmente i sistemi di accumulo di energia per:

contribuire alla riduzione dei consumi di corrente lontano dalle ore di punta,

integrarsi con le fonti rinnovabili in loco;

ottimizzare l’autoconsumo;

procedere con applicazioni di backup e fornitura di servizi di rete.

Gli esperti di MCKinsey ritengono che i BESS abbiano il potenziale per ridurre i costi energetici in queste aree fino all’80%.

L’ultimo sotto-segmento C&I è costituito dalle applicazioni per l’estrazione mineraria, l’edilizia, l’esplorazione di petrolio e gas ed eventi come i festival all’aperto. La fonte della crescita sarà l’abbandono da parte dei clienti dei generatori diesel o a gas a favore di soluzioni a basse emissioni come i sistemi di stoccaggio a batteria e i generatori ibridi.

Fotovoltaico da accumulo: installazioni residenziali per case green

FOTOVOLTAICO DA ACCUMULO: SETTORE RESIDENZIALE SPIEGAZIONE Installazioni residenziali Nel 2030 raggiungeranno circa 20 GWh Vantaggi Autosufficienza energetica

Ottimizzazione dell’autoconsumo

Diminuzione dei picchi di consumo energetico

Le installazioni residenziali, che nel 2030 raggiungeranno circa 20 GWh, rappresentano il segmento più piccolo dei BESS. Ma quello residenziale è la porzione di mercato più interessante, data l’opportunità di innovazione e differenziazione in aree che vanno dal tradizionale stoccaggio domestico alla creazione di micro reti elettriche in comunità montane o rurali.

Dal punto di vista delle vendite, i BESS possono essere abbinati a:

pannelli fotovoltaici;

integrati in “case intelligenti”;

sistemi di ricarica domestica per veicoli elettrici.

I prodotti su misura aiuteranno i clienti residenziali a raggiungere obiettivi quali:

l’autosufficienza energetica;

l’ottimizzazione dell’autoconsumo;

la riduzione dei picchi di consumo energetico.

Un recente sondaggio di McKinsey tra i consumatori sull’acquisto di energia alternativa suggerisce che l’interesse per un prodotto BESS si riduce a pochi fattori, a partire da:

prezzo;

sicurezza;

facilità di installazione.

