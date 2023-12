Scopri tutte le funzionalità della tecnologia VoLTE PosteMobile e come attivarla per avere sempre chiamate di altissima qualità e utilizzare le app anche contemporaneamente

Una delle soluzioni adottate dagli operatori di telefonia mobile per garantire ai propri utenti copertura e un’elevata qualità dell’audio per quanto riguarda le chiamate è l’integrazione nella propria rete della tecnologia VoLTE (Voice over LTE). Tra i gestori che hanno adottato questa soluzione c’è anche Postemobile, che l’ha introdotta per i suoi clienti nel luglio dell’anno scorso.

VoLTE PosteMobile: come funziona e attivazione a dicembre 2023

VoLTE di PosteMobile A cosa serve VoLTE? permette chiamate con una qualità dell'audio elevata anche mentre si naviga su Internet o si utilizzano le app Quanto costa? Gratuito Come si attiva? Per utilizzarlo serve uno smartphone compatibile

o superiore: Per tutti gli altri smartphone: Impostazioni >Aggiornamenti Software > Scarica e Installa

La tecnologia VoLTE è integrata nella rete dell’operatore e garantisce un più ampio spettro di banda per le conversazioni telefoniche. Con il VoLTE PosteMobile potete infatti effettuare e ricevere chiamate con una qualità della voce in alta definizione anche mentre navigate su Internet o utilizzate le app. Non ci sono saranno né rallentamenti né interruzioni durante una telefonata. Anche il tempo di attesa per la connessione si riduce. Per potete sfruttare la tecnologia VoLTE con PosteMobile serve però uno smartphone compatibile. Al momento nella lista non rientra iPhone 15 mentre tutti i prodotti di Samsung e Motorola lanciati sul mercato quest’anno supporteranno la funzione.

Per abilitare il VoLTE PosteMobile dovete seguire la seguente procedura:

Per iPhone con iOS 13 o superiore: Impostazioni > Cellulare > Opzioni dati cellulare > Abilita 4G > Voce e dati . Successivamente riavviare il smartphone e attendere 72 ore per l’abilitazione del servizio.

o superiore: . Successivamente riavviare il smartphone e attendere 72 ore per l’abilitazione del servizio. Per tutti gli altri smartphone: Verificare che il sistema operativo sia aggiornato all’ultima versione poi Impostazioni >Aggiornamenti Software > Scarica e Installa e attendere 72 ore per l’abilitazione del servizio.

Per ulteriori informazioni sulla procedura potete chiamare il Servizio Clienti al 160.

Le migliori offerte con tecnologia VoLTE incluse degli altri operatori virtuali a dicembre 2023

Offerte con VoLTE incluso Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Kena 5,99 100GB Promo Top di Kena Mobile minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB al mese per 12 mesi 5,99 €/mese ho. 5,99 di ho. Mobile minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 €/mese Smart Reward di 1Mobile

minuti illimitati e 40 SMS + 50 GB in 4G + 10 GB dal terzo rinnovo 5 € per un mese, poi 5,99 €/mese Kena 6,99 130GB Promo Plus di Kena Mobile minuti illimitati e 200 SMS + 130 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB al mese per 12 mesi primo mese gratis, poi 6,99 €/mese Super 80 di 1Mobile minuti illimitati e 80 SMS + 80 GB in 4G 5 € per un mese, poi 6,99 €/mese Fastweb Mobile minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G 7,95 €/mese ho. 7,99 di ho. Mobile minuti e SMS illimitati + 180 GB in 4G fino a 30 Mbps 7,99 €/mese Fastweb Mobile Full minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G 9,95 €/mese

PosteMobile non è l’unico operatore virtuale ad offrire ai suoi clienti la tecnologia VoLTE. Per avere la certezza di telefonare con un’audio di altissima qualità e di attivare la migliore promozione in base alle vostre reali esigenze ed abitudini di consumo potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Potrete poi attivarla con la massima comodità anche online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Ecco le migliori offerte dei MVNO (Mobile Virtual Network Operator) che hanno adottato VoLTE a dicembre:

Kena 5,99 100GB Promo Top

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

in 4G fino a 60 Mbps 50 GB in più al mese con autoricarica entro il 24/1/24

con autoricarica entro il 24/1/24 50 GB in più al mese per 12 mesi

5 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo dell’offerta di Kena Mobile è di 5,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. Può attivarla chi richiede la portabilità gratuita da Iliad o alcuni MVNO selezionati come Fastweb Mobile, Coop Voce e altri.

Attiva Kena 5,99 100GB Promo Top

ho. 5,99

minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps

in 4G fino a 30 Mbps 5,5 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo dell’offerta di ho. Mobile è di 5,99 euro al mese più una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Con l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provare tutte le tariffe dell’operatore low cost per un mese e decidere poi se continuare con il piano o richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute. Può attivarla chi richiede la portabilità gratuita da Iliad o alcuni MVNO selezionati come Fastweb Mobile, Coop Voce e altri.

Smart Reward di 1Mobile

minuti illimitati e 40 SMS

50 GB in 4G + 10 GB dal terzo rinnovo

Il prezzo dell’offerta di 1Mobile è di 5 euro per un mese, poi si rinnova a 5,99 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione per chi richiede la portabilità gratuita da TIM, WindTre, Iliad e tutti gli MVNO. Per i clienti di Vodafone, invece, il contributo per l’attivazione è di 5 euro.

Attiva Smart Reward di 1Mobile »

Kena 6,99 130GB Promo Plus

minuti illimitati e 200 SMS

130 GB in 4G fino a 60 Mbps

in 4G fino a 60 Mbps 50 GB in più al mese con autoricarica entro il 24/1/24

con autoricarica entro il 24/1/24 50 GB in più al mese per 12 mesi

7 GB per navigare in roaming in Ue

Il primo mese è gratis, poi l’offerta si rinnova a 6,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. Può attivarla chi richiede la portabilità gratuita da Iliad o alcuni MVNO selezionati come Fastweb Mobile, Coop Voce e altri.

Attiva Kena 6,99 130GB Promo Plus»

Super 80 di 1Mobile

minuti illimitati e 80 SMS

80 GB in 4G

Il prezzo è di 5 euro per un mese, poi si rinnova 6,99 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione e la tariffa è disponibile solo per chi richiede la portabilità gratuita da TIM, WindTre, Vodafone, Iliad e tutti gli MVNO.

Attiva Super 80 di 1Mobile »

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

150 GB anche in 5G

anche in 5G 8 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo dell’offerta di Fastweb Mobile è di 7,95 euro al mese senza vincoli. Non c’è contributo per l’attivazione mente la SIM costa 10 euro. La spedizione è gratuita. In negozio potete richiedere un’eSIM sempre al costo di 10 euro. Per attivare la tariffa potrete effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID.

Attiva Fastweb Mobile »

ho. 7,99

minuti e SMS illimitati

180 GB in 4G fino a 30 Mbps

in 4G fino a 30 Mbps 7,3 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,99 euro al mese più una ricarica da 8 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Può attivarla chi richiede la portabilità gratuita da Iliad o alcuni MVNO selezionati come Fastweb Mobile, Coop Voce e altri.

Attiva ho. 7,99 »

Fastweb Mobile Full

minuti illimitati e 100 SMS

200 GB anche in 5G

anche in 5G 10 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 9,95 euro al mese senza vincoli. Non c’è contributo per l’attivazione mente la SIM costa 10 euro. La spedizione è gratuita. Con FastwebUP Plus mobile avete inclusi ogni mese i seguenti vantaggi:

16 minuti di utilizzo gratuito sul noleggio di monopattini elettrici Helbiz

5 euro di sconto su giochi, console, accessori, giocattoli e trading cards di Gamestop

un mese di abbonamento G+ a La Gazzetta dello Sport

Attiva Fastweb Mobile Full »

