È il momento giusto per attivare un nuovo abbonamento con Sky . Fino al prossimo 27 di dicembre, grazie alle offerte di Natale lanciate dalla Pay TV, è possibile accedere a un abbonamento a prezzo scontato, scegliendo i pacchetti preferiti e ottenendo un risparmio netto rispetto al prezzo standard. Si tratta di un'opportunità da non farsi sfuggire: per questo periodo promozionale, infatti, è possibile accedere a Sky da 14,90 euro al mese. Vediamo i dettagli completi.

Le offerte Sky consentono l’accesso a un catalogo ricco di contenuti, con film, serie TV, programmi di intrattenimento e eventi sportivi. Per questo periodo di festività, è possibile attivare Sky a prezzo scontato, partendo da 14,90 euro al mese. Le promozioni propone includono Netflix e consentono l’aggiunta di pacchetti extra, per andare a “costruire” l’abbonamento con tutti i contenuti desiderati, beneficiando di uno sconto sul prezzo complessivo.

Tutte le promozioni Sky disponibili oggi sono attivabili direttamente dal comparatore di SOStariffe.it, da cui è possibile analizzare costi e verificare i contenuti della promozione desiderata. L’attivazione può essere poi completata raggiungendo il sito Sky. Tutti i dettagli sono, quindi, disponibili premendo sul tasto riportato qui di sotto. C’è tempo fino al 27 dicembre per sfruttare le promozioni e attivare Sky a prezzo scontato.

Offerte Sky di Natale: tutte le opzioni disponibili oggi

3 COSE DA SAPERE SULLE OFFERTE SKY DI NATALE 1. Le promozioni terminano il 27 dicembre 2. Il prezzo è scontato per 18 mesi, senza vincoli successivi 3. Si parte da 14,90 euro al mese con Netflix incluso

Tra le offerte Sky disponibili in questo momento c’è Intrattenimento Plus. L’abbonamento in questione include Sky TV, con tutto l’intrattenimento di Sky (serie TV, show e documentari oltre ai programmi di approfondimento e informazione), e Netflix, con piano Base senza pubblicità e possibilità di passare a Netflix Standard (+4 euro al mese) oppure Netflix Premium (+8 euro al mese).

C’è anche Sky Go per l’accesso ai contenuti Sky anche da smartphone, tablet e computer. Intrattenimento Plus prevede un costo di 14,90 euro al mese per 18 mesi. Non ci sono vincoli alla fine del periodo promozionale. L’abbonamento può essere attivato direttamente online, tramite il link qui di sotto.

Per chi cerca un’offerta di intrattenimento ancora più completa c’è il bundle Intrattenimento Plus + Cinema. In questo caso, ai contenuti visti in precedenza (Sky TV, Netflix, con piano Standard questa volta, e Sky Go) si aggiunge il pacchetto Sky Cinema che include anche Paramount Plus. Il costo complessivo di quest’abbonamento è di 19,90 euro al mese per 18 mesi, sempre senza alcun vincolo alla fine del periodo promozionale. L’offerta consente l’aggiunta di Sky Sport (+16 euro al mese) oppure Sky Calcio e/o Sky Kids (+5 euro al mese a pacchetto) Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

La terza offerta da considerare è Intrattenimento Plus + Sky Sport. In questo caso, è possibile aggiungere Sky Sport (con tutti gli eventi inclusi nel pacchetto) a Sky TV e Netflix (che viene proposto con il piano Standard in questo caso). Il costo è di 24,90 euro al mese per 18 mesi. È possibile aggiungere Sky Cinema al costo di 10 euro al mese oltre che Sky Calcio e/o Sky Kids al costo di 5 euro al mese a pacchetto.

Tra le offerte Sky disponibili in questo periodo di festività c’è anche il bundle Sky TV + Sky Calcio che unisce l’intrattenimento di Sky ai contenuti del pacchetto Sky Calcio (Serie A, Serie B, Serie C e partite dei campionati esteri). Il costo è di 14,90 euro al mese. Anche in questo caso è previsto un abbonamento a prezzo scontato per 18 mesi. L’offerta è attivabile di seguito.

Anche Sky WiFi in sconto

Tra le promozioni disponibili in questo momento c’è anche Sky WiFi. L’abbonamento per la connessione Internet casa proposto da Sky è disponibile al costo di 24,90 euro al mese per 12 mesi. Per tutti i nuovi clienti c’è la linea telefonica oltre a una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit oppure fibra mista FTTC fino a 200 Mega. L’offerta prevede un contributo di attivazione di 29 euro una tantum e include il modem Wi-Fi. Per accedere alla promozione basta cliccare sul box qui di sotto.

